รายงานชี้ Apple ยังคงอ่อนแอเรื่องการซ่อมโน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟน

รายงาน US PIRG Education Fund "Failing the Fix 2026" ประเมินความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์ไอที พบว่า Apple ยังคงได้คะแนนต่ำสุดทั้งในกลุ่มโน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟน โดยมีปัจจัยมาจากข้อจำกัดด้านการออกแบบ การเข้าถึงอะไหล่ และเงื่อนไขซอฟต์แวร์ที่เป็นอุปสรรคต่อการซ่อม
รายงานล่าสุดจากองค์กร US PIRG Education Fund ในหัวข้อ "Failing the Fix 2026" ได้ทำการประเมิน ความสามารถในการซ่อม แซมของ อุปกรณ์ไอที ประเภท โน้ตบุ๊ก และ สมาร์ทโฟน ซึ่งผลการประเมินทั้งสองหมวดหมู่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ผู้บริโภคยังคงเผชิญอยู่ในการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ โน้ตบุ๊ก ผลการประเมินยังคงมีแนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดย Apple ยังคงรั้งอันดับท้ายสุดของการประเมินอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ASUS กลับทำคะแนนได้ดีที่สุดในกลุ่มผู้ผลิต โน้ตบุ๊ก
สำหรับตลาดสมาร์ทโฟนก็มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน โดย Apple ยังคงได้รับคะแนนต่ำสุดเช่นเดียวกัน ผลการประเมินเหล่านี้สะท้อนให้เห็นข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ยึดติดกับความสวยงามและบางเบาจนยากต่อการเข้าถึงชิ้นส่วนภายใน การจำกัดการเข้าถึงอะไหล่ที่จำเป็น รวมถึงเงื่อนไขของซอฟต์แวร์ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการซ่อมแซมในปัจจุบัน เมื่อเจาะลึกถึงการประเมินโน้ตบุ๊กของแบรนด์ยอดนิยมในตลาด พบว่า ASUS ได้รับคะแนนสูงสุดในระดับ B+ ซึ่งถือเป็นคะแนนที่น่าพอใจตามมาด้วย Acer ที่ได้ระดับ B ในขณะที่กลุ่มแบรนด์ระดับกลางอย่าง HP, Dell, Samsung และ Microsoft ได้รับคะแนนเท่ากันที่ระดับ B- อย่างไรก็ตาม Lenovo อยู่ในระดับ C และ Apple กลับตามมาเป็นอันดับสุดท้ายด้วยคะแนน C- ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ MacBook ได้รับคะแนนต่ำนี้ มาจากแนวทางการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apple ที่มุ่งเน้นความบาง ความเรียบร้อย และความแข็งแรงของตัวเครื่องเป็นหลัก ส่งผลให้โครงสร้างภายในถูกออกแบบให้มีความซับซ้อนและยากต่อการแกะเครื่อง การใช้กาวยึดชิ้นส่วนจำนวนมาก การออกแบบแบตเตอรี่และคีย์บอร์ดที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการถอดเปลี่ยน รวมถึงการที่บางชิ้นส่วนสำคัญถูกเชื่อมติดกับเมนบอร์ดโดยตรง ล้วนเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์การใช้งานในระยะยาว เมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหา การซ่อมแซมมักต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่มีราคาแพงและต้องใช้เวลาดำเนินการนานกว่าปกติ ในหลายกรณี ความเสียหายเล็กน้อยอาจนำไปสู่การต้องเปลี่ยนอะไหล่ทั้งชุด ทำให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น รายงานยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ “ความง่ายในการแกะเครื่อง” หรือ disassembly เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการซ่อมแซมในสถานการณ์จริงได้ชัดเจนที่สุด ยิ่งอุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้เปิดและเข้าถึงชิ้นส่วนภายในได้ง่ายเท่าไร โอกาสในการซ่อมแซมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ต้นทุนการซ่อมก็จะลดลง และอายุการใช้งานของอุปกรณ์ก็จะยาวนานขึ้น นอกจากนี้ แม้ในภาพรวมของตลาดโน้ตบุ๊กจะมีความก้าวหน้าในการจัดหาข้อมูลด้านการซ่อม