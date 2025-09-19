รายงาน สศช. เผยคนจนในไทยเพิ่มขึ้น พร้อมชี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิภาค

สภาพัฒน์ฯ เผยรายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำปี 2567 พบจำนวนคนจนเพิ่มขึ้น ชี้ปัญหาความยากจนเรื้อรังในบางพื้นที่ และความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิภาคที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เมื่อเร็วๆ นี้ สภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ( สศช. ) ได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์ ความยากจน และ ความเหลื่อมล้ำ ของประเทศไทยในปี 2567 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในการพัฒนาประเทศ โดยข้อมูลที่น่าสนใจคือ จำนวนคนจนที่เพิ่มขึ้นเป็น 3.43 ล้านคน หรือคิดเป็น 4.89% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่อยู่ที่ 3.
41% การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการปรับเส้นความยากจนให้สูงขึ้น โดยในปีนี้เส้นความยากจนอยู่ที่ 3,078 บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิม 3,043 บาทต่อคนต่อเดือน การปรับเส้นความยากจนให้สูงขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นและภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบาง\จากข้อมูลของ สศช. ยังเปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดปัตตานีติดอยู่ใน 5 อันดับแรกของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดอย่างต่อเนื่องกันมาอย่างน้อย 15 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยากจนเรื้อรังในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจาก 10 จังหวัดแรกที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในปี 2567 จะพบว่า 5 ใน 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และตาก มักติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในปีก่อนๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มของการเผชิญกับปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องและยากที่จะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น หากพิจารณาในมิติภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมาได้นำไปสู่ความแตกต่างเชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างภูมิภาคต่างๆ ความไม่สมดุลนี้ปรากฏชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม และได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและการเติบโตของประเทศในระยะยาว ภาคกลางและกรุงเทพมหานครยังคงเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยกรุงเทพมหานครมีแรงงานกว่า 25% ทำงานในภาคบริการสมัยใหม่ ครอบคลุมสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การเงิน การแพทย์ และการสื่อสาร ในขณะที่ภาคกลางยังคงเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งดึงดูดเงินลงทุนและแรงงานจำนวนมาก ทำให้ภูมิภาคเหล่านี้มีความได้เปรียบเหนือภูมิภาคอื่นๆ\ในทางตรงกันข้าม ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ยังคงพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีแรงงานในภาคเกษตรมากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งภูมิภาค ซึ่งทำให้ครัวเรือนมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อความยากจนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติหรือความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และความมั่นคงของครัวเรือน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมแปรรูปและบริการที่เกี่ยวข้อง ในด้านสังคม ภาคเหนือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงสุดที่ 31.9% ตามด้วยภาคอีสานที่ 28.4% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ 24.97% สัดส่วนประชากรสูงอายุที่สูงเช่นนี้อาจกลายเป็นความท้าทายด้านกำลังแรงงานและเพิ่มภาระการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมได้ในอนาค
ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ สศช. ภูมิภาค เศรษฐกิจ
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
