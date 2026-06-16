รายการมือถือ Samsung 各型號 2025 คุ้มค่ามาก ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงUltra

รายงานนี้สรุปกลยุทธ์ของ mobil Samsung ทั้ง các รุ่นประหยัด รุ่นกลาง รุ่นพรีเมียม และรุ่น Ultra เปรียบเทียบสเปคหน้าจọ กล้อง ชีปเซ็ต แบตเตอรี่และราคา เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะเลือกรุ่นไหนดี ทั้งสายประหยัด สายจอ AMOLED สายถ่ายรูป สายเล่นเกม หรือใครที่อยากได้เรือธงระดับ Ultra ก็มีให้เลือกครบ พร้อมตารางเปรียบเทียบสเปค รุ่นตัวท็อปสุดในลิสต์นี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสเปคแรงที่สุด กล้อง 200MP และจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ระดับพรีเมียมเป็นรุ่นที่เหมาะกับคนอยากได้ มือถือ Samsung ราคาไม่เกินหมื่น tại จอสวย ใช้งานทั่วไปได้ครบ และรองรับ 5G โดยรุ่นนี้มากับหน้าจอ 6.
7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล แบบ Super AMOLED+ รีเฟรชเรต 90Hz จุดเด่นคือให้จอความละเอียดสูงกว่ารุ่นเริ่มต้นหลายรุ่น และยังได้กล้องหลัง 3 ตัว สเปคหลักใช้ชิป Exynos 1330 łączกับ GPU Mali-G68 MP2 มี RAM 8GB และความจุ 128GB ที่สำคัญคือรองรับ microSD card เหมาะกับคนที่ชอบเก็บรูป วิดีโอ หรือไฟล์เยอะ ๆ แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25W เป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจมากในลิสต์นี้ เพราะให้แบตเตอรี่มาถึง 6000mAh รองรับชาร์জเร็ว 25W และใช้ชิป MediaTek Dimensity 6300 หน้าจอของรุ่นนี้มีขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล แบบ PLS LCD รีเฟรชเรต 120Hz เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ดูคอนเทนต์ เล่นโซเชียล และใช้งานยาว ๆ ระหว่างวัน กล้องหลังมี 2 ตัว โดยกล้องหลักความละเอียด 50MP และกล้อง Macro 2MP เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคนอยากได้ประสบการณ์ใกล้เคียงเรือธง แต่ราคาไม่แรงเท่ารุ่น Ultra โดยรุ่นนี้ได้หน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล รองรับ 120Hz และ HDR10+ เหมาะกับการดูคอนเทนต์ เล่นเกม และใช้งานทั่วไปแบบลื่น ๆ ชิปเซ็ตเป็น Exynos 2400 พร้อม GPU Xclipse 940 ระบบปฏิบัติการ Android 16 ครอบด้วย One UI 8 กล้องหลังให้มา 3 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP กล้อง Telephoto 8MP และกล้อง Ultra-wide 12MP ส่วนกล้องหน้า 12MP แบตเตอรี่ 4900mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W เป็นรุ่นกลางที่สเปคลงตัวมากสำหรับคนที่ต้องการมือถือใช้งานยาว ๆ ได้จอสวย กล้องครบ และความจุเยอะ โดยรุ่นนี้ให้ RAM 8GB พร้อมความจุ 256GB ในราคา 16,999 บาท หน้าจอเป็น Super AMOLED+ ขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล รองรับ 120Hz และ HDR10+ ใช้ชิป Exynos 1680 พร้อม GPU Xclipse 550 กล้องหลัง 3 ตัว ประกอบด้วยกล้องหลัก 50MP Ultra-wide 12MP และ Macro 5MP ส่วนแบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W เป็นอีกรุ่นที่เหมาะกับคนอยากได้มือถือ Samsung ระดับกลางในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่า A57 5G แต่ยังได้จอ Super AMOLED ขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล และรีเฟรชเรต 120Hz รุ่นนี้ใช้ชิป Exynos 1480 พร้อม GPU Xclipse 550 ให้ RAM 8GB และความจุ 256GB กล้องหลังมี 3 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP Ultra-wide 8MP และ Macro 5MP กล้องหน้า 12MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W และมี NFC เป็นรุ่นเรือธงตัวท็อปที่จัดเต็มทั้งหน้าจอ ชิป กล้อง และระบบชาร์จ โดยรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว ความละเอียด 1440 x 3120 พิกเซล รองรับ 120Hz และ HDR10+ ภายในใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 พร้อม GPU Adreno 840 กล้องหลังให้มาถึง 4 ตัว นำโดยกล้องหลัก 200MP f/1.4 กล้อง Periscope 50MP กล้อง Telephoto 10MP และกล้อง Ultra-wide 50MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 60W เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากสำหรับคนอยากได้เรือธง Samsung ในราคาที่เบากว่ารุ่นใหม่ โดยรุ่นนี้มากับหน้าจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว ความละเอียด 1440 x 3120 พิกเซล รีเฟรชเรต 120Hz และรองรับ HDR10+ สเปคใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite พร้อม GPU Adreno 830 กล้องหลัง 4 ตัว นำโดยกล้องหลัก 200MP f/1.7 กล้อง Periscope 50MP กล้อง Telephoto 10MP และกล้อง Ultra-wide 50MP กล้องหน้า 12MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W เป็นตัวเลือกที่ราคาเบามาก โดยรุ่น 4+64GB ราคา 3,299 บาท มาพร้อมหน้าจอ 6.7 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล แบบ PLS LCD รีเฟรชเรต 90Hz ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio G99 พร้อม GPU Mali-G57 MC2 กล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP และ Depth 2MP กล้องหน้า 8MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25W เหมาะกับการใช้งานพื้นฐาน เล่นโซเชียล ดูวิดีโอ และเป็นเครื่องสำรองเหมาะกับคนที่อยากได้จอ Super AMOLED ในงบไม่แรง โดยรุ่นนี้ให้หน้าจอ 6.7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล รีเฟรชเรต 90Hz ใช้งานดูคอนเทนต์ได้สบายกว่าเครื่องจอ HD ในกลุ่มเริ่มต้น ภายในใช้ชิป MediaTek Helio G99 พร้อม GPU Mali-G57 MC2 ให้ RAM 8GB และความจุ 128GB กล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP Ultra-wide 5MP และ Macro 2MP ส่วนกล้องหน้า 13MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25W เป็นมือถือ Samsung ที่น่าสนใจสำหรับคนต้องการเครื่องราคาประหยัดมาก แต่ยังได้การเชื่อมต่อ 5G โดยรุ่น 4+64GB มีราคา 2,999 บาท มาพร้อมหน้าจอ 6.7 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล แบบ PLS LCD ชิปเซ็ตใช้ MediaTek Dimensity 6300 พร้อม GPU Mali-G57 MC2 รองรับ microSD card กล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP และ Depth 2MP กล้องหน้า 8MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25
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