ทั้งในส่วนของอะไหล่ เอกสาร และเครื่องมือ แต่ความก้าวหน้าในด้านการออกแบบให้ “ซ่อมง่าย” ยังคงเป็นไปอย่างค่อนข้างช้า ทำให้คะแนนของหลายแบรนด์แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า ในอีกมุมหนึ่ง รายงานยังชี้ให้เห็นว่า ความสามารถในการซ่อมแซมไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของดีไซน์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายของผู้ผลิตแต่ละราย เช่น การเข้าถึงอะไหล่ที่หลากหลายและในราคาที่สมเหตุสมผล หรือการสนับสนุนข้อมูลการซ่อมที่ครบถ้วน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคปลายทาง สำหรับฝั่งสมาร์ทโฟน รายงานปี 2026 นี้ได้นำเกณฑ์การประเมินใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) มาใช้ภายใต้ระบบ EPREL ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อประเมิน “ความสามารถในการซ่อม” โดยเฉพาะ ทำให้ผลการประเมินสะท้อนการใช้งานจริงของผู้บริโภคได้แม่นยำมากขึ้น ในการประเมินสมาร์ทโฟนครั้งนี้ Motorola ทำคะแนนได้สูงสุดในระดับ B+ ตามมาด้วย Google ที่ได้ระดับ C- ขณะที่ Samsung อยู่ในระดับ D และ Apple ได้คะแนนต่ำสุดในระดับ D- ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินครอบคลุมหลายด้าน เช่น ความง่ายในการถอดเครื่อง จำนวนขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญอย่างแบตเตอรี่ การใช้เครื่องมือมาตรฐานหรือเครื่องมือเฉพาะที่ต้องจัดหา การจัดหาอะไหล่ที่พร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่ซอฟต์แวร์จะได้รับการอัปเดต และการเข้าถึงข้อมูลการซ่อม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์การซ่อมแซมจริงของผู้ใช้และช่างอิสระ รายงานชี้ว่า หนึ่งในปัญหาสำคัญที่พบในสมาร์ทโฟนยุคใหม่คือปรากฏการณ์ “parts pairing” หรือการผูกชิ้นส่วนเข้ากับตัวเครื่องผ่านซอฟต์แวร์ ซึ่งหมายความว่าหากมีการเปลี่ยนอะไหล่โดยบุคคลภายนอก อาจส่งผลให้ฟังก์ชันบางอย่างของอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ทำให้การซ่อมแซมมีข้อจำกัดมากขึ้นอย่างมาก แม้ว่า Apple จะเริ่มมีการผ่อนคลายในบางส่วน เช่น การอนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้มือสองได้ และได้เพิ่มเครื่องมืออย่าง Repair Assistant เพื่อช่วยเหลือการซ่อมแซม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้านที่ยังเป็นปัญหาอยู่ อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวางคือเรื่อง “อายุการใช้งานของซอฟต์แวร์” ซึ่งกลายเป็นตัวกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยตรง เพราะเมื่อผู้ผลิตหยุดการอัปเดตด้านความปลอดภัย อุปกรณ์นั้นก็จะไม่เหมาะกับการใช้งานต่อ แม้ว่าฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์จะยังคงทำงานได้ดีอยู่ก็ตาม โดยสรุปแล้ว ภาพรวมของการประเมินชี้ให้เห็นว่า แม้สมาร์ทโฟนจะพัฒนาไปไกลมากในด้านประสิทธิภาพและฟีเจอร์ที่ล้ำสมัย แต่ในมุมของการซ่อมแซมและการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความยั่งยืนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น ท้ายที่สุด ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและการใช้งานอุปกรณ์ในระยะยาว “ความสามารถในการซ่อมแซม” กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟน ไม่แพ้เรื่องของสเปกหรือดีไซน์ เพราะอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมแซมได้ง่าย ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น และที่สำคัญคือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนในระยะยา
