ฤดูฝนทำให้ร้านปลาแม่น้ำในจังหวัดพิษณุโลกกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะ "อึ่งโกรก" สัตว์ประจำฤดูที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ช่วงนี้ต้องเตรียมเงินสำรองหลายหมื่นบาทไว้รับซื้อปลา เพราะของเข้ามาเยอะและขายดีมาก ลูกค้าประจำโทรสั่งทุกวัน ปลาน้ำเงินและปลาเบี้ยว ที่กำลังมีจำนวนมากในช่วงนี้ ขนาดตัวตั้งแต่ 1-3 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 350-400 บาท ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้สูงอายุและร้านอาหารที่โทรศัพท์สั่งจองล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง.
แม่ค้าเผยมีเท่าไรก็ขายหมด อึ่งไข่ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 300-400 บาท แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากมีให้บริโภคเพียงปีละครั้ง เช่นเดียวกับปลาแม่น้ำ ที่เป็นช่วงที่คอปลาเนื้ออ่อนต่างรอคอย ในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำน่านเริ่มนิ่ง เป็นสัญญาณให้พรานปลาพากันออกหาปลา ทำให้ร้านมีปลาสดเข้าทุกวัน ปลาตัวใหญ่ที่เข้าร้านส่วนมากเป็นปลาน้ำเงินและปลาเบี้ยว ซึ่งเป็นปลาเนื้ออ่อนคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีปลาแดงและปลาค้าว ขนาดใหญ่กว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป ปัจจุบันขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 350 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาช่วงต้นฤดู เพราะบางช่วงอาจสูงถึงกิโลกรัมละ 450 บาท ส่วนปลาค้าว ปีนี้ได้รับปลาตัวใหญ่หนัก 11 กิโลกรัม 8 ขีด จากชาวบ้านที่เพิ่งนำมาส่งสด ๆ และปลาที่ตกด้วยเบ็ด ทำให้เนื้อปลาไม่ช้ำ คุณภาพดี ขายในราคากิโลกรัมละ 220 บาท ส่วนอึ่งโกรก เมนูตามฤดูกาลที่หากินได้เพียงปีละครั้ง ขณะนี้ขายดีมาก โดยลูกเขยของป้าแห้งออกหาอึ่งได้คืนละ 7-10 กิโลกรัม อึ่งไข่ขายกิโลกรัมละ 380 บาท ส่วนอึ่งไม่มีไข่ขายกิโลกรัมละ 200 บา
