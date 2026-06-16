Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

รายการมือถือ Samsung 各型號 2025 คุ้มค่ามาก ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงUltra

เทคโนโลยี News

รายการมือถือ Samsung 各型號 2025 คุ้มค่ามาก ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงUltra
Samsungมือถือสมาร์ทโฟน
📆6/16/2026 6:10 AM
📰iPhone_Droid
196 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 103% · Publisher: 51%

รายงานนี้สรุปกลยุทธ์ของ mobil Samsung ทั้ง các รุ่นประหยัด รุ่นกลาง รุ่นพรีเมียม และรุ่น Ultra เปรียบเทียบสเปคหน้าจọ กล้อง ชีปเซ็ต แบตเตอรี่และราคา เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะเลือกรุ่นไหนดี ทั้งสายประหยัด สายจอ AMOLED สายถ่ายรูป สายเล่นเกม หรือใครที่อยากได้เรือธงระดับ Ultra ก็มีให้เลือกครบ พร้อมตารางเปรียบเทียบสเปค รุ่นตัวท็อปสุดในลิสต์นี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสเปคแรงที่สุด กล้อง 200MP และจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ระดับพรีเมียมเป็นรุ่นที่เหมาะกับคนอยากได้ มือถือ Samsung ราคาไม่เกินหมื่น tại จอสวย ใช้งานทั่วไปได้ครบ และรองรับ 5G โดยรุ่นนี้มากับหน้าจอ 6.

7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล แบบ Super AMOLED+ รีเฟรชเรต 90Hz จุดเด่นคือให้จอความละเอียดสูงกว่ารุ่นเริ่มต้นหลายรุ่น และยังได้กล้องหลัง 3 ตัว สเปคหลักใช้ชิป Exynos 1330 łączกับ GPU Mali-G68 MP2 มี RAM 8GB และความจุ 128GB ที่สำคัญคือรองรับ microSD card เหมาะกับคนที่ชอบเก็บรูป วิดีโอ หรือไฟล์เยอะ ๆ แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25W เป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจมากในลิสต์นี้ เพราะให้แบตเตอรี่มาถึง 6000mAh รองรับชาร์জเร็ว 25W และใช้ชิป MediaTek Dimensity 6300 หน้าจอของรุ่นนี้มีขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล แบบ PLS LCD รีเฟรชเรต 120Hz เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ดูคอนเทนต์ เล่นโซเชียล และใช้งานยาว ๆ ระหว่างวัน กล้องหลังมี 2 ตัว โดยกล้องหลักความละเอียด 50MP และกล้อง Macro 2MP เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคนอยากได้ประสบการณ์ใกล้เคียงเรือธง แต่ราคาไม่แรงเท่ารุ่น Ultra โดยรุ่นนี้ได้หน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล รองรับ 120Hz และ HDR10+ เหมาะกับการดูคอนเทนต์ เล่นเกม และใช้งานทั่วไปแบบลื่น ๆ ชิปเซ็ตเป็น Exynos 2400 พร้อม GPU Xclipse 940 ระบบปฏิบัติการ Android 16 ครอบด้วย One UI 8 กล้องหลังให้มา 3 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP กล้อง Telephoto 8MP และกล้อง Ultra-wide 12MP ส่วนกล้องหน้า 12MP แบตเตอรี่ 4900mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W เป็นรุ่นกลางที่สเปคลงตัวมากสำหรับคนที่ต้องการมือถือใช้งานยาว ๆ ได้จอสวย กล้องครบ และความจุเยอะ โดยรุ่นนี้ให้ RAM 8GB พร้อมความจุ 256GB ในราคา 16,999 บาท หน้าจอเป็น Super AMOLED+ ขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล รองรับ 120Hz และ HDR10+ ใช้ชิป Exynos 1680 พร้อม GPU Xclipse 550 กล้องหลัง 3 ตัว ประกอบด้วยกล้องหลัก 50MP Ultra-wide 12MP และ Macro 5MP ส่วนแบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W เป็นอีกรุ่นที่เหมาะกับคนอยากได้มือถือ Samsung ระดับกลางในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่า A57 5G แต่ยังได้จอ Super AMOLED ขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล และรีเฟรชเรต 120Hz รุ่นนี้ใช้ชิป Exynos 1480 พร้อม GPU Xclipse 550 ให้ RAM 8GB และความจุ 256GB กล้องหลังมี 3 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP Ultra-wide 8MP และ Macro 5MP กล้องหน้า 12MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W และมี NFC เป็นรุ่นเรือธงตัวท็อปที่จัดเต็มทั้งหน้าจอ ชิป กล้อง และระบบชาร์จ โดยรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว ความละเอียด 1440 x 3120 พิกเซล รองรับ 120Hz และ HDR10+ ภายในใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 พร้อม GPU Adreno 840 กล้องหลังให้มาถึง 4 ตัว นำโดยกล้องหลัก 200MP f/1.4 กล้อง Periscope 50MP กล้อง Telephoto 10MP และกล้อง Ultra-wide 50MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 60W เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากสำหรับคนอยากได้เรือธง Samsung ในราคาที่เบากว่ารุ่นใหม่ โดยรุ่นนี้มากับหน้าจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว ความละเอียด 1440 x 3120 พิกเซล รีเฟรชเรต 120Hz และรองรับ HDR10+ สเปคใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite พร้อม GPU Adreno 830 กล้องหลัง 4 ตัว นำโดยกล้องหลัก 200MP f/1.7 กล้อง Periscope 50MP กล้อง Telephoto 10MP และกล้อง Ultra-wide 50MP กล้องหน้า 12MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W เป็นตัวเลือกที่ราคาเบามาก โดยรุ่น 4+64GB ราคา 3,299 บาท มาพร้อมหน้าจอ 6.7 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล แบบ PLS LCD รีเฟรชเรต 90Hz ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio G99 พร้อม GPU Mali-G57 MC2 กล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP และ Depth 2MP กล้องหน้า 8MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25W เหมาะกับการใช้งานพื้นฐาน เล่นโซเชียล ดูวิดีโอ และเป็นเครื่องสำรองเหมาะกับคนที่อยากได้จอ Super AMOLED ในงบไม่แรง โดยรุ่นนี้ให้หน้าจอ 6.7 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล รีเฟรชเรต 90Hz ใช้งานดูคอนเทนต์ได้สบายกว่าเครื่องจอ HD ในกลุ่มเริ่มต้น ภายในใช้ชิป MediaTek Helio G99 พร้อม GPU Mali-G57 MC2 ให้ RAM 8GB และความจุ 128GB กล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP Ultra-wide 5MP และ Macro 2MP ส่วนกล้องหน้า 13MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25W เป็นมือถือ Samsung ที่น่าสนใจสำหรับคนต้องการเครื่องราคาประหยัดมาก แต่ยังได้การเชื่อมต่อ 5G โดยรุ่น 4+64GB มีราคา 2,999 บาท มาพร้อมหน้าจอ 6.7 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล แบบ PLS LCD ชิปเซ็ตใช้ MediaTek Dimensity 6300 พร้อม GPU Mali-G57 MC2 รองรับ microSD card กล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ กล้องหลัก 50MP และ Depth 2MP กล้องหน้า 8MP แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

