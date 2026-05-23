รีวิว realme C100x: ดีไซน์หรูหรา เต็มไปด้วยฟีเจอร์

realme C100x เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้มีดีไซน์หรูหรา มีลวดลายคล้ายคลื่นน้ำสวยงาม และมีกล้องหน้าแบบหยดน้ำให้ใช้งานได้
ขอพามาดูดีไซน์ของรุ่นนี้กันต่อครับ ที่อยู่ในมือเราจะเป็นสีทอง Golden Coast มีลวดลายที่คล้ายกับคลื่นน้ำสวยงาม มีการเคลื่อนไหวตามแสงที่ตกกระทบด้วย เพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกขั้น !realme C100x ยังเสริมความแข็งแกร่งด้วย มาตรฐานระดับทหาร MIL-STD 810H ผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกระดับ 2 เมตร ทนทานที่เข้มงวดกว่า 130 รายการ และขั้นตอนการทดสอบรวมมากกว่า 320 ขั้นตอนด้วยมาดูรอบเครื่องกันต่อครับ realme C100x ได้ กล้องหน้าแบบหยดน้ำ มาให้ และลำโพงจะอยู่ที่ขอบด้านบนส่วนช่องใส่ซิมด้านซ้ายจะมีให้ 2 ช่องเลย รวมถึงยังมีช่องใส่ microSD แยกมาให้ด้วย รวมเป็นทั้งหมด 3 ช่อง รุ่นนี้ยังให้ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.
ที่ด้านล่าง ตามด้วยไมโครโฟนตัวหลัก พอร์ต USB Type-C และลำโพงที่ด้านล่าง โมดูลกล้องจะเป็นแนวตั้กล้องหลัง 50MP และเลนส์เสริมอีกตัว ส่วนไฟแฟลช LED จะอยู่ที่นอกกรอบด้านขวา และก็ยังมี Pluse Light ที่เป็นไฟสถานะมาให้ใช้งานด้วยครับrealme C100x จัดเต็มเรื่องหน้าจอเหมือนกัน มีขนาดใหญ่ 6.8 นิ้ว ความละเอียด HD+ มีการชูโรงด้วย Refresh Rate 120Hz ใช้งานได้แบบลื่นๆ ติดนิ้วจริงๆ ทั้งยังมีการใช้กระจก Armorshell แข็งแกร่งทนทานต่อแรงกระแทก และป้องกันการตกในถึงระดับ 2 เมตรด้วย ในรุ่นนี้ยังจุดเด่นด้านหน้าจอที่มีความสว่างสูงสุด 900nits รองรับโหมด AI Outdoor ที่เร่งแสงหน้าจอให้เหมาะกับทุกสภาพแสงที่เจอภายนอกบอกเลยว่านี่คือจุดเด่นของรุ่นนี้ คือแบตเตอรี่ 8000mAh ที่ใช้งานทั่วไปได้นานแบบเต็มวันแน่นอน ทั้งยังรองรับการชาร์จเร็ว 45W SUPERVOOC ซึ่งชาร์จเพียง 5 นาที โทรต่อเนื่องได้นาน 4 ชั่วโมง ที่สำคัญ แบตเตอรี่ยังทนทานด้วยสุขภาพแบตยังไม่ต่ำกว่า 80% หลังจากที่ผ่านไปแล้ว 1,600 รอบการชาร์จrealme C100x ยังแกะกล่องมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 16 ที่ใช้งานได้ไหลลื่น Giveประสบการณ์ที่ใช้งานแบบลื่นไหลเหมือนเดิมนานสูงสุดถึง 48 เดือน หรือ 4 ปี เอาเป็นว่าขอพามาชม realme C100x กันแบบคร่าวๆ แค่นี้ก่อน ส่วนรีวิวฉบับเต็มและฟีเจอร์อื่นๆ ก็ยังมีอีกเพียบ รอชมเร็วๆ นี้ได้เลย !
Realme C100x ดีไซน์หรูหรา กล้องหน้าแบบหยดน้ำ มาตรฐานระดับทหาร MIL-STD 810H แบตเตอรี่ 8000Mah
