ลงทุนเอกชนเติบโตสูงสุด 14 ปี สันติธารเตือนผลไม่กระจายถึงคนทั่วไป
ตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนไทยไตรมาส 3 เติบโต 16.2% สูงสุดในรอบ 14 ปี แต่ศาสตราจารย์สันติธารชี้ว่าผลดีนี้ยังไม่กระจายสู่คนทั่วไป เพราะต่างจากการบริโภคที่เห็นผลทันที
ศาสตราจารย์ สันติธาร เสถียรไทย กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ยืนยันผ่านโพสต์ส่วนตัวว่า การลงทุนของภาคเอกชนในไตรมาส 3 ของปีปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรุนแรงที่สุดนับย้อนไปเกือบ 14 ปี โดยตัวเลขการขยายตัวแตะระดับ 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างมากในระบบ เศรษฐกิจไทย แม้ประชาชนจำนวนมากจะยังไม่รู้สึกถึงผลกระทบเชิงบวกนี้ในชีวิตประจำวันก็ตาม
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 เติบโตแข็งแกร่ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของประเทศไทยในไตรมาส 3 ขยายตัวที่ 2.9% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นจากตัวเลข 2.4% ในไตรมาส 2 ก่อนหน้า แม้ภาพรวมจะดูดีขึ้นแต่ตัวเลขที่ดร.สันติธารเน้นให้จับตามองคือพลังของการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องAlso read รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ ‘ห่วย’? โดย ปราปต์ บุนปาน
หากย้อนดูข้อมูลตลอดครึ่งปีแรกจะพบว่าการลงทุนเอกชนขยายตัว 10.1% ในไตรมาสแรก ตามด้วย 13.5% ในไตรมาส 2 และพุ่งขึ้นเป็น 16.2% ในไตรมาส 3 การเติบโตสองหลักติดต่อกันสามไตรมาสพร้อมกับการเร่งความเร็วในทุกๆ ช่วงเวลา เป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่นักเศรษฐศาสตร์ต่างวิเคราะห์ไว้ยาวนานว่า เป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับการเติบโตของประเทศไทยให้ยั่งยืน
ความแตกต่างระหว่างการบริโภคและการลงทุน
การบริโภคของครัวเรือนมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งหมด ทำให้เมื่อประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ยอดขายของร้านค้าปลีกจึงตอบสนองได้ทันทีและเห็นผลชัดเจนในระยะสั้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงวิกฤตที่จำเป็นต้องพยุงกำลังซื้อ แต่ผลลัพธ์มักไม่ยั่งยืนหากพึ่งพามาตรการกระตุ้นการบริโภคซ้ำๆ เพียงอย่างเดียว
ในทางตรงกันข้าม การลงทุนเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาในการรอคอยผลผลิต ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มที่โรงงานซื้อเครื่องจักรใหม่ ธุรกิจปรับกระบวนการผลิต ไปจนถึงระยะที่คนงานเริ่มใช้เครื่องมือใหม่และส่งต่อผลประโยชน์ไปยังผู้ผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงไม่ปรากฏในทันทีเหมือนกับการจับจ่ายใช้สอยทั่วไป
หากการลงทุนเหล่านี้เกิดขึ้นไม่กว้างขวางพอ และกระจุกตัวอยู่เพียงบางอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานในเซกเตอร์เหล่านั้นอาจไม่ได้รับอานิสงส์จากความเติบโตนี้เลย โจทย์สำคัญในปัจจุบันจึงอยู่ที่การกำหนดว่าอุตสาหกรรมใดควรได้รับการสนับสนุน และจะ如何让ผลลัพธ์ของการลงทุนกระจายไปสู่ประชากรในวงกว้างได้อย่างไร
ทิศทางเครื่องจักรและภาคส่งออกขยายตัว
โครงสร้างการลงทุนในไตรมาสนี้แสดงออกถึงความแตกต่างชัดเจนระหว่างสองหมวดหลัก โดยการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์มีการเติบโตสูงกว่า 20% ขณะเดียวกันการลงทุนในภาคก่อสร้างของเอกชนกลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของภาคธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าการขยายพื้นที่
ด้านตลาดระหว่างประเทศมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐก็มีการขยายตัวสูงถึง 23% ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตของไทยเพื่อตอบสนองความต้องการจากต่างประเทศในระยะยาว
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