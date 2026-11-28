รุมฟ้อง กกต. 4 คดีใหญ่ คดีเด่นฮั้วสว.โยงภูมิใจไทย ชี้ทางยุบพรรคหากพัวพัน
กลุ่มผู้สมัครและประชาชนยื่นฟ้อง กกต. 4 คดีใหญ่รวมถึงคดีฮั้วสว.พัวพันภูมิใจไทย พร้อมวิเคราะห์ช่องทางการยุบพรรคหากศาลมีคำพิพากษาชี้ผิด
ปรากฏการณ์ทางกฎหมายครั้งสำคัญเกิดขึ้นในการตรวจสอบกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเมื่อมีบุคคลและกลุ่มผู้สนใจยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ถึง 4 คดีใหญ่ภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยเริ่มจากการที่ นายสุภกิจ คำวชิรพิทักษ์ ยื่นฟ้อง กกต. ทั้งชุดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ตามมาด้วยการรับฟ้องคดีของ นายภิญโญ บุญเรือง ที่ยื่นฟ้อง กกต. ชุดที่มีนายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
ความเคลื่อนไหวนี้ยังขยายวงกว้างขึ้นเมื่อมีรายงานการยื่นฟ้องเพิ่มเติมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 โดยนายภิญโญ บุญเรือง ในฐานะโจทก์ ยื่นฟ้อง กกต. ชุดที่มีนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นประธาน และนายแสวง บุญมี เป็นเลขาธิการ กกต. พร้อมกันนี้ นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล ทนายความและกลุ่มผู้สมัคร สว. กลุ่ม 2 บัญชีสำรอง ลำดับ 4 ก็ได้เข้าเป็นผู้ยื่นฟ้องในคดีที่ 5 โดยพุ่งเป้าไปที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. พร้อมประธานและกรรมการ กกต. อีก 8 ราย รวมเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวถึง 19 คน ซึ่งรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลด้วยAlso readOpenAI ฟ้องกลับ Apple ข้อหาขโมยความลับทางการค้า และข่มขู่ซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์ที่ร่วมงานกับตน
จุดยืนและรายละเอียดคดีเด่นฟ้องฮั้วสว.
คดีที่น่าจับตามองที่สุดคือคดีที่ 5 ซึ่งเป็นคดีแรกที่ประชาชนใช้สิทธิ์ฟ้องตรงต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยโจทก์กล่าวหาว่าเกิดการทุจริตในการเลือก สว. หรือพฤติกรรม "ฮั้ว สว." ทั้งยังอ้างถึง พ.ร.ป. กกต. พ.ร.ป. สว. และ พ.ร.ป. ป.ป.ช. เป็นฐานความผิด หลักการสำคัญคือการใช้คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่เปิดช่องให้ฟ้ององค์กรอิสระต่อศาลอาญาทุจริตฯ โดยตรง เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ไม่ต้องรอกระบวนการผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก่อน
อย่างไรก็ตาม เทคนิคทางกฎหมายในการฟ้องคดีนี้มีความพิถีพิถัน โดยนายอัครวัฒน์ ผู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมคดี ใช้วิธีการ "ฟ้องตรงขบวนการฮั้ว สว. ที่มาจากพรรคการเมือง" โดยพุ่งเป้าไปที่แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในฐานะผู้สนับสนุนองค์กรอิสระในการกระทำความผิด ซึ่งแตกต่างจากการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปที่ต้องผ่าน ป.ป.ช. ขั้นตอนนี้ต้องรอการพิจารณาพิพากษาจากศาลอาญาคดีทุจริตฯ และหากศาลมีมติชี้ว่าการฟ้องนี้มีน้ำหนัก หรือมีการไต่สวนเพิ่มเติมในศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ผลกระทบจะขยายวงกว้างไปยังนักการเมืองโดยตรง
ความพยายามขยายคำวินิจฉัยและผลทางการเมือง
ความพยายามในการยื่นฟ้องครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้าน เคยเสนอไว้ในเรื่องการขยายความหมายของคำวินิจฉัยศาลให้ครอบคลุมถึงการฟ้องนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่ผ่าน ป.ป.ช. หากศาลมีคำพิพากษาว่า กกต. มีความผิดหรือสั่งไต่สวนเพิ่ม และพบหลักฐานผู้ถูกกล่าวหาที่มากกว่ากลุ่มที่ถูกฟ้องเดิม 77 คน ความผิดจะโยงมาถึงแกนนำพรรคการเมืองทันที
สถานการณ์นี้อาจนำไปสู่ผลทางการเมืองที่รุนแรงที่สุด นั่นคือสาเหตุให้ยื่นญัตติให้มีการยุบพรรคการเมืองได้โดยไม่ต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุด ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงสุดของพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้น โดยคดีที่ฟ้องตรงคดีที่ 5 นี้ ถือเป็นคดีนำร่องสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชน พรรคการเมือง และองค์กรอิสระต่อไป
ปฏิกิริยา กกต. และกลยุทธ์ทางกฎหมายในการสู้คดี
แม้ กกต. จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกรุมยื่นฟ้องถึง 4 คดีในเวลานั้น แต่รายงานข่าววงในยืนยันว่า กกต. ไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดัน เนื่องจากบุคลากรในองค์กรประกอบด้วยนักกฎหมายชั้นแนวหน้าที่มีความชำนาญไม่แพ้ใคร ซึ่ง กกต. มีช่องทางและแนวทางในการต่อสู้คดีอย่างเป็นระบบ โดยเน้นไปที่กรอบกฎหมายและขั้นตอนทางศาลที่ชัดเจน
แนวทางเบื้องต้นของ กกต. ในการต่อสู้คดีคือการชี้ให้เห็นว่า กรอบเวลาร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร สว. นั้นมีกำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เรื่องที่สามารถร้องได้ตลอดเวลาหรือร้องเมื่อไรก็ได้ ตามต้องการ นอกจากนี้ ในบางขั้นตอนกฎหมายยังระบุไว้ชัดเจนว่าการวินิจฉัยในขั้นตอนนั้นถือเป็นที่สุด ซึ่ง กกต. อาจใช้ข้อนี้โต้แย้งว่ากระบวนการก่อนหน้านี้ถูกดำเนินไปอย่างชอบด้วยกฎหมายแล้ว
อีกประเด็นสำคัญที่ กกต. อาจนำไปใช้ต่อสู้คือข้อกล่าวหาในกลุ่มผู้ฟ้องที่ยื่นฟ้องซ้ำซ้อน โดยบางกลุ่มเป็นผู้ฟ้องคนเดิมที่ยื่นฟ้องหลายคดี ทั้งในศาลเดียวกันและคนละศาล พร้อมกันกับฟ้องจำเลยกลุ่มเดียวกัน ซึ่งอาจถือเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต (Abuse of Right) เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีดุลยพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริงและลดทอนความรุนแรงของคดีลงได้ ทำให้สถานการณ์ทางกฎหมายในขณะนี้ยังคงมีความซับซ้อนและต้องติดตามพัฒนาการในศาลอย่างใกล้ชิด
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