ริเชอมงต์ยอดขายพุ่ง 16% ครึ่งปีแรก ผลจากการเติบโตของแบรนด์ลักชัวรีชั้นนำ
ริเชอมงต์รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 16% สู่ 12.3 พันล้านยูโร ในช่วงครึ่งปีงบประมาณแรก กำไรดำเนินงานเพิ่มขึ้น 33% ชี้แบรนด์ Cartier และ Van Cleef & Arpels เป็นปัจจัยหลักสำคัญ
บริษัท ริเชอมงต์ ( Richemont) ประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินในช่วงครึ่งปีแรก โดยอ้างอิงตามปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมามียอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 อยู่ที่ 12.3 พันล้านยูโร และรายงานกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) สูงขึ้นร้อยละ 33 อยู่ที่ 3.1 พันล้านยูโร การเติบโตอย่างแข็งแกร่งนี้สะท้อนถึงพลังอำนาจของพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ลักชัวรีชั้นนำในกลุ่มบริษัท
ยอดขายสินค้าจิวเวลรีนำกลุ่ม แฟชันตามหลัง
สินค้าประเภทจิวเวลรีและนาฬิกา ยังคงเป็นหมวดหมู่ที่สร้างรายได้หลักให้กับ ริเชอมงต์ อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 สำหรับสินค้าประเภทเครื่องประดับ (Jewelry) ซึ่งทำคะแนนนำหน้าสินค้าในหมวดหมู่ แฟชัน และ แอคเซสซอรี ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เท่ากัน ทั้งในหมวดหมู่ Specialist Watchmakers และหมวดหมู่อื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดประเภทไว้เป็น แฟชัน และ แอคเซสซอรี แม้ราคาวัตถุดิบพื้นฐานอย่างทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามก็ตาม แต่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงมีแนวโน้มดีAlso readกำนันทรงพลังนำมวลชนบุกกระทรวงพลังงาน 16 พ.ย. โต้ประเด็นน้ำมันแพง
ภูมิภาคอเมริกาและญี่ปุ่นนำการเติบโตทั่วโลก
ริเชอมงต์ สามารถขยายฐานยอดขายได้เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกเว้นเพียงพื้นที่ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา ที่มียอดขายลดลงร้อยละ 2 โดยภูมิภาค อเมริกา เป็นผู้นำการเติบโตด้วยยอดขายพุ่งสูงถึงร้อยละ 23 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ส่วนภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และ ยุโรป มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดผู้บริโภคในระดับสากลที่ยังคงมีความสนใจในสินค้าลักชัวรีสูง
แบรนด์เด่นขับเคลื่อนผลประกอบการครึ่งปี
แบรนด์สำคัญภายในกลุ่มที่ขับเคลื่อนยอดขาย ได้แก่ Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Chloé, Montblanc, Alaïa และ Dunhill โดยคอลเลกชัน Alhambra จาก Van Cleef & Arpels รวมถึงคอลเลกชัน Clash และ Love จาก Cartier ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดขายได้อย่างโดดเด่นและสร้างรายได้สำคัญให้กับบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว การมีแบรนด์ระดับแนวหน้าที่หลากหลายช่วยกระจายความเสี่ยงและดึงดูดฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน
กลยุทธ์การบริหารของประธาน ริเชอมงต์
จอห์น รันเปิร์ต (Johann Rupert) ประธาน ริเชอมงต์ ยืนยันว่าความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปีเกิดจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ได้อย่างเคร่งครัด ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง การยึดมั่นในทิศทางธุรกิจและคุณภาพของสินค้าช่วยให้ บริษัท สามารถรักษาอัตรากำไรและการเติบโตไว้ได้ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านราคาวัตถุดิบและสภาวะตลาดโลกที่ไม่แน่นอนก็ตาม
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