ราเชน ตระกูลเวียง ชงตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาจัดสรรเงินผดุงเกียรติ ทหารผ่านศึก
ราเชน ตระกูลเวียง ยื่นญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อปฏิรูปเงินผดุงเกียรติ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ 6.73 แสนคน รับสิทธิ์เริ่มต้น 3,000 บาทต่อเดือน เท่าเทียมทุกชั้นบัตร
นาย ราเชน ตระกูลเวียง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้า พรรคทางเลือกใหม่ และรองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร ได้ยื่นหนังสือถึง นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอญัตติขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาแนวทางและแนวทางการจัดสรร เงินผดุงเกียรติ ให้กับ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ทั่วประเทศกว่า 673,677 คนอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม
ข้อจำกัดสวัสดิการทหารผ่านศึกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีทหารผ่านศึกนอกประจำการทั่วประเทศประมาณ 673,677 คน ซึ่ง这些人เป็นบุคคลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ รักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยมายาวนาน แต่ระบบการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดด้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตามประเภทและชั้นของบัตรผ่านศึกที่แต่ละบุคคลถืออยู่ ส่งผลให้ทหารผ่านศึกนอกประจำการจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการดำรงชีพAlso readหุ้นไทยปิดลบ 6.73 จุด กังวลสงครามในอิสราเอล ต่างชาติซื้อ 2,963 ล้านบาท
ปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ทหารผ่านศึกบางกลุ่มที่ถือบัตรผ่านศึกชั้นต่ำหรือไม่มีชั้นบัตรกลับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ เลย ทำให้ขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนชีวิตประจำวัน ขณะที่กลุ่มอื่นอาจได้รับเงินจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินที่แท้จริงในปัจจุบัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอปฏิรูป 4 ด้านจ่ายเงินขั้นต่ำ
สาระสำคัญของญัตตินำโดย นายราเชน ตระกูลเวียง มุ่งเสนอให้ปฏิรูปสวัสดิการทหารผ่านศึกนอกประจำการใน 4 ด้านหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาระบบเดิมอย่าง جذรราก โดยข้อเสนอด้านแรกที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดเงินผดุงเกียรติเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน สำหรับทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรโดยไม่แบ่งแยกชั้นยศหรือประเภทของบัตรผ่านศึก
นอกจากเงินเริ่มต้นแล้ว ญัตติยังเสนอให้มีการปรับเพิ่มเงินผดุงเกียรติไม่น้อยกว่า 10% ทุก ๆ 5 ปี เพื่อปรับตัวรองรับอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องไม่ตัดสิทธิสวัสดิการเดิมที่ทหารผ่านศึกแต่ละคนได้รับอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าทหารผ่านศึกที่เคยได้รับเงินสงเคราะห์มากกว่า 3,000 บาท จะยังคงได้รับเงินในอัตราเดิมต่อไป แต่กลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับน้อยกว่า จะได้รับสิทธิเริ่มต้นใหม่ในอัตราที่กำหนด
มาตรการสำคัญอีกประการหนึ่งคือการจัดให้จ่ายเงินผดุงเกียรติตรงเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบของกรมบัญชีกลางโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนความล่าช้า และป้องกันปัญหาการทุจริตหรือการสูญเสียเอกสารสิทธิระหว่างทาง ซึ่งจะทำให้ทหารผ่านศึกสามารถเข้าถึงเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสมากที่สุด
เตรียมยื่น พ.ร.บ.เงินผดุงเกียรติสู่สภา
ควบคู่ไปกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พรรคทางเลือกใหม่โดย นายราเชน ตระกูลเวียง มีแผนการเตรียมยกร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรภายในระยะเวลาอันใกล้ โดยระบุว่าขณะนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อรับรองร่างกฎหมายดังกล่าวครบตามจำนวนเกณฑ์ที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ นายราเชน ตระกูลเวียง ได้ระบุว่าจะเปิดโอกาสให้ได้รับการรับฟังความคิดเห็นจากทหารผ่านศึกทั่วประเทศก่อนการเสนอร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เนื้อหาในกฎหมายสะท้อนความต้องการที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่สุด โดยมุ่งหวังให้กฎหมายนี้Passed成为กฎหมายบังคับใช้เพื่อดูแลผู้เสียสละของชาติอย่างยั่งยืน
บริบททางการเมืองกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยฝ่ายค้านมีประเด็นที่จะโจมตีรัฐบาลในหัวข้อถอดหน้ากากรักชาติ โดยเตรียมเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสู้รบกับกัมพูชา และการดูแลเยียวยาที่รัฐบาลดำเนินการไม่ทั่วถึง ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ แม้แต่กับพี่น้องทหารและผู้เสียสละปกป้องแผ่นดินไทย
ในมุมมองนี้ การเสนอญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญ โดยพรรคเล็กที่สนับสนุนรัฐบาลอย่างพรรคทางเลือกใหม่ อาจถือเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในปัญหาของผู้เสียสละ และเตรียมตัวรองรับกระแสความไม่พอใจที่อาจเกิดขึ้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยต้องการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและพรรคที่สนับสนุนยังมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาระบบสวัสดิการทหารผ่านศึกอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ เนื้อหาของการอภิปรายและการชี้แจงของรัฐบาลในประเด็นการดูแลทหารผ่านศึกและการสู้รบ จะเป็นที่จับตามองของสาธารณะชนอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรอดูผลการอภิปรายว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงหรือให้คำตอบที่เพียงพอต่อข้อกล่าวหาเรื่องการดูแลที่ไม่ทั่วถึงหรือไม่
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