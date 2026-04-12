Head Topics

ร้านอาหารไทยใจเด็ด 'สตีฟ กรุ๊ป' ตรึงราคา! สู้ศึกต้นทุนพุ่ง พร้อมดูแลทั้งลูกค้าและพนักงาน

เศรษฐกิจ News

ร้านอาหารไทยใจเด็ด 'สตีฟ กรุ๊ป' ตรึงราคา! สู้ศึกต้นทุนพุ่ง พร้อมดูแลทั้งลูกค้าและพนักงาน
ร้านอาหารต้นทุนราคาอาหาร
📆4/12/2026 8:37 AM
📰Thansettakij
78 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 63%

แม้ต้นทุนพุ่ง 15% จากสงคราม, 'สตีฟ กรุ๊ป' ยังตรึงราคาอาหาร, อัดฉีดเงินช่วยพนักงาน 30%, และเสนอ 5 ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ SMEs

ร้านอาหาร ไทยใจเด็ด! ' สตีฟ กรุ๊ป ' แบกรับ ต้นทุน พุ่ง 15% ยันตรึง ราคาอาหาร เพื่อช่วยเหลือลูกค้า พร้อมอัดฉีดเงินพิเศษให้ พนักงาน 30% สู้ศึกวิกฤต เศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจาก สงคราม ใน ตะวันออกกลาง โดยเน้นการดูแลทั้งลูกค้าและ พนักงาน ควบคู่กันไป\สถานการณ์ สงคราม ใน ตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ โลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ต้นทุน การผลิตและดำเนินธุรกิจในหลายภาคส่วนปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงธุรกิจ ร้านอาหาร ไทย ' สตีฟ กรุ๊ป ' ที่ต้องเผชิญกับ ต้นทุน ที่เพิ่มขึ้นถึง 15% จากหลายปัจจัย ทั้งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และราคาพลังงาน

โดยเฉพาะก๊าซหุงต้มและค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม 'สตีฟ กรุ๊ป' ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทย 5 สาขา ได้แก่ Steve Cafe & Cuisine และ แพท คาเฟ่ โบราณ ตัดสินใจยังคงตรึงราคาอาหารไว้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ด้วยการอัดฉีดเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้พนักงานในอัตรา 30% ของเงินเดือน เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว\นายสรเทพ ผู้บริหาร 'สตีฟ กรุ๊ป' กล่าวว่า ต้นทุนของธุรกิจร้านอาหารได้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 15% นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นครอบคลุมหลายรายการ ตั้งแต่วัตถุดิบหลักในครัว เช่น เครื่องปรุง ข้าวสาร พืชผัก เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และไข่ไก่ ไปจนถึงต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องอาหาร ถุงพลาสติก และแก้วเครื่องดื่มสำหรับสั่งกลับบ้าน นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนเครื่องดื่มบางชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน ผู้บริหารยังได้กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับราคาก๊าซหุงต้มและค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร หากสถานการณ์สงครามยังยืดเยื้อต่อไป ร้านอาหารอาจต้องพิจารณาปรับกลยุทธ์การบริหารต้นทุนใหม่ ทั้งในด้านการจัดการวัตถุดิบ การควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการทบทวนโครงสร้างต้นทุนในหลายส่วน แม้แต่เรื่องของแรงงาน โดยผู้บริหารได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน เช่น การลดหย่อนภาษี การลดเงินสมทบประกันสังคม และการตรึงราคาพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

ร้านอาหาร ต้นทุน ราคาอาหาร สตีฟ กรุ๊ป สงคราม ตะวันออกกลาง พนักงาน SME ตรึงราคา ค่าครองชีพ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

เปิดแฟ้มครม.13ส.ค.67เคาะตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติช่วย SMEsเปิดแฟ้มครม.13ส.ค.67เคาะตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติช่วย SMEsคลังเสนอครม.เคาะตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติช่วย SMEs มีหลักประกันขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพิ่ม และจับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2567
Read more »

ส่งออกข้าวไทยปี 68 : กรมการค้าต่างประเทศ ตอบรับนโยบายรัฐบาล ช่วย SMEs ส่งออกง่ายขึ้นส่งออกข้าวไทยปี 68 : กรมการค้าต่างประเทศ ตอบรับนโยบายรัฐบาล ช่วย SMEs ส่งออกง่ายขึ้นกรมการค้าต่างประเทศปรับลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนส่งออกข้าว จาก 3 วัน เหลือ 30 นาที เพื่ออำนวยความสะดวก SMEs ส่งออกข้าวได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
Read more »

ปรับลดขั้นตอนส่งออกข้าว ภายใน 30 นาทีปรับลดขั้นตอนส่งออกข้าว ภายใน 30 นาทีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลดขั้นตอนขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวจาก 3 วัน เหลือ 30 นาที เพื่อสนับสนุน SMEs ส่งออกข้าวได้ง่ายขึ้น
Read more »

ลดขั้นตอนขึ้นทะเบียนส่งออกข้าว 30 นาทีลดขั้นตอนขึ้นทะเบียนส่งออกข้าว 30 นาทีรัฐบาลเร่งส่งเสริมการส่งออกข้าวไทย กรมการค้าต่างประเทศลดขั้นตอนขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวเหลือเพียง 30 นาที ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน SMEs ส่งออกข้าวได้อย่างรวดเร็ว
Read more »

7 นวัตกรรมไทย เข้าบัตรทอง 30 บาท 105,000 คน ได้รับประโยชน์7 นวัตกรรมไทย เข้าบัตรทอง 30 บาท 105,000 คน ได้รับประโยชน์สภากาช.เปิดตัว 7 นวัตกรรมทางการแพทย์ไทย ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาในราคาที่เหมาะสม สร้างรายได้ให้ SMEs ไทยกว่า 321 ล้านบาท
Read more »

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลัง 30 หน่วยงานผลักดัน 'คอมมูนิตี้นิคมอุตสาหกรรม SME'กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลัง 30 หน่วยงานผลักดัน 'คอมมูนิตี้นิคมอุตสาหกรรม SME'กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน ประชุมหารือเพื่อผลักดันการสร้าง 'คอมมูนิตี้นิคมอุตสาหกรรม SME' เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ซัพพลายเชนของธุรกิจขนาดใหญ่
Read more »



Render Time: 2026-04-12 21:35:37