รามซuming โรม ชี้ฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ 7-11 ธ.ค. นี้ พบหลักฐานเอาผิดรัฐบาลหลายเรื่อง
นายรังสิมันต์ โรม ยืนยันพรรคประชาชนและฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 7-11 ธ.ค. 69 เตือนประชาชนจะได้เห็นหลักฐานชัดเจนในการเอาผิดรัฐบาลด้านวิกฤตประเทศ
นาย รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า พรรคประชาชน ยืนยันว่าฝ่ายค้านมีความพร้อมในการ อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่นาน โดยกำหนดการอภิปรายดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 การเตรียมความพร้อมนี้สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลและพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร
ความพร้อมและหลักฐานเอาผิดรัฐบาล
นายรังสิมันต์ โรม ชี้แจงว่า แม้จะไม่ระบุตัวเลขความพร้อมเป็นจำนวนเฉพาะ แต่ยืนยันว่าฝ่ายค้านมีความพร้อมและมีแผนการมานานแล้ว สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ประชาชนจะได้เห็นพยานหลักฐานในการเอาผิดรัฐบาลในหลายเรื่องอย่างชัดเจน เขาขอเน้นย้ำว่ากระบวนการเอาผิดรัฐบาลมีทั้งด้านทางการเมืองและด้านกฎหมาย ซึ่งในมิติทางการเมือง ฝ่ายค้านหวังให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคอื่น ๆ สนับสนุนมาตรการนี้ แม้จะตระหนักดีว่าความไม่เห็นพ้องอาจเกิดขึ้นได้Also readCIB ไล่ล่าสกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามจังหวัด ยึดยาบ้า 32,000 เม็ด พร้อมปืนลูกซอง
รองหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมมาชี้ชัดว่าบ้านเมืองกำลังเผชิญกับวิกฤต ซึ่งรัฐบาลมีส่วนนำไปสู่ปัญหาเหล่านี้ การดำเนินการทางกฎหมายหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีกระบวนการตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามครรลองประชาธิปไตย
การจัดสรรหัวข้อและบทบาทพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เมื่อสอบถามถึงการจัดสรรหน้าที่ภายในพรรคประชาชน นายรังสิมันต์ โรม เปิดเผยว่า การแบ่งคนและหัวข้ออภิปรายไม่ได้มีปัญหาอะไร โดยสามารถแบ่งให้ครอบคลุมครบทุกด้านและสอดคล้องกับญัตติที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งแผนการนี้แสดงให้เห็นถึงความรอบคอบในการเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ถกเถียงในสภา
สำหรับการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น ตอนนี้การพูดคุยดำเนินไปในลักษณะนอกรอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากที่สุด เขายืนยันว่าช่องว่างในการสื่อสารระหว่างพรรคในแนวร่วมฝ่ายค้านไม่มีปัญหาใดๆ และสามารถพูดคุยกันได้อย่างสะดวก โดยส่วนใหญ่การหารือจะเน้นไปที่รายละเอียดเรื่องเวลาและช่วงเวลาที่แต่ละพรรคจะขึ้นอภิปราย ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคอยู่แล้ว
ความชัดเจนเรื่องเวลาของพรรคกล้าธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคกล้าธรรม ซึ่งได้รับการจัดสรรเวลาในการอภิปรายจำนวน 2 ชั่วโมงจากฝ่ายค้าน นายรังสิมันต์ โรม กล่าวว่า ตนยังไม่มีการพูดคุยเพิ่มเติมกับพรรคกล้าธรรมในเรื่องดังกล่าว แต่เรื่องการจัดสรรเวลามักจะต้องพิจารณาจากภาพรวมของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดว่าในแต่ละวันจะมีกำหนดการอย่างไร เพื่อให้การอภิปรายดำเนินไปได้อย่างราบรื่นที่สุด
การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ซึ่งประชาชนและนักสังเกตการณ์การเมืองกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าหลักฐานและเหตุผลที่ฝ่ายค้านนำมาเสนอจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือผลักดันให้รัฐบาลแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้มากเพียงใด
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