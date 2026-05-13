รายงานสถานการณ์การขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด mai ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการขายชอร์ตประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,884 ล้านบาท พร้อมสำรวจรายชื่อหุ้นที่มีการขายชอร์ตสูงเป็นพิเศษเพื่อประเมินทิศทางตลาดและการเคลื่อนไหวของนักลงทุน
สถานการณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) และตลาดหลักทรัพย์ mai ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ ขายชอร์ต (Short Selling) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ การลงทุน ที่นักลงทุนยืมหลักทรัพย์มาขายก่อนในขณะที่คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงในอนาคต เพื่อที่จะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าและทำกำไรจากส่วนต่างของราคา จากข้อมูลภาพรวมของตลาดพบว่าในวันดังกล่าวมีมูลค่าการ ขายชอร์ต สะสมรวมทั้งสิ้น 1,884.
88 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.37 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมดในตลาด ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่อทิศทางของราคาหุ้นในกลุ่มต่างๆ ว่าอาจมีความผันผวนหรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในระยะสั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลรายหลักทรัพย์ จะพบว่ามีหุ้นหลายตัวที่มีสัดส่วนการขายชอร์ตที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหุ้น AMATA ที่มีมูลค่าการขายชอร์ตสูงถึง 32,681,260 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.46 ของมูลค่าการซื้อขายรวม ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงมากและแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ค่อนข้างรุนแรงในวันนั้น เช่นเดียวกับหุ้น CHG ที่มีการขายชอร์ตคิดเป็นร้อยละ 19.22 และหุ้น BBL ที่มีสัดส่วนการขายชอร์ตอยู่ที่ร้อยละ 13.02 นอกจากนี้ยังมีหุ้นขนาดใหญ่อย่าง AOT ที่มีปริมาณการขายชอร์ตสูงถึง 1,868,900 หุ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 96 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.85 ของมูลค่าการซื้อขายรวม และหุ้น BANPU ที่มีปริมาณการขายชอร์ตสูงถึง 5,717,200 หุ้น มูลค่า 31.77 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าว ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) ซึ่งเป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานจากสมาชิกโบรกเกอร์ โดยสมาชิกจะทำการปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งการซื้อคืนจากลูกค้า หรือเมื่อระยะเวลาผ่านไปเกิน 60 วันนับจากวันที่ขายชอร์ต ข้อมูลส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เนื่องจากหากราคาหุ้นที่ถูกขายชอร์ตไว้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้ผู้ที่ขายชอร์ตต้องรีบซื้อหุ้นคืนเพื่อปิดสถานะ ซึ่งอาจนำไปสู่ปรากฏการณ์ 'Short Squeeze' หรือการที่ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากแรงซื้อคืนมหาศาล ตัวอย่างเช่นหุ้น BDMS ที่มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนสูงถึง 203,886,767 หุ้น หรือหุ้น BTS ที่มียอดค้างสูงถึง 268,774,447 หุ้น ซึ่งถือเป็นจุดที่นักลงทุนระยะสั้นต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับนักลงทุนทั่วไป การติดตามข้อมูลการขายชอร์ตนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อดูว่าหุ้นตัวใดกำลังถูกเทขาย แต่เป็นการประเมินจิตวิทยาการลงทุนในตลาด หากพบว่าหุ้นพื้นฐานดีถูกขายชอร์ตในปริมาณมากและราคาลดลงมาถึงจุดสนับสนุน อาจเป็นโอกาสในการเข้าสะสมหุ้นในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม การขายชอร์ตในสัดส่วนที่สูงมาก เช่นในกรณีของ AMATA หรือ CHG อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัจจัยลบที่ตลาดกำลังรับรู้ล่วงหน้า ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลการขายชอร์ตจึงควรทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและกราฟทางเทคนิค เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดในการตัดสินใจลงทุน ท้ายที่สุดนี้ ข้อมูลการขายชอร์ตประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่หลากหลายในตลาดหุ้นไทย โดยมีการกระจายตัวของการขายชอร์ตทั้งในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ (Blue Chip) และหุ้นขนาดกลาง การที่มูลค่าการขายชอร์ตคิดเป็นร้อยละ 3.37 ของตลาด บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีความระมัดระวังและมีการใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนควรติดตามรายงานรายวันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ และให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีสถานะ Outstanding Short Positions สูง เนื่องจากอาจเกิดความผันผวนของราคาได้มากกว่าปกติในอนาคตอันใกล