iPhone_Droid /  🏆 55. in TH

Samsung มือถือ สมาร์ทโฟน รีวิวมือถือ เปรียบเทียบมือถือ Technology

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

เปรียบเทียบ vivo V70, Samsung Galaxy A57 และ OPPO Reno15 สมาร์ตโฟนระดับกลาง-บนปี 2026เปรียบเทียบ vivo V70, Samsung Galaxy A57 และ OPPO Reno15 สมาร์ตโฟนระดับกลาง-บนปี 2026บทความนี้เปรียบเทียบสเปคและฟีเจอร์ของสมาร์ตโฟนระดับกลาง-บน 3 รุ่นยอดนิยมในปี 2026 ได้แก่ vivo V70, Samsung Galaxy A57 และ OPPO Reno15 เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น
Read more »

ทุกคำสั่งซื้อส่งต่อความยั่งยืนทุกคำสั่งซื้อส่งต่อความยั่งยืนปัจจุบันแกร็บขยายการให้บริการรถ EV ไปแล้วกว่า 16 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และขอนแก่น โดยในปี 2025 ที่ผ่านมา มีการเดินทางด้วยรถ EV ในระบบกว่า 170,000 เที่ยว จากจำนวนรถในระบบราว 30,000 คัน ซึ่งช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000...
Read more »

2025 คือ 'ปีม้า' ผู้มาก่อนกาล! สรุปเรื่องราวคอมมูนิตี้แฟรนไชส์ Umamusume: Pretty Derby ในประเทศไทย!2025 คือ 'ปีม้า' ผู้มาก่อนกาล! สรุปเรื่องราวคอมมูนิตี้แฟรนไชส์ Umamusume: Pretty Derby ในประเทศไทย!'ปีม้า' ไม่ใช่ปี 2026 อย่างที่ใครเข้าใจเลย เพราะมันคือปีนี้ต่างหาก! ตลอดทั้งปี 2025 นี้ มีเรื่องราวสุดแปลกมากมายเกิดขึ้นภายในแฟนด้อมของ Umamusume ในประเทศไทย แล้วทุกอย่างมันเริ่มขึ้นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นบ้าง ปีถัดไปจะเป็นอย่างไรต่อ เราได้สรุปทุกอย่างมาให้แล้ว! |...
Read more »

Samsung อาจใช้ Ultra Thin Glass ขนาด 60 ไมโครเมตร ใน Galaxy Z Fold9 และ Z Fold8Samsung อาจใช้ Ultra Thin Glass ขนาด 60 ไมโครเมตร ใน Galaxy Z Fold9 และ Z Fold8รายงานระบุว่าสำร小青正在ทดสอบ UTG ที่ผิ wha特性 60 ไมโครเมตร สำหรับ Galaxy Z Fold8 และ Z Fold9 ซึ่งอาจลดรอยพับและเพิ่มความทนทาน การพัฒนาถ Salis比กลับ Z Fold6 และ Z Fold7
Read more »

Samsung อัปเดตใหม่เพิ่ม 3 ฟีเจอร์ Galaxy AI บน Samsung Galaxy S25 SeriesSamsung อัปเดตใหม่เพิ่ม 3 ฟีเจอร์ Galaxy AI บน Samsung Galaxy S25 SeriesSamsung อัปเดตใหม่เพิ่ม 3 ฟีเจอร์ Galaxy AI บน Samsung Galaxy S25 Series ได้แก่ ไฮไลต์การแจ้งเตือน (notification highlights) และแสดงสรุปไฟล์ (file summaries) หลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นฟีเจอร์ Exclusive ให้ใช้งานเฉพาะเรือธงรุ่นล่าสุด Galaxy S26 Seriesก่อนหน้านี้
Read more »

4 อัปเกรดใหม่ ที่คาดว่าจะมาใน Galaxy S27 Ultra!4 อัปเกรดใหม่ ที่คาดว่าจะมาใน Galaxy S27 Ultra!4 อัปเกรดใหม่ ที่คาดว่าจะมาใน Galaxy S27 Ultra! - Android News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »



Render Time: 2026-06-16 09:21:16