ราฟาเอล นาดาล รับตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร เรอัล มาดริด
ราฟาเอล นาดาล ตำนานเทนนิสชาวสเปน เตรียมเข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร เรอัล มาดริด สโมสรยักษ์ใหญ่ของลาลีกา โดยฟลอเรนติโน เปเรซ ประธานสโมสรเสนอชื่อให้เข้าร่วม
ราฟาเอล นาดาล ตำนานนักเทนนิสชาวสเปน เจ้าของแชมป์ แกรนด์สแลม 22 รายการ เตรียมเข้ามารับตำแหน่งหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ เรอัล มาดริด สโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่แห่ง ลาลีกา อย่างเป็นทางการ หลัง ฟลอเรนติโน เปเรซ ประธานสโมสรเสนอชื่อให้เขาเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ในคณะกรรมการชุดใหม่
การเสนอชื่อและการตอบรับของ นาดาล
ฟลอเรนติโน เปเรซ ประธานสโมสร เรอัล มาดริด เป็นบุคคลที่เสนอชื่อนาดาลให้เข้ามารับตำแหน่งดังกล่าว โดยสมาชิกของสโมสรจะร่วมลงมติเพื่อรับรองการแต่งตั้งนี้ในการประชุมภายในช่วงปลายเดือนนี้Also readทลายลังผลไม้พลาสติก! CIB สกัดจับยาบ้าล็อตใหญ่ 4.5 ล้านเม็ด คารีสอร์ตชุมพร
นาดาล ซึ่งเป็นแฟนบอล เรอัล มาดริด มาตั้งแต่เด็ก และถือหมายเลขสมาชิกสโมสรที่ 67,778 ได้โพสต์รูปภาพของตนเองในวัยเด็กขณะสวมชุดแข่งของทีมผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมขอบคุณ เปเรซ และคณะกรรมการบริหารที่เสนอชื่อให้เขาเข้ามารับตำแหน่ง โดยเขาได้นิยามความตื่นเต้นและตั้งใจที่จะเรียนรู้และช่วยเหลือสโมสรอย่างเต็มที่
คำยกย่องจากสโมสรและเกียรติประวัติทางกีฬา
เรอัล มาดริด ได้ออกแถลงการณ์ที่ยกย่องราฟาเอล นาดาลว่าเป็นหนึ่งในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์กีฬา และถือเป็นนักกีฬาชาวสเปนที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมมากที่สุดคนหนึ่งของโลก
ทางสโมสรได้แสดงความภูมิใจอย่างสูงที่บุคคลซึ่งถือเป็นแบบอย่างของวงการกีฬาสเปนและระดับโลก จะเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและอนาคตของสโมสร เรอัล มาดริด ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
นาดาฬได้ประกาศเกษียณตัวเองจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพในปี 2024 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขัน โดยเขาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาได้ทั้งหมด 22 รายการ รวมถึงเหรียญทองโอลิมปิก 2 เหรียญ และมีส่วนช่วยให้นักเทนนิสทีมชาติสเปนคว้าแชมป์เดวีสคัพมาได้ 5 สมัย
บทบาทในอนาคตและความเป็นผู้นำสโมสร
ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบที่นาดาลจะได้รับในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แต่การเข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ นาดาล ในการสร้าง legacy ทางการกีฬาในมิติของวงการฟุตบอล
ด้านการบริหาร สโมสรฟุตบอล เรอัล มาดริด มีผู้บริหารสูงสุดอย่าง ฟลอเรนติโน เปเรซ ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรต่อไปอีก 4 ปี เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แสดงถึงความมั่นคงในการนำทีมสู่ความสำเร็จในอนาคต
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