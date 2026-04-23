ร.อ.วิโรจน์ มือปืนยิง สส.นราธิวาส รับสารภาพ เตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี มือปืนที่ก่อเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส ขณะเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ ผู้ต้องหารับสารภาพ แต่ยังไม่ซัดทอดถึงผู้บงการ ตำรวจเร่งสอบปากคำและขยายผล
เมื่อเวลา 02.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจากกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล ได้ทำการจับกุมตัว ร.
อ. วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาสำคัญในคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 บริเวณบ้านพักของ สส. กมลศักดิ์ การจับกุมเกิดขึ้นขณะที่ ร. อ.
วิโรจน์ กำลังเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมี พล. ต. อ.
สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมทำการสอบปากคำด้วยตนเอง จากการสอบปากคำเบื้องต้น ร. อ.
วิโรจน์ ได้ให้การยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การถึงผู้ที่บงการหรือสั่งการในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อขยายผลหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและความเชื่อมโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากการสืบสวนพบว่า ร. อ.
วิโรจน์ ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่กับนายสมพร ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกรายที่ทำหน้าที่ชี้เป้าหมาย ประมาณ 1 เดือนก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เชื่อว่า ร. อ.
วิโรจน์ ได้รับคำสั่งจากนายสมพรอีกทอดหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครคือผู้สั่งการสูงสุด เนื่องจากคำให้การของผู้ต้องหาแต่ละคนยังไม่สอดคล้องกัน จำเป็นต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงที่ชัดเจน พล. ต. ท.
นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวน เปิดเผยว่า หลังก่อเหตุ ร. อ.
วิโรจน์ ได้หลบหนีจากจังหวัดนราธิวาสไปยังจังหวัดตรัง พังงา และราชบุรี ก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยพักตามโรงแรมและรีสอร์ตต่างๆ ชุดสืบสวนได้ติดตามเบาะแสและประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด พร้อมทั้งตรวจยึดเงินสดจำนวน 4,500 บาท จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ร. อ.
วิโรจน์ เคยรับราชการทหารก่อนที่จะลาออกมาทำงานต่างประเทศเป็นเวลานานกว่า 16 ปี และเพิ่งเดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่ได้ประกอบอาชีพ ก่อนที่จะมาอาศัยอยู่กับนายสมพร นอกจากนี้ ยังพบว่า ร. อ.
วิโรจน์ เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดระยอง พล. ต. อ.
สำราญ ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งขบวนการแล้ว ประกอบด้วยผู้ชี้เป้า มือปืน คนขับรถ และผู้ทำลายพยานหลักฐาน โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพ รวมไปถึงอาวุธและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อเหตุ หลังจากสอบปากคำที่ศูนย์สืบนครบาลแล้ว จะมีการควบคุมตัว ร. อ.
วิโรจน์ ไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และมอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 9 รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดอย่างเต็มที่ คดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและโปร่งใสเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่า
