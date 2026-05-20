ลงทะเบียนแอปเป๋าตังรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส

โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้เปิดรับลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ค. 2569 เวลา 06:00-22:00 น. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการใช้จ่ายซื้อของออนไลน์ผ่านแอปเป๋าตังร่วมโครงการไทยช่วยไทยพันธ์ (60/40) วิทยุสงเคราะห์
ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พ. ค. 2569 เวลา 06:00 - 22:00 น.
"ไทยช่วยไทยพลัส" 60/40 ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ไม่เป็นผู้ที่ถูก สศค.
ระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และ (6) โครงการคนละครึ่ง พลัส"ไทยช่วยไทยพลัส" 60/40 สามารถใช้จ่าย ซื้ออะไรได้บ้าง ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) โดยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ผู้ได้รับสิทธิเข้าแอปฯ เป๋าตัง และกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เพื่อเริ่มใช้จ่าย วันที่ 1 มิ.
ย. - 30 ก. ย. 2569 เวลา 06:00 - 23:00 น. และสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี เริ่มใช้จ่าย วันที่ 15 มิ.
ย. - 30 ก. ย. 2569 เวลา 06:00 - 21:00 น. ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40
รัฐบาลปรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส จ่ายเพิ่มเป็น 60:40 ช่วยลดค่าครองชีพรัฐบาลพิจารณาปรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากคนละครึ่งพลัส โดยอาจเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนจากรัฐเป็น 60% ประชาชนจ่าย 40% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน พร้อมเตรียมงบประมาณรองรับโครงการเริ่ม 23 เมษายน 2569
ไทยช่วยไทยพลัส 2569: รัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เงื่อนไขและรายละเอียดอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' ปี 2569 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพที่รัฐบาลปรับปรุงจาก 'คนละครึ่ง' โดยเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนจากรัฐเป็น 60% และประชาชนจ่าย 40% พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไขการลงทะเบียน และกำหนดการเปิดรับสมัคร
เอกนิติเดินหน้าคนละครึ่งพลัส ลงทะเบียนพ.ค. เริ่มใช้มิ.ย.รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยค่าครองชีพประชาชน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ผ่านแอปเป๋าตัง โดยรัฐช่วย 60% ประชาชน 40% เริ่มลงทะเบียนพฤษภาคม 2569 และใช้สิทธิ์ได้มิถุนายน 2569
ไทยช่วยไทยพลัส เตรียมเปิดลงทะเบียนพฤษภาคม 69 ผ่านแอปเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือ คนละครึ่งพลัส เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยรัฐบาลจะสนับสนุน 60% และประชาชน 40% คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือนมิถุนายน เน้นช่วยเหลือค่าครองชีพและกลุ่มเปราะบาง
เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมสิทธิบัตรคนจนและคนละครึ่งพลัส วงเงิน 4,000 บาทกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส โดยบูรณาการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งพลัสเข้าด้วยกัน มอบวงเงินช่วยเหลือรวม 4,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด ใช้ AI ทบทวนสิทธิ โดยกลุ่มทั่วไปรัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% เริ่มลงทะเบียน 25 พ.ค. 2569
ครม.ไฟเขียว เปิดลงทะเบียน 'ไทยช่วยไทยพลัส' 25 พ.ค. จ่าย 1,000 บาท/คน นาน 4 เดือนมติครม.ล่าสุด อนุมัติแล้วโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' ช่วย 43 ล้านคน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ่วงรัฐร่วมจ่ายเงิน สัดส่วน 60/40 คนละ 1,000 บาท นาน 4 เดือน เปิดลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ค.69
