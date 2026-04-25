ร.อ.วิโรจน์ถูกสอบเพิ่มคดีลอบสังหาร ส.ส.นราธิวาส ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เชื่อเป็นเกมการเมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัว ร.อ.วิโรจน์ เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมในคดีลอบสังหาร ส.ส.นราธิวาส ผู้ต้องสงสัยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เชื่อว่าตนเองตกเป็นหมากเกมการเมือง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ฝ่าย ความมั่นคง ได้ดำเนินการควบคุมตัว ร้อยเอกวิโรจน์ เพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและได้รับความสนใจอย่างสูงจากสาธารณชน คดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคง ในพื้นที่และภาพลักษณ์ของประเทศ การสอบสวนเพิ่มเติมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายผลการสืบสวน ตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลต่างๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสร้างความชัดเจนในข้อเท็จจริงและนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แหล่งข่าวจากฝ่าย ความมั่นคง เปิดเผยว่า การสอบสวนครั้งนี้เน้นการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ความสัมพันธ์ส่วนตัว และแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำที่สุด เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการตรวจสอบประวัติการເຄື່ອນไหวของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ ร้อยเอกวิโรจน์ ผู้ถูกควบคุมตัว ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ คดีลอบสังหาร ส.
ส.
นราธิวาส โดยยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเชื่อว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าตนเองตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองที่ซับซ้อน ร้อยเอกวิโรจน์กล่าวว่าตนเองพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง และหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถคลี่คลายข้อสงสัยและนำความจริงมาเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ร้อยเอกวิโรจน์ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว เนื่องจากเกรงว่าจะถูกคุกคามจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ให้ความ assurances แก่ร้อยเอกวิโรจน์ว่าจะให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการสอบสวน และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ การให้การของร้อยเอกวิโรจน์เป็นข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ได้รวบรวมมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเดินหน้าสอบสวนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมหลักฐานจากทุกด้าน ทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุ และข้อมูลทางเทคนิค เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม การสอบสวนครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากคดีมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการดำเนินการ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้เป็นไปอย่างจำกัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสอบสวนและป้องกันการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าของคดีอย่างถูกต้องและครบถ้วน การคลี่คลายคดีลอบสังหาร ส.
ส. นราธิวาส ถือเป็นภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ การนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย จะเป็นปราการสำคัญในการป้องกันการก่อเหตุร้ายในลักษณะเดียวกันในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องความปลอดภัยของประชาช
