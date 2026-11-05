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Economy

ร่างกฎหมายคริปโต CLARITY ฉบับใหม่และบทบาทของ Maxine Waters ต่อภาคภูมิประเทศ

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
ร่างกฎหมายคริปโต CLARITY ฉบับใหม่และบทบาทของ Maxine Waters ต่อภาคภูมิประเทศ
Maxine Waters · CLARITY Act · Crypto Investor And Consumer Rights Act
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วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของร่างกฎหมาย CLARITY Act ที่เสนอโดย Maxine Waters ในสภาชุดที่ 120 ซึ่งเน้นการให้อำนาจ SEC มากขึ้นและข้อห้ามทางจริยธรรมสำหรับรัฐบาล

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาใน สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกา ชุดที่ 120 ซึ่งจะมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2570 โดยเนื้อหาในระหว่างการหารือปัจจุบันได้นำองค์ประกอบสำคัญบางส่วนจากร่างกฎหมาย Crypto Investor and Consumer Rights Act ที่เสนอโดย Maxine Waters สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากแคลิฟอร์เนีย พรรคเดโมแครต มาประกอบการพิจารณาด้วย

รายละเอียดกลไกการควบคุมตลาดและองค์กรกำกับดูแล

ร่างกฎหมายฉบับเดิมที่มีชื่อเรียกกันว่า CLARITY Act ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง 294 ต่อ 134 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ CFTC เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการกำกับดูแลตลาดซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีแบบสปอตเป็นหลัก แนวทางนี้เป็นที่ชื่นชอบของอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและสมาชิกพรรครีพับลิกัน เนื่องจากมองว่า CFTC มีระเบียบการควบคุมที่ผ่อนคลายกว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ SEC

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อย่างไรก็ตาม ในบทเจรจาปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะกลับทิศทางไปส่งเสริมบทบาทของ SEC มากขึ้น หากพรรคเดโมแครตพยายามผลักดันให้อำนาจการกำกับดูแลกลับมาอยู่ในมือของหน่วยงานแห่งนี้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายครั้งใหญ่ที่อุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีต้องการ หลังก่อนหน้านี้ร่าง CLARITY Act ฉบับเดิมติดขัดและพลาดคะแนนเสียงในการปิดอภิปรายในวุฒิสภาเพียงหนึ่งเสียง คือ 49 ต่อ 50 ขณะที่จำเป็นต้องใช้ 60 เสียงเพื่อผ่านมติดังกล่าว

มุมมองของผู้เล่นหลักและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและถือเป็นจุดขัดแย้งสำคัญในระหว่างการเจรจา คือข้อกำหนดด้านจริยธรรมที่มุ่งห้ามไม่ให้ประธานาธิบดี Donald Trump และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางรายอื่นเข้าร่วมหรือแสวงหากำไรจากธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซีของภาคเอกชน เช่น World Liberty Financial ประเด็นนี้นับเป็นหนึ่งในการถกเถียงที่รุนแรงและทำให้ร่าง CLARITY Act ติดขัดในวุฒิสภาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

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Maxine Waters ในฐานะตัวแทนของพรรคเดโมแครตจากแคลิฟอร์เนีย มีสถานะทางอำนาจที่สำคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ เนื่องจากเธอมีโอกาสกลับมานั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อสภาชุดใหม่เริ่มทำงานในวันที่ 3 มกราคม 2570 ซึ่งตำแหน่งนี้賦予给她อำนาจในการคัดกรองว่าจะมีร่างกฎหมายการเงินฉบับใดบ้างที่จะถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาในสภาเต็มรูปแบบ

ผลกระทบเชิงลึกต่ออุตสาหกรรมและทิศทางกฎหมายในอนาคต

แม้ว่าปัจจุบันสภาคองเกรสชุดปัจจุบันจะยังอยู่ภายใต้การบริหารงานของพรรครีพับลิกันไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2570 แต่การเสนอแนวคิดของฝั่งเดโมแครตในขณะนี้ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทิศทางนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อพรรคเดโมแครตกลับมาครองอำนาจในสภา โดยแนวโน้มคือเรื่องของการให้อำนาจแก่ SEC มีบทบาทมากขึ้นร่วมกับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการพิจารณา

สถานการณ์ในปัจจุบันยังถือว่าเร็วเกินไปที่จะตื่นตระหนกต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการพูดคุยในหมู่เจ้าหน้าที่และยังไม่มีร่างกฎหมายฉบับจริงออกมาให้ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองสภาต้องผ่านกระบวนการทางการเมืองและด่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน

สิ่งที่น่าสนใจและควรจับตามองต่อไปคือท่าทีของ Maxine Waters หลังจากรับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ และปฏิกิริยาตอบรับของอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่ก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนแนวทางที่ให้ CFTC เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล市场 เนื่องจากหากทิศทางเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิธีการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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Maxine Waters CLARITY Act Crypto Investor And Consumer Rights Act SEC CFTC Donald Trump สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกา

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