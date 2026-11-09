ร.ต.ท.สุรัด ศriebัว ตัดผมฟรีแจกความสุขประชาชนสวรรคโลก 20 ปี
เรื่องราวน่ายกย่องของ ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว ตำรวจ สภ.สวรรคโลก ผู้เสียสละเวลามาตัดผมฟรีถึงบ้านให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงยาวนานกว่า 20 ปี สร้างความประทับใจให้ชุมชนอย่างลึกซึ้ง
ที่อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย ได้เกิดปรากฏการณ์ความประทับใจอันเนื่องมาจากความดีงามของเจ้าหน้าที่ตำรวจวัยเกษียณราชการที่ตัดสินใจกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง โดย ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร สวรรคโลก กลายเป็นบุคคลที่ประชาชนในพื้นที่ต่างรักและเคารพเนื่องจากประวัติการทำงานที่เสียสละและทุ่มเทเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน
เหตุการณ์นี้เริ่มเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อสังคมออนไลน์และชาวบ้านต่างช่วยกันแชร์เรื่องราวการให้บริการตัดผมฟรีที่ ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว ได้นำอุปกรณ์คู่กายตระเวนไปตามหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวของเขา เพื่อไปให้บริการตัดผมถึงที่ให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมที่อาจไม่สามารถเดินทางออกมาใช้บริการร้านตัดผมได้ตามปกติAlso readจับแก๊งเสี่ยเล็กฮุบป่าหาดฟรีดอม ภูเก็ต หลอกขายกว่า 20 ล้านบาท
ประวัติและการบริการประชาชน
การทำความดีของ ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งในช่วงก่อนที่เขาจะเข้ารับราชการเป็นตำรวจ และหลังจากที่เขากลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งในตำแหน่ง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก กิจกรรมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนในมิติที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว ยังมักจะได้ยินเสียงเรียกข่วนจากชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การจับงูลายสอตัวใหญ่ที่มีขนาดมหึมาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชุมชน การสะพายเครื่องตัดหญ้าไปช่วยตัดแต่งภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม หรือการบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ครอบครัวที่ขาดแคลน
กลุ่มเป้าหมายและวิธีการทำงาน
หัวใจสำคัญของการให้บริการตัดผมฟรีของ ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว คือการเข้าถึงผู้คนที่ยากต่อการเข้าถึงบริการทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุมาก ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยติดเตียงที่นอนอยู่บนเตียงนอนตลอดเวลา ผู้ป่วยทางจิตเวชที่ต้องได้รับการดูแลอย่างละเอียดอ่อน และผู้มีรายได้น้อยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ได้
ขั้นตอนการทำงานมีความอ่อนโยนและใส่ใจในรายละเอียดอย่างยิ่ง เพราะ ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการตัดผมในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย บางรายต้องมีการอุ้มผู้ป่วยขึ้นมาเพื่อให้นั่งตัดผมในรถเข็น บางรายต้องมีสายให้ออกซิเจนและต้องนอนตัดผมอยู่บนเตียง ซึ่งเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและได้รับการบริการที่ดีที่สุดในสถานที่พักอาศัย
ความประทับใจจากผู้รับบริการ
ผลลัพธ์จากการลงพื้นที่บริการตัดผมฟรีของ ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว ส่งผลให้เกิดรอยยิ้มและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก โดยเฉพาะกรณีของผู้ป่วยรายหนึ่งที่สร้างความสะเทือนใจและประทับใจให้กับทีมงานอย่างยิ่ง นั่นคือ คุณยายอายุ 102 ปีที่มีร่างกายแข็งแรงและมีรอยยิ้มที่สดใส แม้จะต้องรับบริการตัดผมบนเตียงนอน แต่คุณยายท่านดังกล่าวก็ได้รับคำอวยพรและเป็นตัวแทนของผู้รับบริการที่สะท้อนถึงบุญคุณที่เงินทองซื้อไม่ได้
คุณยายท่านนี้ อายุยืน 102 ปี พร้อมกับความแข็งแรงของร่างกายที่ประจักษ์ชัด เป็นเครื่องยืนยันว่าความอบอุ่นจากน้ำใจของ ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว มีความหมายต่อจิตใจของผู้สูงอายุมากเพียงใด การตัดผมเพียงครั้งเดียวไม่ได้เป็นแค่การตัดเพื่อสุขภาพ แต่ยังเป็นการเยี่ยมเยียนและให้เกียรติในวัยเกษียณซึ่งสมควรได้รับความสนใจจากสังคม
พื้นที่ให้บริการและเวลาทำการ
สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจต้องการขอใช้บริการตัดผมฟรี สามารถเดินทางมาขอรับบริการได้ที่ทำการสายตรวจ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดย ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว ยินดีรับทุกคนตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงตำรวจในสำนักงานที่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานตัดผมให้ฟรีเพื่อตัดผมที่หงอกหรือดูสะอาดตาอีกด้วย
ความทุ่มเทของ ร.ต.ท.สุรัด ศรีบัว สะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงที่ชัดเจนในการตอบแทนสังคมที่เขาอยู่ ผ่านการกระทำเล็กๆ น้อยๆ แต่ทรงพลัง ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องการตัดผมแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนให้ใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น อันนำไปสู่ความมั่นคงและสงบสุขของชุมชนในระยะยาว
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