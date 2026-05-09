รายการข้อเสนอแก้ไขจาก Coinbase, Kraken และ Gemini เพื่อรื้อถอนข้อกำหนดที่อาจจำกัดการลิสต์โทเค็นของ CLARITY Act

เนื่องจากตั้งใจป้องกันการฝีมือที่ไม่เหมาะสมในตลาดค่าคริปโตของสหรัฐฯ กระดานเทรดคริปโตรารายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้รับการยื่นข้อเสนอแก้ไข หรือ'redlines' ต่อคณะกรรมาธิการเกษตรวุฒิสภาสหรัฐฯ เพื่อขอตัดถ้อยคำที่กำหนดให้กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถลิสต์เฉพาะโทเคนที่ 'ยืนยันได้ในตลาดที่ไม่มีการหมายเลขทางเข้าบาต' ออกจากร่างกฎหมาย CLARITY Act เพื่อจะไม่จำกัดการลิสต์โทเคนขนาดเล็กไว้ข้างนอก
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 กระดานเทรดคริปโตรายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้แก่ Coinbase , Kraken และ Gemini เปิดเผยว่าได้ยื่นข้อเสนอแก้ไข หรือที่เรียกว่า 'redlines' ต่อคณะกรรมาธิการเกษตรวุฒิสภาสหรัฐฯ เพื่อขอตัดถ้อยคำที่กำหนดให้กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถลิสต์เฉพาะโทเคนที่ 'ไม่เสี่ยงต่อการถูกบิดราคา' ออกจากร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act หรือ CLARITY Act โดยอ้างอิงรายงานจาก Politico ซึ่งได้รับการยืนยันจากสำนักข่าวหลายแห่ง กระดานเทรดทั้งสามให้เหตุผลว่าข้อกำหนดนี้อาจ 'บั่นทอนนวัตกรรม' และจำกัดการลิสต์โทเคนขนาดเล็กอย่างไม่สมเหตุสมผ.
