รามาธิบดี ผ่าตัดนำตับเด็กด้วยหุ่นยนต์สำเร็จเป็นครั้งแรกไทย
โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับทีมแพทย์เกาหลีใต้สำเร็จการผ่าตัดปลูกถ่ายตับด้วยหุ่นยนต์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ช่วยลดแผลผ่าตัดและเร่งการฟื้นตัวของแม่ผู้บริจาค
โรงพยาบาล รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศความสำเร็จอย่างสูงในการผ่าตัดนำตับส่วนซ้ายด้านนอกจาก แม่ผู้บริจาค ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อปลูกถ่ายให้ลูก ซึ่งเป็นผู้ป่วยเด็กสองราย โดยการใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ช่วยผ่าตัดอย่างละเอียดอ่อน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ความสำเร็จผ่าตัดหุ่นยนต์ครั้งแรกในไทย
การผ่าตัดปลูกถ่ายตับด้วยหุ่นยนต์ดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางการแพทย์ไทย ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเซเวอแรนซ์ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีความเชี่วชาญสูงด้านการผ่าตัดตับและทางเดินน้ำดีด้วยแผลเล็กและหุ่นยนต์Also readฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 2% หลังเดโมแครตนำคุมสองสภาสหรัฐฯ
ทีมแพทย์เกาหลีใต้ได้สาธิตขั้นตอนการผ่าตัดในผู้ป่วยรายแรกอย่างสมบูรณ์ ก่อนที่จะมอบหมายให้ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีดูแลและควบคุมการผ่าตัดในผู้ป่วยรายที่สองด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการผ่าตัด โดยให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นพื้นที่ผ่าตัดในมุมมองสามมิติที่มีความละเอียดสูงอย่างมาก ทำให้สามารถควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านแผลผ่าตัดขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำขั้นสุด
กระบวนการและเทคโนโลยีผ่าตัดแม่นยำ
รศ. นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุขจิตกุล หัวหน้าทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยถึงรายละเอียดทางเทคนิคว่า การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยให้ทีมศัลยแพทย์มองเห็นบริเวณที่จะผ่าตัดได้อย่างละเอียดและชัดเจน
ความแม่นยำในการควบคุมเครื่องมือผ่านแผลขนาดเล็กลงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและกลุ่มผู้บริจาค โดยอาจช่วยลดอาการปวดหลังการผ่าตัดและส่งเสริมกระบวนการฟื้นตัวที่รวดเร็วขึ้นสำหรับผู้บริจาคที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างเหมาะสมที่สุด
หลังจากการผ่าตัดทั้งสองรายเสร็จสิ้นอย่างราบรื่น แม่ผู้บริจาคซึ่งเป็นผู้ให้เลือดและอวัยวะสามารถฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงได้ตามปกติ ในขณะที่ลูกซึ่งเป็นผู้รับอวัยวะปลูกถ่ายตับก็สามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว
ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ถือเป็นก้าวสำคัญที่เพิ่มทางเลือกการรักษาให้กับผู้ป่วยเด็กที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายตับ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง
บทบาทมูลนิธิรามาธิบดีและมาตรฐานสากล
ก่อนหน้าความสำเร็จนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ไปเรียบร้อยแล้วจำนวน 20 ราย โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้เข้ามารับผิดชอบสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นเงินรวม 4 ล้านบาท
เงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการผ่าตัดวิธีทั่วไปสำหรับผู้ป่วย พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและการติดตามผลเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการผ่าตัด และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้
รศ. นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ หัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าของโครงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะด้วยหุ่นยนต์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพทีมงานแพทย์และบุคลากรสหวิชาชีพ
ความร่วมมือนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างประเทศ ทำให้การนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงมาใช้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง และยกระดับมาตรฐานการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
แผนการขยายผลและทิศทางอนาคต
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้วางโรดแมปไว้ว่าจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพิ่มอีกอย่างน้อย 30 ราย เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีแผนเตรียมผ่าตัดนำตับบางส่วนจากผู้บริจาคที่มีชีวิตอีก 7 ราย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ต้องรอรับบริจาคอวัยวะ
พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลจะติดตามสุขภาพของผู้บริจาคในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และทำวิจัยต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเทคนิคและประสิทธิภาพของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะด้วยหุ่นยนต์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
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