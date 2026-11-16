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Economy

ริเชอมงต์ยอดขายพุ่ง 16% ครึ่งปีแรก ผลจากการเติบโตของแบรนด์ลักชัวรีชั้นนำ

thestandardth#16 in ประเทศไทย
ริเชอมงต์ยอดขายพุ่ง 16% ครึ่งปีแรก ผลจากการเติบโตของแบรนด์ลักชัวรีชั้นนำ
Richemont · Cartier · Van Cleef & Arpels
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ริเชอมงต์รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 16% สู่ 12.3 พันล้านยูโร ในช่วงครึ่งปีงบประมาณแรก กำไรดำเนินงานเพิ่มขึ้น 33% ชี้แบรนด์ Cartier และ Van Cleef & Arpels เป็นปัจจัยหลักสำคัญ

บริษัท ริเชอมงต์ ( Richemont) ประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินในช่วงครึ่งปีแรก โดยอ้างอิงตามปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมามียอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 อยู่ที่ 12.3 พันล้านยูโร และรายงานกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) สูงขึ้นร้อยละ 33 อยู่ที่ 3.1 พันล้านยูโร การเติบโตอย่างแข็งแกร่งนี้สะท้อนถึงพลังอำนาจของพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ลักชัวรีชั้นนำในกลุ่มบริษัท

ยอดขายสินค้าจิวเวลรีนำกลุ่ม แฟชันตามหลัง

สินค้าประเภทจิวเวลรีและนาฬิกา ยังคงเป็นหมวดหมู่ที่สร้างรายได้หลักให้กับ ริเชอมงต์ อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 สำหรับสินค้าประเภทเครื่องประดับ (Jewelry) ซึ่งทำคะแนนนำหน้าสินค้าในหมวดหมู่ แฟชัน และ แอคเซสซอรี ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เท่ากัน ทั้งในหมวดหมู่ Specialist Watchmakers และหมวดหมู่อื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดประเภทไว้เป็น แฟชัน และ แอคเซสซอรี แม้ราคาวัตถุดิบพื้นฐานอย่างทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามก็ตาม แต่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงมีแนวโน้มดี

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ภูมิภาคอเมริกาและญี่ปุ่นนำการเติบโตทั่วโลก

ริเชอมงต์ สามารถขยายฐานยอดขายได้เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกเว้นเพียงพื้นที่ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา ที่มียอดขายลดลงร้อยละ 2 โดยภูมิภาค อเมริกา เป็นผู้นำการเติบโตด้วยยอดขายพุ่งสูงถึงร้อยละ 23 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ส่วนภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และ ยุโรป มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดผู้บริโภคในระดับสากลที่ยังคงมีความสนใจในสินค้าลักชัวรีสูง

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แบรนด์เด่นขับเคลื่อนผลประกอบการครึ่งปี

แบรนด์สำคัญภายในกลุ่มที่ขับเคลื่อนยอดขาย ได้แก่ Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Chloé, Montblanc, Alaïa และ Dunhill โดยคอลเลกชัน Alhambra จาก Van Cleef & Arpels รวมถึงคอลเลกชัน Clash และ Love จาก Cartier ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดขายได้อย่างโดดเด่นและสร้างรายได้สำคัญให้กับบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว การมีแบรนด์ระดับแนวหน้าที่หลากหลายช่วยกระจายความเสี่ยงและดึงดูดฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์การบริหารของประธาน ริเชอมงต์

จอห์น รันเปิร์ต (Johann Rupert) ประธาน ริเชอมงต์ ยืนยันว่าความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปีเกิดจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ได้อย่างเคร่งครัด ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง การยึดมั่นในทิศทางธุรกิจและคุณภาพของสินค้าช่วยให้ บริษัท สามารถรักษาอัตรากำไรและการเติบโตไว้ได้ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านราคาวัตถุดิบและสภาวะตลาดโลกที่ไม่แน่นอนก็ตาม

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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Richemont Cartier Van Cleef & Arpels Piaget Chloé Montblanc Johann Rupert

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