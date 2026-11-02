รายงานแผ่นดินไหว 1-2 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศ
รายงานแผ่นดินไหวหลายครั้งระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2569 ขนาดสูงสุด 4.0 แมกนิจูด ใกล้ไทยและอินโดนีเซีย ตรวจสอบรายละเอียดสถานที่และเวลาเกิดเหตุ
ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 พฤศจิกายน 2569 ได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแรงสั่นสะเทือนหรือ แผ่นดินไหว เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั้งภายในประเทศ ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ตรวจสอบทางธรณีวิทยาได้บันทึกข้อมูลการเกิดเหตุไว้อย่างละเอียดซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของรอยเลื่อนและเปลือกโลกในบริเวณดังกล่าว
แผ่นดินไหวในจังหวัดพะเยาหลายจุด
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ชายแดนไทยมากที่สุดคือเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดพะเยาซึ่งมีการบันทึกได้หลายครั้งในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 12:39:02 น. ที่ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทยมีขนาดแรงสั่นสะเทือน 2.0 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร紧接着ในเวลา 12:01:05 น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย อีกครั้งหนึ่งโดยมีขนาดแรงสั่นสะเทือนสูงถึง 3.9 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีขนาดแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดเมื่อเทียบกับเหตุในจังหวัดพะเยาAlso readเอไอเอ มั่นใจศักยภาพการเติบโตในไตรมาส 4 คาด CAGR กำไรหลังหักภาษีสูงกว่าเป้า 9-11% แม้ VONB ไตรมาส 3 ลดลง 5%
หลังจากนั้นในเวลา 12:09:21 น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย มีขนาดแรงสั่นสะเทือน 2.1 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร และในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือเวลา 12:55:17 น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย อีกครั้งหนึ่งมีขนาดแรงสั่นสะเทือน 1.7 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร และเหตุการณ์สุดท้ายในลำดับเวลาคือเวลา 13:02:56 น. ที่ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย มีขนาดแรงสั่นสะเทือน 1.6 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้กันและครอบคลุมพื้นที่ตำบลควรและตำบลปงในอำเภอปงซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่มีความถี่ค่อนข้างสูงในบริเวณดังกล่าว
แผ่นดินไหวในเมียนมาและลาวใกล้ชายแดนไทย
นอกจากเหตุการณ์ในจังหวัดพะเยาแล้ว ยังมีการบันทึกแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยอย่างมาก โดยในช่วงเช้าของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 05:19:43 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 96 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในประเทศลาว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ชายแดนไทยด้านจังหวัดน่านซึ่งอาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ต่อมาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 07:41:50 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.9 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ในประเทศเมียนมา บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อเวียงแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 29 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่ของไทยมากที่สุดเมื่อเทียบกับเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าจะมีขนาดแรงสั่นสะเทือนไม่มากแต่การเกิดเหตุในลักษณะนี้มักได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เนื่องจากความใกล้ชิดกับพื้นที่เมืองใหญ่
แผ่นดินไหวในเวียตนามและอินโดนีเซีย
ในช่วงวันเดียวกันคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ยังมีการบันทึกแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเวียตนามซึ่งอยู่ห่างจากไทยออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเวลาประมาณ 21:43:24 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.3 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ในประเทศเวียตนาม บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประเทศไทย ประมาณ 164 กิโลเมตร เหตุการณ์นี้มีขนาดแรงสั่นสะเทือนที่สูงกว่าเหตุการณ์ในลาวและเมียนมาที่เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นแต่อยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนไทยมากกว่า
ในส่วนของการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ห่างจากไทยออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีการบันทึกไว้สองเหตุการณ์โดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 12:39:02 น. ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 398 กิโลเมตร มีขนาดแรงสั่นสะเทือน 4.0 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีขนาดแรงสั่นสะเทือนสูงที่สุดในบรรดาเหตุการณ์ทั้งหมดที่รายงานในชุดข้อมูลนี้
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 02:44:05 น. ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประมาณ 409 กิโลเมตร มีขนาดแรงสั่นสะเทือน 3.5 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร การเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณหมู่เกาะสุมาตรานี้มักมีความถี่สูงเนื่องจากอยู่ใกล้กับแนวขอบแผ่นเปลือกโลกที่มีความซับซ้อนทางธรณีวิทยาสูงซึ่งส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นเป็นระยะ ๆ ในภูมิภาคนี้
ภาพรวมกิจกรรมทางธรณีวิทยาในภูมิภาค
เมื่อพิจารณาข้อมูลแผ่นดินไหวทั้งหมดที่บันทึกไว้ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 พฤศจิกายน 2569 จะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ลาว เมียนมา เวียตนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งแต่ละเหตุการณ์มีขนาดแรงสั่นสะเทือนและความลึกที่แตกต่างกันไปโดยส่วนใหญ่มีความลึกที่ประมาณ 10 กิโลเมตรใต้พื้นดิน ขนาดแรงสั่นสะเทือนมีตั้งแต่ 1.6 ถึง 4.0 แมกนิจูด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงแต่สามารถรู้สึกได้ในพื้นที่ใกล้เคียง
การเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณชายแดนไทยโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยา น่าน และเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการติดตามตรวจสอบกิจกรรมทางธรณีวิทยาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวจากผลกระทบของแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวชนกัน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพลวัตทางธรณีวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
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