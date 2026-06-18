ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สามารถลงทะเบียนกับ กฟภ. เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถ ลงทะเบียน กับ กฟภ.
เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ welfareregis.pea.co.th โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย จากกรณีที่ กระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค ประกาศแจ้งเตือนผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยกำหนดวันสุดท้ายในการลงทะเบียนคือวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 16.30 น.
เพื่อให้ทันรอบการใช้งานในช่วงครึ่งปีหลังผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฯ ต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315. -บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315.
-บาท/เดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีลงทะเบียนกับการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และไม่เป็นนิติบุคคล หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไ
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