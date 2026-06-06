ร่าง พ.ร.บ. SME ขึ้นเรื่องแล้ว โดยมีการนิยามคำว่า SME ใหม่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน และมีการผลักดันให้ SME มีตัวตนที่แท้จริง
แม้ที่ผ่านมา แม้จะมีการอัดฉีดเงินช่วยเหลือเป็นแสนล้านบาทตั้งแต่ช่วงโควิด-19 แต่ปัญหาเดิมๆ ก็ยังคงอยู่ เพราะเงินเหล่านั้นไม่ได้เข้าไปแก้ที่โครงสร้างหรือเป็นตัวช่วยอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในสาระสำคัญของร่าง พ.
ร. บ.
นี้ คือการ นิยามคำว่า SME ใหม่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ยกตัวอย่าง บางบริษัทมีพนักงานคนเดียว แต่สร้างรายได้ถึง 500 ล้านบาท คำถามคือ ธุรกิจแบบนี้ควรถูกจัดเป็น SME หรือไม่ และจะสามารถไปต่อสู้กับองค์กรขนาดใหญ่ หรืออีคอมเมิร์ซ ข้ามชาติได้อย่างไร หากรัฐยังไม่มีการสนับสนุนที่เอื้ออำนวยนอกจากนี้ SME ยังขาดตัวแทนที่แท้จริงในเชิงกฎหมาย โดยนายสุปรีย์ ชี้ว่า แม้ว่าแต่ละกระทรวงมีหน่วยงานที่ส่งเสริม SME แต่ว่าแต่ละหน่วยงานก็ทำงานของตนเอง เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.
) เป็นหน่วยงานรัฐ ซึ่งไม่สามารถเป็นตัวแทนหรือร้องเรียนแทน SME ได้ ขณะที่ สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส. อ. ท. ก็มีภารกิจอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นต้น การผลักดัน พ.
ร. บ.
นี้ จึงเป็นการเรียกร้องให้ SME มีตัวตนที่แท้จริง ไม่ใช่มีอยู่เพียงเพื่อรอรับงบประมาณแนวคิดสำคัญที่ทางสภา SME พยายามผลักดันคือ มาตราที่เรียกว่า Small Business Act ซึ่งกำหนดว่าในอนาคต หากภาครัฐจะออกระเบียบหรือกฎหมายใดๆ จะต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กก่อนเสมอ เนื่องจากกฎหมายที่ผ่านมามักไม่เคยคำนึงถึงคนตัวเล็กทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจ OECD ที่เน้นย้ำความสำคัญของ SME และการสร้างการแข่งขันที่เท่าเทียม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสภาฯ กำลังต่อสู้เพื่อคนตัวเล็กสำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน นายสุปรีย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงร่างกฎหมาย และเตรียมที่จะรวบรวม รายชื่อภาคประชาชนจำนวน 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอต่อรัฐสภาโดยตรง ทำให้ไม่รอกระบวนการปกติ โดยทางสภาฯ พร้อมเดินหน้าพูดคุยกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ SME มีกฎหมายเป็นของตนเองอย่างแท้จริ
SME ร่าง พ.ร.บ. Small Business Act OECD ภารกิจ
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