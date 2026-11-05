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ราฟาเอล นาดาล รับตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร เรอัล มาดริด

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ราฟาเอล นาดาล รับตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร เรอัล มาดริด
ราฟาเอล นาดาล · เรอัล มาดริด · ฟลอเรนติโน เปเรซ
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ราฟาเอล นาดาล ตำนานเทนนิสชาวสเปน เตรียมเข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร เรอัล มาดริด สโมสรยักษ์ใหญ่ของลาลีกา โดยฟลอเรนติโน เปเรซ ประธานสโมสรเสนอชื่อให้เข้าร่วม

ราฟาเอล นาดาล ตำนานนักเทนนิสชาวสเปน เจ้าของแชมป์ แกรนด์สแลม 22 รายการ เตรียมเข้ามารับตำแหน่งหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ เรอัล มาดริด สโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่แห่ง ลาลีกา อย่างเป็นทางการ หลัง ฟลอเรนติโน เปเรซ ประธานสโมสรเสนอชื่อให้เขาเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ในคณะกรรมการชุดใหม่

การเสนอชื่อและการตอบรับของ นาดาล

ฟลอเรนติโน เปเรซ ประธานสโมสร เรอัล มาดริด เป็นบุคคลที่เสนอชื่อนาดาลให้เข้ามารับตำแหน่งดังกล่าว โดยสมาชิกของสโมสรจะร่วมลงมติเพื่อรับรองการแต่งตั้งนี้ในการประชุมภายในช่วงปลายเดือนนี้

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นาดาล ซึ่งเป็นแฟนบอล เรอัล มาดริด มาตั้งแต่เด็ก และถือหมายเลขสมาชิกสโมสรที่ 67,778 ได้โพสต์รูปภาพของตนเองในวัยเด็กขณะสวมชุดแข่งของทีมผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมขอบคุณ เปเรซ และคณะกรรมการบริหารที่เสนอชื่อให้เขาเข้ามารับตำแหน่ง โดยเขาได้นิยามความตื่นเต้นและตั้งใจที่จะเรียนรู้และช่วยเหลือสโมสรอย่างเต็มที่

คำยกย่องจากสโมสรและเกียรติประวัติทางกีฬา

เรอัล มาดริด ได้ออกแถลงการณ์ที่ยกย่องราฟาเอล นาดาลว่าเป็นหนึ่งในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์กีฬา และถือเป็นนักกีฬาชาวสเปนที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมมากที่สุดคนหนึ่งของโลก

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ทางสโมสรได้แสดงความภูมิใจอย่างสูงที่บุคคลซึ่งถือเป็นแบบอย่างของวงการกีฬาสเปนและระดับโลก จะเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและอนาคตของสโมสร เรอัล มาดริด ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก

นาดาฬได้ประกาศเกษียณตัวเองจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพในปี 2024 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขัน โดยเขาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาได้ทั้งหมด 22 รายการ รวมถึงเหรียญทองโอลิมปิก 2 เหรียญ และมีส่วนช่วยให้นักเทนนิสทีมชาติสเปนคว้าแชมป์เดวีสคัพมาได้ 5 สมัย

บทบาทในอนาคตและความเป็นผู้นำสโมสร

ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบที่นาดาลจะได้รับในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แต่การเข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ นาดาล ในการสร้าง legacy ทางการกีฬาในมิติของวงการฟุตบอล

ด้านการบริหาร สโมสรฟุตบอล เรอัล มาดริด มีผู้บริหารสูงสุดอย่าง ฟลอเรนติโน เปเรซ ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรต่อไปอีก 4 ปี เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แสดงถึงความมั่นคงในการนำทีมสู่ความสำเร็จในอนาคต

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ราฟาเอล นาดาล เรอัล มาดริด ฟลอเรนติโน เปเรซ ลาลีกา แกรนด์สแลม

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