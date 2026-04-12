ร้านอาหารไทยใจเด็ด 'สตีฟ กรุ๊ป' ตรึงราคา! สู้ศึกต้นทุนพุ่ง พร้อมดูแลทั้งลูกค้าและพนักงาน

แม้ต้นทุนพุ่ง 15% จากสงคราม, 'สตีฟ กรุ๊ป' ยังตรึงราคาอาหาร, อัดฉีดเงินช่วยพนักงาน 30%, และเสนอ 5 ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ SMEs
ร้านอาหาร ไทยใจเด็ด! ' สตีฟ กรุ๊ป ' แบกรับ ต้นทุน พุ่ง 15% ยันตรึง ราคาอาหาร เพื่อช่วยเหลือลูกค้า พร้อมอัดฉีดเงินพิเศษให้ พนักงาน 30% สู้ศึกวิกฤต เศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจาก สงคราม ใน ตะวันออกกลาง โดยเน้นการดูแลทั้งลูกค้าและ พนักงาน ควบคู่กันไป\สถานการณ์ สงคราม ใน ตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ โลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ต้นทุน การผลิตและดำเนินธุรกิจในหลายภาคส่วนปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงธุรกิจ ร้านอาหาร ไทย ' สตีฟ กรุ๊ป ' ที่ต้องเผชิญกับ ต้นทุน ที่เพิ่มขึ้นถึง 15% จากหลายปัจจัย ทั้งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และราคาพลังงาน
โดยเฉพาะก๊าซหุงต้มและค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม 'สตีฟ กรุ๊ป' ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทย 5 สาขา ได้แก่ Steve Cafe & Cuisine และ แพท คาเฟ่ โบราณ ตัดสินใจยังคงตรึงราคาอาหารไว้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ด้วยการอัดฉีดเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้พนักงานในอัตรา 30% ของเงินเดือน เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว\นายสรเทพ ผู้บริหาร 'สตีฟ กรุ๊ป' กล่าวว่า ต้นทุนของธุรกิจร้านอาหารได้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 15% นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นครอบคลุมหลายรายการ ตั้งแต่วัตถุดิบหลักในครัว เช่น เครื่องปรุง ข้าวสาร พืชผัก เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และไข่ไก่ ไปจนถึงต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องอาหาร ถุงพลาสติก และแก้วเครื่องดื่มสำหรับสั่งกลับบ้าน นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนเครื่องดื่มบางชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน ผู้บริหารยังได้กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับราคาก๊าซหุงต้มและค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร หากสถานการณ์สงครามยังยืดเยื้อต่อไป ร้านอาหารอาจต้องพิจารณาปรับกลยุทธ์การบริหารต้นทุนใหม่ ทั้งในด้านการจัดการวัตถุดิบ การควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการทบทวนโครงสร้างต้นทุนในหลายส่วน แม้แต่เรื่องของแรงงาน โดยผู้บริหารได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน เช่น การลดหย่อนภาษี การลดเงินสมทบประกันสังคม และการตรึงราคาพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี
ร้านอาหาร ต้นทุน ราคาอาหาร สตีฟ กรุ๊ป สงคราม ตะวันออกกลาง พนักงาน SME ตรึงราคา ค่าครองชีพ
