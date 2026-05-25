รีวิว "มังคุดคัด" ของคนใต้และกรุงเทพฯ

ก็.. สมควรแล้วที่ "นายมะเดี่ยว" อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ คนโพสต์รีวิวจะถูกคุณเอกชัย ศรีวิชัย นักร้อง-ศิลปินเมืองใต้ ฟาด (ปาก) เอาด้วยข้อความ..
แต่การบอกว่า รสชาติอุบาทว์ ในขณะที่คนภาคใต้ทั้งภาคบอกว่าอร่อย งั้นอุบาทว์เป็นของคุณ แต่อร่อยเป็นของพวกเรา เด็กสมัยนี้ ปากเก่ง คิดว่าดัง เด่น ในโซเชียล แล้วพูด หรือโพสต์อะไรก็ได้ ตามความรู้สึกของตัวเอง แต่ไม่แคร์โลกที่ตัวเองยืนอยู่ แบบนี้มันก็ไม่แฟร์นะหนูที่โพสต์ออกมาแบบนี้ ในฐานะเป็นคนใต้ โตมาก็เห็นมังคุดคัดแล้ว แสดงว่ามันมีอยู่ในโลกนี้ตั้งนานแล้ว มีตั้งแต่ก่อนผมเกิด และก่อนหนูเกิดครับ..
จบแล้วก็มาทำความรู้จัก "มังคุดคัด" กันนิดดีไหม เผื่อบางท่านไม่รู้จัก ไม่เคยลิ้มรส..
มังคุดคัด ก็มังคุดทั่วไปนี่แหละ แต่เขาเลือกเอาเฉพาะลูกที่แก่เปลือกสีเขียวๆ มาปอกเปลือก โดยใช้มีดปลายแหลมค่อยๆ แคะแบบละเมียดไม่ให้เนื้อมังคุดช้ำ หรือโดนยางสีเหลืองเพราะจะทำให้รสฝาด และหลังคัด (ปอก) เสร็จ ก็นำไปแช่น้ำผสมเกลือและน้ำปูนใสเพื่อให้เนื้อกรอบ ขาวสวย ซึ่งนิยมเป็นของกินเล่นขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชเค้า ผมลงไปนครศรีฯ โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภา.
นี้ เจอที่แม่ค้านำมาเสียบไม้เรียงขายทีไรก็ซื้อกินทุกคราว รสชาติมันๆ กรอบๆ ไม่ได้รู้สึก "อุบาทว์" แต่อย่างใด.
