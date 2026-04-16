ร้อนฉ่า! 'ชาดา ไทยเศรษฐ์' แจกเงินสงกรานต์ จุดชนวนถกกฎหมาย-จริยธรรมการเมือง

การแจกเงินและขนมแก่ผู้สูงอายุและเด็กในวันสงกรานต์ที่อุทัยธานีของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล แตกเป็นสองขั้ว ทั้งชื่นชมในน้ำใจและตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมาย แม้อดีต กกต. ยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าอาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ การกระทำดังกล่าวสะท้อนปัญหารากเหง้าของการเมืองไทยที่ยังวนเวียนอยู่กับการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่มุ่งปฏิรูปการเมืองให้โปร่งใส
ประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่เพิ่งผ่านพ้นไป คือกรณีภาพของนาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ นัก การเมือง ชื่อดังจากพรรคภูมิใจไทย ผู้เป็นแกนนำสำคัญและมีบทบาทในบ้านใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรม แจกเงิน สดให้กับผู้สูงอายุจำนวนมากถึงเกือบหนึ่งพันคน ในวัน สงกรานต์ ที่จังหวัดอุทัยธานี ภาพดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสความเห็นที่หลากหลาย แตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ฝ่ายหนึ่งตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าว
ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ หรือเข้าข่ายการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกลับแสดงความชื่นชมในความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่นายชาดาแสดงออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกิจกรรมไม่ได้จำกัดเพียงแค่การแจกเงินให้ผู้สูงอายุ แต่ยังรวมถึงการนำขนมไปแจกให้กับเด็กๆ ในงานด้วย ซึ่งเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน แม้ว่าในเชิงกฎหมาย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะได้ออกมาให้ความเห็นยืนยันว่าการกระทำของนายชาดานั้นสามารถทำได้ เนื่องจากได้พ้นจากช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญและกูรูด้านการเมืองบางส่วนที่ยังคงตั้งข้อสังเกตและเห็นว่า การกระทำในลักษณะนี้อาจมีช่องโหว่ที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นเรื่องร้องต่อ กกต. เพื่อตรวจสอบได้ และอาจเข้าข่ายลักษณะของการ 'สัญญาว่าจะให้' หากพรรคหรือตนเองได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม การที่ กกต. จะรับลูกและดำเนินการตรวจสอบในประเด็นนี้หรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไป แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลย คือ ภาพการกระทำดังกล่าวถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการเมืองไทยที่ยังคงมีปัญหาในการสลัดภาพลักษณ์ของการใช้เงินเป็นเครื่องมือหรือยุทธปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายการเมืองกับประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการเมืองที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การปฏิรูปดังกล่าวได้มีการบัญญัติข้อห้ามต่างๆ ไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้อำนาจหรือผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ เช่น ข้อห้ามในการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ซึ่งรวมถึงการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด แต่ถึงกระนั้น เราก็ยังคงเห็นการตีความและการหาช่องโหว่ของกฎหมายอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาศัยช่องโหว่ที่กฎหมายได้เขียนห้ามไว้เฉพาะในช่วงเวลาของการเลือกตั้งเท่านั้น ทำให้การกระทำบางอย่างที่อาจสุ่มเสี่ยงสามารถทำได้ในช่วงเวลาอื่นนอกเหนือจากช่วงเลือกตั้ง กรณีของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้ก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักการเมืองคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จากพรรคประชาชน ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ โดย สส. 'ลิซ่า' น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ได้เสนอแนะให้นายชาดาปรับเปลี่ยนวิธีการจากการ 'สงเคราะห์' แจกเงินให้กับผู้สูงอายุ ไปเป็นการผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา 'สวัสดิการผู้สูงอายุ' ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น โดยการผลักดันให้มีการเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้รับสวัสดิการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบสวัสดิการของประเทศ ในขณะที่ สส. 'ไอซ์' น.ส.รักชนก ศรีนอก ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชัน ผ่านการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวว่า 'อยากรวยเหมือนพี่ชาดา' ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจจะถูกตีความได้หลายแง่มุม แต่แทนที่จะนำไปสู่การจุดประกายความคิดใหม่ๆ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมต่อสังคม กลับกลายเป็นว่านายชาดาได้โพสต์ข้อความโต้กลับไปในลักษณะที่เชิญชวนให้น.ส.รักชนกมาเป็นแฟนของตนเอง ราวกับว่าการกระทำในลักษณะของการ 'แจกเงิน' ให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้และไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง หรือน่าตั้งคำถามอีกต่อไป เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำรัฐบาล 'อนุทิน 2' กลับได้รับคำตอบเพียงแค่การทำท่าทางอ้าปากปิดหู และบอกว่าหูอื้อไม่ได้ยิน ซึ่งเป็นรูปแบบการตอบคำถามที่นายกรัฐมนตรีท่านนี้มักจะเลือกใช้เป็นประจำ โดยมักจะเลือกตอบเพียงบางคำถามที่ตนเองสะดวก หรือเป็นประเด็นที่ตนเองต้องการชี้แจงเท่านั้น ทั้งๆ ที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในยุคสมัยของรัฐบาล 'อนุทิน 2' ซึ่งได้มีการประกาศอย่างหนักแน่นว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมือง และความเข้มข้นในการทำงานของรัฐมนตรีในรัฐบาล แม้ว่าตัวนายชาดา ไทยเศรษฐ์ จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน แต่เขาก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับบุคคลระดับสูงในรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะบิดาและอาของรัฐมนตรีในรัฐบาล ได้แก่ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังเกิดขึ้นในยุคสมัยที่การเมืองไทยกำลังถูกจับตามองถึงอิทธิพลและการแทรกแซงจากกลุ่ม 'ทุนเทา' หรือกลุ่มทุนที่ไม่โปร่งใส ซึ่งเข้ามามีบทบาทและครอบงำการเมืองในหลายระดับ ตั้งแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปจนถึงผู้บริหารท้องถิ่น หลายคนถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งอาชญากรรม กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ และกลุ่มฟอกเงินในระดับนานาชาติ หากการแจกเงินในลักษณะนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติและถูกต้องตามกฎหมาย หรือสามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบทางกฎหมายตามมา แล้วใครจะสามารถกล้ารับประกันได้ว่า ในอนาคตจะไม่มีการใช้ 'ทุนเทา' เหล่านี้ แฝงตัวเข้ามาผ่านกลไกของ สส. หรือนักการเมืองต่างๆ เพื่อทำการแจกจ่ายเงินให้กับประชาชนอย่างดาษดื่น โดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการช่วยเหลือประชาชน หรือมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนกันในรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้ระบบการเมืองไทยเสื่อมถอยลงไปอี
