ร้านมือถือร้องขนส่ง iPhone 18 Pro Max หาย ส่ง IMEI พบเปิดใช้งานแล้ว
ร้านมือถือแจ้งความ iPhone 18 Pro Max ราคา 6.9 หมื่นบาทสูญหายระหว่างใช้บริการไรเดอร์ เช็ก IMEI พบเปิดใช้งาน พร้อมแจ้งตำรวจ สภ.ลำลูกกา ตรวจสอบผู้ขับขี่
ร้านโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งใน จังหวัดปทุมธานี รายงานเหตุสูญหายของสินค้ามูลค่าสูงหลังจากใช้ บริการขนส่ง สินค้า โดยพบว่า iPhone 18 Pro Max จำนวน 1 เครื่อง ราคา 69,000 บาท หายระหว่างอยู่ในความดูแลของพนักงานขับรถไรเดอร์
เหตุเกิด 7 พ.ย. พนักงานปิดบัญชีไม่รับสาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ iPhone 18 Pro Max ความจุ 512 GB สีเบอร์กันดี ราคา 69,000 บาท ทางร้านจึงจ้างบริการขนส่งให้จัดส่งสินค้า แต่เกิดข้อผิดพลาดในการปักหมุดจุดรับสินค้าคลาดเคลื่อนประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งห่างจากจุดจริงเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้นAlso readเลขาสภาฯ ยันไร้การเมืองกดดัน แจงปม กมธ. ทำตามกฎหมาย
พนักงานขับรถไรเดอร์แจ้งว่าระยะทางใกล้และจะนำไปส่งให้เองพร้อมรับเงินพิเศษ แต่หลังจากได้รับสินค้าไป พนักงานกลับเงียบหายไปและไม่สามารถติดต่อได้ ทางร้านตรวจสอบพบว่า IMEI ถูกเปิดใช้งานแล้ว และติดต่อผู้ปกครองของผู้ขับขี่เพื่อขอคืนสินค้าแต่ไม่สำเร็จ
ตรวจสอบ IMEI พบเปิดใช้งาน แจ้งตำรวจ สภ.ลำลูกกา
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน ทีมงานเริ่มเช็กหมายเลข IMEI อย่างต่อเนื่องและพบว่าเครื่องถูกเปิดใช้งานแล้วจึงสันนิษฐานว่าอาจถูกขโมยไป ขณะนั้นค่าจัดส่งจำนวน 158 บาทยังไม่ได้ชำระเนื่องจากเป็นระบบเก็บเงินปลายทาง
ต่อมาสาขาต้นทางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามผู้ขับขี่และตรวจสอบที่พัก เมื่อไปถึงพบว่าผู้ขับขี่ปฏิเสธว่าไม่ได้นำโทรศัพท์ไป แต่ได้มอบกล่องโทรศัพท์รุ่นเก่าประมาณรุ่น SE ให้ตำรวจตรวจสอบพร้อมกับอุปกรณ์ล็อกเครื่อง iPhone 18 Pro Max
ผู้ขับขี่ระบุให้คุยกับพ่อ ย้ำเครื่องยังเปิดใช้งาน
ผู้ขับขี่ระบุให้ไปพูดคุยกับพ่อของตนแทน โดยในเบื้องต้นพ่อของผู้ขับขี่แจ้งว่าจะเข้าชำระค่าคืนสินค้ากับทางร้านในวันที่ 8 พฤศจิกายน แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถติดต่อได้และขาดการติดต่อไป ปัจจุบันทางร้านยังไม่ได้รับเงินคืนหรือโทรศัพท์กลับมา
สำหรับตำแหน่งของโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ยืนยันว่าเครื่องถูกเปิดใช้งานไปแล้ว ส่วนตำรวจแจ้งว่าต้องรอดำเนินการออกหมายเรียกก่อน หากผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามหมายเรียกจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป อาจมีการออกหมายเรียกถึง 3 ครั้งก่อนพิจารณาออกหมายจับ
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