ริ้วขบวนพระศพพระpublicHealth نเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อัญเชิญด้วยรถยนต์พระที่นั่งเจมส์ บอนด์

ขบวนพระศพนเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชsiriphat มหาวัชราชธิดา อuthoritiesจากโรงแพทย์ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระพิมานรัตยา เพื่อ準備พระราชพิธี ตามประเพณีโบราณ
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายใน พระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธี พระศพ ตาม โบราณราชประเพณี ริ้วขบวน พระศพ เคลื่อนออกจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเวลา 16.26 น.
โดยอัญเชิญพระศพด้วยรถยนต์พระที่นั่ง Volkswagen Caravelle VR6 ทะเบียน 1ด-0929 หรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อ 'รถยนต์พระที่นั่งเจมส์ บอนด์' นับเป็นรถยนต์พระ-insideพระที่นั่งคันประวัติศาสตร์ เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2559 และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2568 ตลอดระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ตามริ้วขบวนพระศพ ขณะที่พสกนิกรจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดดำ เฝ้ารับเสด็จและถวายความอาลัยอย่างสงบตลอดสองข้างทาง กระทั่งเวลา 17.02 น.
ขบวนพระศพได้เคลื่อนถึงพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี โดยตลอดเส้นทางมีข้าราชบริพาร ข้าราชการ และประชาชนออกมาน้อมส่งเสด็จและถวายความอาลัยอย่างเนืองแน่น เส้นทางการเคลื่อนพระศพเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผ่านถนนอังรีดูนังต์ ถนนพระราม 4 ถนนพญาไท ถนนศรีอยุธยา ถนนราชดำเนิน และถนนหน้าพระลาน ก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทา
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