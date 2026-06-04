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ร้านค้าญี่ปุ่นเริ่มออกมาตรการเข้มงวดในการใช้ถุงพลาสติก

ข่าวสิ่งแวดล้อม News

ร้านค้าญี่ปุ่นเริ่มออกมาตรการเข้มงวดในการใช้ถุงพลาสติก
ญี่ปุ่นถุงพลาสติกวัฒนธรรมการบริการ
📆6/4/2026 5:30 AM
📰thestandardth
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ร้านค้าหลายแห่งในญี่ปุ่นเริ่มออกมาตรการเข้มงวดในการใช้ถุงพลาสติก โดยบางแห่งได้ออกนโยบายให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใส่ผักและผลไม้ในถุงพลาสติกแยกชิ้น หรือระงับการขายเมนูบางรายการเนื่องจากปัญหาขาดแคลนบรรจุภัณฑ์

แม้ปกติ นโยบายการซื้อขายใน ญี่ปุ่น คือ การคิดค่าธรรมเนียม ถุงพลาสติก ตั้งแต่ปี 2020 แต่การใช้บรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกยังแพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไป จนถูกเรียกว่าเป็น วัฒนธรรมการบริการ ของ ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม รายงานของ The Guardian และ Nikkei Asia ระบุว่า ร้านค้าหลายแห่งเริ่มออกมาตรการเข้มงวดในการใช้ ถุงพลาสติก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ColekoVer ในชานเมืองคาวาซากิ ได้ออกนโยบายให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใส่ผักและผลไม้ใน ถุงพลาสติก แยกชิ้นขณะที่ร้านเบเกอรี่ที่ชื่อ Le Main Qui Pense ติดป้ายหน้าร้านอธิบายว่า ร้านไม่มี ถุงพลาสติก เก็บรักษาความสดใหม่ของบาแก็ต เพราะวิกฤตขาดแคลนสารแนฟทา ซึ่งมีสาเหตุมาจากสงครามในตะวันออกกลาง ส่วนร้านอาหารอย่าง Hinode Delica ในเมืองโคฟุ ออกนโยบายจูงใจ คือ การแถมเครื่องเคียงและท็อปปิ้งให้กับลูกค้าที่นำจานหรือภาชนะมาเองเช่นเดียวกับ Tabeena Foods Garage ร้านขายอาหารปรุงสำเร็จในเมืองซูชิ จังหวัดคานากาว่า ได้เสนอสิทธิพิเศษว่า หากลูกค้าคนใดนำภาชนะมาเอง จะเพิ่มคะแนนสะสมในบัตรสมาชิกบางร้านอาหารอย่าง Hidakaya เครือร้านอาหารจีนชื่อดังใน ญี่ปุ่น ได้ระงับการขายเมนูบะหมี่บางรายการ เนื่องจากปัญหา ขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ สำหรับสั่งกลับบ้าน ขณะที่บริษัทยังพยายามเปลี่ยนจากการใช้บรรจุภัณฑ์จากสีขาวเป็นสีดำ เพราะใช้วัสดุที่สกัดจากแนฟทาน้อยกว่ารายงานของ Nikkei Asia ระบุว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่กำลังสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย Zensho Holdings ผู้ดำเนินธุรกิจเครือร้านข้าวหน้าเนื้อ Sukiya ประเมินว่า ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ ช้อน ถุงมือ และของใช้อื่นๆ จะส่งผลให้ต้นทุนรายปีเพิ่มขึ้นถึงหลายพันล้านเย.

แม้ปกติ นโยบายการซื้อขายในญี่ปุ่น คือ การคิดค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกตั้งแต่ปี 2020 แต่การใช้บรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกยังแพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไป จนถูกเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการบริการของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตาม รายงานของ The Guardian และ Nikkei Asia ระบุว่า ร้านค้าหลายแห่งเริ่มออกมาตรการเข้มงวดในการใช้ถุงพลาสติก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ColekoVer ในชานเมืองคาวาซากิ ได้ออกนโยบายให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใส่ผักและผลไม้ในถุงพลาสติกแยกชิ้นขณะที่ร้านเบเกอรี่ที่ชื่อ Le Main Qui Pense ติดป้ายหน้าร้านอธิบายว่า ร้านไม่มีถุงพลาสติกเก็บรักษาความสดใหม่ของบาแก็ต เพราะวิกฤตขาดแคลนสารแนฟทา ซึ่งมีสาเหตุมาจากสงครามในตะวันออกกลาง ส่วนร้านอาหารอย่าง Hinode Delica ในเมืองโคฟุ ออกนโยบายจูงใจ คือ การแถมเครื่องเคียงและท็อปปิ้งให้กับลูกค้าที่นำจานหรือภาชนะมาเองเช่นเดียวกับ Tabeena Foods Garage ร้านขายอาหารปรุงสำเร็จในเมืองซูชิ จังหวัดคานากาว่า ได้เสนอสิทธิพิเศษว่า หากลูกค้าคนใดนำภาชนะมาเอง จะเพิ่มคะแนนสะสมในบัตรสมาชิกบางร้านอาหารอย่าง Hidakaya เครือร้านอาหารจีนชื่อดังในญี่ปุ่น ได้ระงับการขายเมนูบะหมี่บางรายการ เนื่องจากปัญหาขาดแคลนบรรจุภัณฑ์สำหรับสั่งกลับบ้าน ขณะที่บริษัทยังพยายามเปลี่ยนจากการใช้บรรจุภัณฑ์จากสีขาวเป็นสีดำ เพราะใช้วัสดุที่สกัดจากแนฟทาน้อยกว่ารายงานของ Nikkei Asia ระบุว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่กำลังสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย Zensho Holdings ผู้ดำเนินธุรกิจเครือร้านข้าวหน้าเนื้อ Sukiya ประเมินว่า ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ ช้อน ถุงมือ และของใช้อื่นๆ จะส่งผลให้ต้นทุนรายปีเพิ่มขึ้นถึงหลายพันล้านเย

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ญี่ปุ่น ถุงพลาสติก วัฒนธรรมการบริการ ขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์พลาสติก

 

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