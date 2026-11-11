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รายชื่อถนนและซอยที่ระบุพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครอบคลุมสุขุมวิท 77 ถึงแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
รายชื่อถนนและซอยที่ระบุพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครอบคลุมสุขุมวิท 77 ถึงแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
รายชื่อถนนและซอย · ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด · ถนนสุขุมวิท 77
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รายชื่อถนนและซอยที่ระบุพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถนนสุขุมวิท 77 ถนนรามอินทรา และถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด พร้อมช่วงซอยและหมู่บ้านที่อยู่ในรายการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานต้นทางก่อนเดินทาง

รายการถนนและซอยชุดนี้ระบุพื้นที่ครอบคลุมหลายจุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่ถนนกรุงธนบุรี ถนนสุขุมวิท 77 ถนนรามอินทรา ถนนนครอินทร์ ไปจนถึง ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด และ ถนนหนามแดง โดยแบ่งเป็นช่วงซอย หมู่บ้าน และจุดอ้างอิงที่ชัดเจน ต้นฉบับไม่ได้ระบุวันที่ สาเหตุ หรือหน่วยงานที่จัดทำรายการ จึงควรใช้ข้อมูลนี้เป็นเพียงรายชื่อพื้นที่เบื้องต้น

ข้อมูลในรายการเรียงตามลำดับถนนและซอยจากใจกลางเมืองไปยังพื้นที่รอบนอก เริ่มจากซอยกรุงธนบุรี 6 แยก 1 ถึงซอยกรุงธนบุรี 6 แยก 13 ทั้งหมด แล้วต่อด้วยถนนสุขุมวิท 77 และซอยอ่อนนุช 21/1 ถึง 23/1 รวมซอยแยก ซึ่งเป็นการระบุช่วงซอยที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ของตนเอง

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ถนนสายหลักในกรุงเทพฯ ที่อยู่ในรายการ

ถนนสุขุมวิท 77 และถนนแบนชะโดอยู่ในรายการโดยระบุทั้งสายหรือทั้งซอยที่เกี่ยวข้อง ส่วนซอยประชาร่วมใจ 63 ก็ถูกระบุไว้เป็นอีกหนึ่งจุดในรายการเดียวกัน ทำให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งธนบุรีได้ในเอกสารเดียว

ถนนสุขสวัสดิ์-วัดคู่สร้าง บริเวณโค้งสน หมู่ 7 และหมู่ 9 ถูกกำหนดช่วงไว้ตั้งแต่วัดคู่สร้างถึงหมู่บ้านภูมิใจ 1 ทั้งหมด พร้อมซอยวัฒนาทั้งหมด ส่วนซอยรามอินทรา 34 ระบุเฉพาะช่วงซอยรามอินทรา 34 แยก 11 ถึง 23 ฝั่งซ้าย ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ครอบคลุมทั้งสองฝั่งของซอย

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ถนนรามอินทราและถนนนครอินทรนั้นปรากฏในรายการโดยไม่ได้ระบุช่วงย่อยทั้งหมด แต่มีการเชื่อมโยงกับซอยหมู่บ้านนนท์-นที 2 ถึงคลองบางคูเวียง และหมู่บ้านกฤษดานคร ซึ่งเป็นจุดที่ผู้อ่านควรเช็กกับเส้นทางจริงก่อนตัดสินใจ

พื้นที่แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ดและจุดสังเกตสำคัญ

ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ดเป็นสายที่ถูกระบุไว้หลายช่วงในรายการ ทั้งซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านกฤษดานคร และถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ดทั้งสาย ซึ่งอยู่ในช่วงตั้งแต่ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 ทั้งสองฝั่ง จนถึงห้างบิ๊กซี

ต่อจากห้างบิ๊กซี รายการระบุถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดฝั่งขวา และช่วงตั้งแต่ห้างบิ๊กซีจนถึงหน้าหมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ทั้งหมด จุดอ้างอิงเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางเข้าใจได้ว่าแนวเขตพื้นที่วิ่งตามถนนสายใดและหยุดที่จุดใด

บริเวณหมู่บ้านนิชดา ถนนสามัคคี และซอยสามัคคี 29 หรือซอยหมู่บ้านนิชดาธานี ถูกระบุไว้ฝั่งซ้าย โดยมีจุดอ้างอิงเป็นหมู่บ้านนิชดาเวอแรนดา โรงเรียน International School Bangkok หรือ ISB และนิติบุคคลอาคารชุดเลคชอว์ นอร์ท อาคาร เอ 2 ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะและอาคารที่คนทั่วไปรู้จัก

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ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 32 และหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ 2 ทั้งหมด รวมถึงหมู่บ้านแสงตะวัน เทพารักษ์ และซอยหมู่บ้านแสงตะวันทั้งหมด ก็อยู่ในรายการเดียวกัน ทำให้พื้นที่ฝั่งปากเกร็ดและเทพารักษ์มีจุดที่ระบุชื่อหมู่บ้านอย่างชัดเจน

พื้นที่ฝั่งสมุทรปราการและซอยที่ระบุช่วงเฉพาะ

พื้นที่บริเวณคลองใหม่และถนนหนามแดงถูกระบุช่วงตั้งแต่คลองใหม่ถึงคลองบางแก้วใหญ่ ส่วนซอยเทศบาลบางปู 49 ระบุฝั่งขวาตั้งแต่ซอย 7 ถึงซอย 37 ทั้งหมด ซึ่งเป็นการกำหนดช่วงซอยเฉพาะที่ผู้ตรวจสอบควรอ่านให้ละเอียด

ซอยวิลมิล ถนนบางนา-ตราด หมู่บ้านวิลมิล หมู่บ้านกฤษณา และหมู่บ้านอนันดา เป็นกลุ่มสุดท้ายในรายการ โดยทั้งหมดระบุเป็นชื่อหมู่บ้านและซอยที่ชัดเจน ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่ละจุดมีผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

เนื่องจากต้นฉบับไม่ได้ระบุวันที่หรือช่วงเวลาที่ใช้บังคับ ผู้อ่านจึงควรตรวจสอบประกาศฉบับเต็มหรือแหล่งข้อมูลทางการที่ออกรายการนี้ก่อนนำไปใช้ โดยเทียบชื่อถนน หมายเลขซอย และหมู่บ้านให้ตรงกับพื้นที่ที่ต้องการ

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

รายชื่อถนนและซอย ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ถนนสุขุมวิท 77 ถนนรามอินทรา ถนนนครอินทร์ ถนนหนามแดง ซอยกรุงธนบุรี

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