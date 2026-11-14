ราหุเปลี่ยนราศี พุธสถิตลัคนา เสริมดวงค้าขายและเศรษฐกิจไทย
หม่อมราชรามัญทำนายราหูย้ายราศี มังกร - กุมภ์ เสริมดวงค้าขายและการลงทุน โครงการใหญ่จากต่างชาติเข้ามาไทย พุธสถิตลัคนาช่วยเจรจาสะดวกรวดเร็ว
หม่อมราชรามัญ โหรดวงดาวและวิทยศาสตร์แห่งกาลเวลา ได้เปิดเผยแนวโน้ม ดวงชะตา สำหรับช่วงสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ไว้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบสุริยะ โดยเฉพาะการย้ายราศีของดาวราหูซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทิศทางเศรษฐกิจและการค้าขายในประเทศ
ในช่วงเวลาดังกล่าว ดาวราหูจะย้ายจากราศีกุมภ์ไปสถิตในราศีมังกร ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ คือวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 05:05 น. การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการเปิดฉากใหม่ของพลังงานมหาจักรและโยคที่ส่งผลต่อดาวเสาร์ในภพวินาศของดวงเมือง ซึ่งเป็นการจัดเรียงดาวที่มีนัยสำคัญต่อโครงสร้างอำนาจและระบบการเงินของประเทศAlso readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
การย้ายราศีของราหูดังกล่าว นับเป็นคุณแก่ดวงประเทศในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน นักวิเคราะห์มองว่ากระแสการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศจะขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่นักลงทุนต่างชาติจะมองว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยสำหรับการลงทุนในยุคนี้
ผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการเกษตรและการค้า
หนึ่งในสัญญาณเด่นที่สังเกตได้ชัดเจนจากอิทธิพลของดาวเคราะห์ในช่วงนี้คือ ภาคการเกษตรจะได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าที่ดีกว่าในอดีตอย่างมาก พืชผลทางการเกษตรหลายชนิดมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงรายได้ในภาคครัวเรือนและกำลังซื้อภายในประเทศ
นอกจากด้านการเกษตรแล้ว การค้าขายโดยทั่วไปของประชากรไทยก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นตามลำดับ แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะยังไม่คงที่ในทุกพื้นที่ แต่การที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าน่าพอใจและสะท้อนถึง resilience หรือความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สามารถฟื้นตัวหรือปรับตัวได้ดีกว่าที่คาดหมาย
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยี
แม้ในภาพรวมจะดูสดใส แต่หม่อมราชรามัญเตือนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของดาวมฤตยู ซึ่งดาวมฤตยูได้พักอยู่และส่งพลังงานลบไปทั่วโลก สถานการณ์การแฮกข้อมูลได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบธนาคารพาณิชย์ สายการบิน และตู้เย็นแบบดิจิทัล
มือนักต้มตุ๋นหรือแฮกเกอร์ได้แสดงให้เห็นถึงความอันตรายที่มากขึ้นในการโจมตีระบบเหล่านี้ จึงเป็นคำแนะนำที่สำคัญว่าผู้ใช้บริการควรเพิ่มความระมัดระวังและตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับดาวมฤตยูอาจก่อให้เกิดความเสียหายหากไม่มีการป้องกันที่เข้มงวดเพียงพอ
ฤกษ์ยามมงคลสำหรับการเจรจาธุรกิจ
สำหรับการเตรียมตัวทางโหราศาสตร์ในสัปดาห์นี้ ดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและการเจรจา ได้ย้ายไปสถิตในลัคนา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมให้อุปสรรคลดน้อยลง การสื่อสารและความเข้าใจระหว่างคู่กรณีจะเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือมีงานติดต่อที่ค้างคาอยู่ การเจรจาต่างๆ จะง่ายขึ้นและประสบผลสำเร็จได้ง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมา
สำหรับผู้ที่ต้องการทำการมงคลหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ มีฤกษ์ยามที่ดีหลายช่วง โดยช่วงแรกคือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 เวลา 06:19 น. ถึง 18:45 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นหรือดำเนินการต่างๆ ให้ราบรื่น
ส่วนช่วงเวลาถัดมาคือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 เวลา 01:00 น. ถึง 23:56 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรืองานที่ติดขัดค้างคาไว้ก่อนหน้านี้ จะได้รับการแก้ไขและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ข้อควรระวังด้านสุขภาพและการเดินทาง
ในส่วนของสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้โดยภาพรวมถือว่าแข็งแรงและดีขึ้น แต่มีข้อควรระวังเฉพาะเจาะจงสำหรับการเดินทาง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลาวิกาลหรือหลังช่วงเย็นไปจนถึงต้นเดือนใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด การดูแลตัวเองและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยให้ช่วงชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัย
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