รำลึก 16 ปี เสธ.แดง เดียร์ ขัตติยา โพสต์ซึ้งสานต่ออุดมการณ์การเมืองให้พ่อภูมิใจ

เดียร์ ขัตติยา ส.ส.พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความรำลึกครบรอบ 16 ปี การเสียชีวิตของเสธ.แดง ยืนยันเดินหน้าทำงานการเมืองตามเจตนารมณ์คุณพ่อเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
บรรยากาศแห่งความรำลึกและความโศกเศร้าที่ยังคงฝังลึกอยู่ในใจของครอบครัวสวัสดิผลและกลุ่ม คนเสื้อแดง ได้กลับมาเด่นชัดอีกครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 16 ปี ของเหตุการณ์สะเทือนขวัญการลอบยิง พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล หรือที่รู้จักกันในนาม เสธ.
แดง อดีตนายทหารผู้มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณแยกศาลาแดง ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี ในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมครั้งใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.
ซึ่งการสูญเสียในครั้งนั้นไม่เพียงแต่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว แต่ยังเป็นบาดแผลลึกในความทรงจำของมวลชนเสื้อแดงจำนวนมากที่เคารพรักในตัวของเสธ. แดง ในฐานะนักสู้ผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตย ในวาระครบรอบ 16 ปีนี้ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล หรือ เดียร์ ส.
ส.
บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งสารถึงคุณพ่อผู้ล่วงลับ โดยเนื้อหาในโพสต์ระบุถึงความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจในปัจจุบัน ซึ่งเธอได้ก้าวข้ามผ่านความโศกเศร้าและเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิต โดยได้รับแรงสนับสนุนและการประคับประคองจากมิตรสหายรอบข้างที่เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณพ่อที่คอยดูแลเธอเป็นอย่างดี นอกจากนี้เธอยังได้แสดงความขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่มอบโอกาสทางการเมืองและให้การสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เธอยังคงสามารถเดินหน้าบนเส้นทางการเมืองตามความตั้งใจและเจตนารมณ์ที่คุณพ่อเคยได้วางรากฐานไว้ ซึ่งการก้าวเข้ามามีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรของเธอนั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อตำแหน่งหน้าที่ แต่คือการสืบทอดปณิธานในการรับใช้ประชาชนและต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่เดียร์ ขัตติยา ยังได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเสธ.
แดง กับพี่น้องคนเสื้อแดง โดยระบุว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมานานถึง 16 ปี แต่ชื่อของพลตรีขัตติยะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนอย่างไม่เสื่อมคลาย หลายคนยังคงระลึกถึงด้วยความรักและความคิดถึง และบางคนยังคงมีน้ำตาเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ในวันนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าอุดมการณ์ที่คุณพ่อของเธอได้ปลูกฝังไว้ยังคงส่งผลและมีชีวิตอยู่ในใจของมวลชนอย่างแท้จริง ความรักและความผูกพันที่ได้รับจากผู้คนเหล่านี้เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เธอมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีความกังวล ในช่วงท้ายของข้อความ เดียร์ ขัตติยา ได้ขอพรให้คุณพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองให้เธอมีสติในการคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้องและราบรื่น เพื่อให้การทำงานในฐานะตัวแทนประชาชนประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ โดยเป้าหมายสูงสุดในชีวิตการทำงานการเมืองของเธอในขณะนี้ คือการสร้างผลงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อให้คุณพ่อที่เฝ้ามองอยู่จากเบื้องบนเกิดความภาคภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ การรำลึกถึงเสธ.
แดงในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโหยหาอดีต แต่เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะสานต่ออุดมการณ์ทางการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้คงอยู่ต่อไปในสังคมไทยอย่างยั่งยื
