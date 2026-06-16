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รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand หยุดออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD

ข่าวสื่อ News

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand หยุดออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD
รายการเจาะลึกทั่วไทยช่อง 9 MCOT HDหมาแก่-ดนัย
📆6/16/2026 9:42 AM
📰Thansettakij
26 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 63%

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของหมาแก่-ดนัย จะหยุดออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยยืนยันว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การยุติบทบาท ในฐานะสื่อมวลชน ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดัน หรือ เกิดความขัดแย้งกับช่อง 9 MCOT HD หรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยตลอด ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและแพลตฟอร์มใหม่ที่เหมาะสม เมื่อมีข้อสรุปที่จะสื่อสารให้ผู้ติดตามรับทราบผ่านเพจเฟซบุ๊ก

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของ หมาแก่-ดนัย จะหยุดออกอากาศทาง ช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยยืนยันว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การยุติบทบาท ในฐานะ สื่อมวลชน ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดัน หรือ เกิดความขัดแย้งกับ ช่อง 9 MCOT HD หรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยตลอด ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและ แพลตฟอร์มใหม่ ที่เหมาะสม เมื่อมีข้อสรุปที่จะสื่อสารให้ผู้ติดตามรับทราบผ่านเพจเฟซบุ๊ก.

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของหมาแก่-ดนัย จะหยุดออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยยืนยันว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การยุติบทบาท ในฐานะสื่อมวลชน ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดัน หรือ เกิดความขัดแย้งกับช่อง 9 MCOT HD หรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยตลอด ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและแพลตฟอร์มใหม่ที่เหมาะสม เมื่อมีข้อสรุปที่จะสื่อสารให้ผู้ติดตามรับทราบผ่านเพจเฟซบุ๊ก

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Thansettakij /  🏆 23. in TH

รายการเจาะลึกทั่วไทย ช่อง 9 MCOT HD หมาแก่-ดนัย สื่อมวลชน แพลตฟอร์มใหม่

 

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