รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand หยุดออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของหมาแก่-ดนัย จะหยุดออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยยืนยันว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การยุติบทบาท ในฐานะสื่อมวลชน ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดัน หรือ เกิดความขัดแย้งกับช่อง 9 MCOT HD หรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยตลอด ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและแพลตฟอร์มใหม่ที่เหมาะสม เมื่อมีข้อสรุปที่จะสื่อสารให้ผู้ติดตามรับทราบผ่านเพจเฟซบุ๊ก
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของ หมาแก่-ดนัย จะหยุดออกอากาศทาง ช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยยืนยันว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การยุติบทบาท ในฐานะ สื่อมวลชน ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดัน หรือ เกิดความขัดแย้งกับ ช่อง 9 MCOT HD หรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยตลอด ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและ แพลตฟอร์มใหม่ ที่เหมาะสม เมื่อมีข้อสรุปที่จะสื่อสารให้ผู้ติดตามรับทราบผ่านเพจเฟซบุ๊ก.
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของหมาแก่-ดนัย จะหยุดออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยยืนยันว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การยุติบทบาท ในฐานะสื่อมวลชน ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดัน หรือ เกิดความขัดแย้งกับช่อง 9 MCOT HD หรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยตลอด ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและแพลตฟอร์มใหม่ที่เหมาะสม เมื่อมีข้อสรุปที่จะสื่อสารให้ผู้ติดตามรับทราบผ่านเพจเฟซบุ๊ก
รายการเจาะลึกทั่วไทย ช่อง 9 MCOT HD หมาแก่-ดนัย สื่อมวลชน แพลตฟอร์มใหม่
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