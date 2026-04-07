รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59)

สรุปข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนต่างๆ รวมถึงรายละเอียดการซื้อขาย วันที่ จำนวน และราคา โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงาน ก.ล.ต.
รายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ ผู้บริหาร ( แบบ 59 ) ฉบับนี้ แสดงข้อมูล การซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ โดย ผู้บริหาร ของบริษัทเหล่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมและเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.
) เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารได้อย่างใกล้ชิด ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของบริษัท รวมถึงการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ข้อมูลที่นำเสนอประกอบด้วย ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์กับบริษัท ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ทำรายการ จำนวนหลักทรัพย์ ราคาต่อหน่วย และวิธีการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ รายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อบริษัทในอนาคต ข้อมูลแบบ 59 เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความโปร่งใสในตลาดหลักทรัพย์ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี\ข้อมูลในรายงานนี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ในช่วงเวลาที่ระบุไว้ โดยมีตัวอย่างการซื้อขายที่น่าสนใจ เช่น การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท TRT โดยนายกานต์ วงษ์ปาน จำนวนหลายครั้ง รวมถึงการซื้อหุ้นของบริษัท TAKUNI โดยนายภัทร์กร วงศ์สวรรค์ นอกจากนี้ ยังมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท PHOL โดยนาย นิธิภัทร เพศประเสริฐ และภรรยา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคู่สมรสในการซื้อขายหลักทรัพย์อีกด้วย ในส่วนของบริษัท PEACE นายโดม ศิริโสภณา ก็มีการซื้อหุ้นสามัญเช่นกัน รวมถึงบริษัท IMH ที่นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ได้ทำการซื้อหุ้น นอกจากนี้ ยังมีการขายหุ้นของบริษัท SKY โดยนายรัช ตันตนันตา ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารในบริษัทต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นและการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น\สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือ ความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับบริษัท และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง โดยเฉพาะกรณีที่มีคู่สมรสเป็นผู้บริหารของบริษัทเดียวกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของคู่สมรสจะต้องมีการรายงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกันได้ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรใช้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลในรายงาน 59 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่นักลงทุนควรใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น และตัดสินใจลงทุน ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรพิจารณา ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะส
แบบ 59 ผู้บริหาร การซื้อขายหลักทรัพย์ รายงาน ก.ล.ต. หุ้นสามัญ
