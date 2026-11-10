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Crime

ร้านมือถือร้องขนส่ง iPhone 18 Pro Max หาย ส่ง IMEI พบเปิดใช้งานแล้ว

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ร้านมือถือร้องขนส่ง iPhone 18 Pro Max หาย ส่ง IMEI พบเปิดใช้งานแล้ว
Iphone 18 Pro Max · ร้านมือถือ · ตำรวจ สภ.ลำลูกกา
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ร้านมือถือแจ้งความ iPhone 18 Pro Max ราคา 6.9 หมื่นบาทสูญหายระหว่างใช้บริการไรเดอร์ เช็ก IMEI พบเปิดใช้งาน พร้อมแจ้งตำรวจ สภ.ลำลูกกา ตรวจสอบผู้ขับขี่

ร้านโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งใน จังหวัดปทุมธานี รายงานเหตุสูญหายของสินค้ามูลค่าสูงหลังจากใช้ บริการขนส่ง สินค้า โดยพบว่า iPhone 18 Pro Max จำนวน 1 เครื่อง ราคา 69,000 บาท หายระหว่างอยู่ในความดูแลของพนักงานขับรถไรเดอร์

เหตุเกิด 7 พ.ย. พนักงานปิดบัญชีไม่รับสาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ iPhone 18 Pro Max ความจุ 512 GB สีเบอร์กันดี ราคา 69,000 บาท ทางร้านจึงจ้างบริการขนส่งให้จัดส่งสินค้า แต่เกิดข้อผิดพลาดในการปักหมุดจุดรับสินค้าคลาดเคลื่อนประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งห่างจากจุดจริงเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น

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พนักงานขับรถไรเดอร์แจ้งว่าระยะทางใกล้และจะนำไปส่งให้เองพร้อมรับเงินพิเศษ แต่หลังจากได้รับสินค้าไป พนักงานกลับเงียบหายไปและไม่สามารถติดต่อได้ ทางร้านตรวจสอบพบว่า IMEI ถูกเปิดใช้งานแล้ว และติดต่อผู้ปกครองของผู้ขับขี่เพื่อขอคืนสินค้าแต่ไม่สำเร็จ

ตรวจสอบ IMEI พบเปิดใช้งาน แจ้งตำรวจ สภ.ลำลูกกา

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน ทีมงานเริ่มเช็กหมายเลข IMEI อย่างต่อเนื่องและพบว่าเครื่องถูกเปิดใช้งานแล้วจึงสันนิษฐานว่าอาจถูกขโมยไป ขณะนั้นค่าจัดส่งจำนวน 158 บาทยังไม่ได้ชำระเนื่องจากเป็นระบบเก็บเงินปลายทาง

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ต่อมาสาขาต้นทางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามผู้ขับขี่และตรวจสอบที่พัก เมื่อไปถึงพบว่าผู้ขับขี่ปฏิเสธว่าไม่ได้นำโทรศัพท์ไป แต่ได้มอบกล่องโทรศัพท์รุ่นเก่าประมาณรุ่น SE ให้ตำรวจตรวจสอบพร้อมกับอุปกรณ์ล็อกเครื่อง iPhone 18 Pro Max

ผู้ขับขี่ระบุให้คุยกับพ่อ ย้ำเครื่องยังเปิดใช้งาน

ผู้ขับขี่ระบุให้ไปพูดคุยกับพ่อของตนแทน โดยในเบื้องต้นพ่อของผู้ขับขี่แจ้งว่าจะเข้าชำระค่าคืนสินค้ากับทางร้านในวันที่ 8 พฤศจิกายน แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถติดต่อได้และขาดการติดต่อไป ปัจจุบันทางร้านยังไม่ได้รับเงินคืนหรือโทรศัพท์กลับมา

สำหรับตำแหน่งของโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ยืนยันว่าเครื่องถูกเปิดใช้งานไปแล้ว ส่วนตำรวจแจ้งว่าต้องรอดำเนินการออกหมายเรียกก่อน หากผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามหมายเรียกจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป อาจมีการออกหมายเรียกถึง 3 ครั้งก่อนพิจารณาออกหมายจับ

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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