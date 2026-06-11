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ราฟาเอล เบนิเตซ อดีตผู้จัดการทีม เรอัล มาดริด เผยทัศนะดีลหยุดโลก อัลวาเรซ

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ราฟาเอล เบนิเตซ อดีตผู้จัดการทีม เรอัล มาดริด เผยทัศนะดีลหยุดโลก อัลวาเรซ
FootballAlvarezBenzite
📆6/11/2026 10:47 AM
📰siamsport_news
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ราฟาเอล เบนิเตซ อดีตผู้จัดการทีม เรอัล มาดริด ได้ออกมาแสดงทัศนะถึงดีลหยุดโลกครั้งนี้ผ่านบทสัมภาษณ์ล่าสุด โดยเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์ไม่น้อยกับข่าวนี้ แต่ก็มองว่าในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบัน ราคาค่างวดของนักเตะระดับท็อปมันถูกกำหนดด้วยกลไกตลาดไปเรียบร้อยแล้ว

ราฟาเอล เบนิเตซ อดีตผู้จัดการทีม เรอัล มาดริด ได้ออกมาแสดงทัศนะถึงดีลหยุดโลกครั้งนี้ผ่านบทสัมภาษณ์ล่าสุด โดยเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์ไม่น้อยกับข่าวนี้ แต่ก็มองว่าในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบัน ราคาค่างวดของนักเตะระดับท็อปมันถูกกำหนดด้วยกลไกตลาดไปเรียบร้อยแล้ว "มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมาก เพราะผมไม่ได้คาดคิดมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีชื่อของนักเตะคนอื่นพัวพันอยู่ด้วย...

อัลวาเรซ คือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ปัญหาก็คือ คุณไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาค่างวดหรอก กลไกตลาดต่างหากที่เป็นคนกำหนด" เอลบอสสมองเพชร กล่าว "ในอดีตเราเคยเซ็นสัญญากับ เฟอร์นันโด ตอร์เรส ด้วยค่าตัว 20 ล้านปอนด์ (ประมาณ 30 ล้านยูโรในเวลานั้น) ซึ่งนั่นถือเป็นดีลที่แพงที่สุดของ ลิเวอร์พูล แล้ว แน่นอนว่าในปัจจุบัน เงินจำนวน 150 ล้านยูโรมันอาจจะดูแพงหูฉี่ แต่นี่แหละคือราคาตลาดในยุคนี้" "ชั่วโมงนี้ กองหน้าตัวเป้าที่ถล่มประตูได้เป็นกอบเป็นกำ และรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอแทบจะทุกนัดแบบ ฮูเลียน อัลวาเรซ ย่อมมีมูลค่าสูงระดับนั้นได้อยู่แล้ว เขาอาจจะมีค่าตัว 100 ล้าน หรือ 150 ล้านยูโร มันยากมากที่จะตัดสินมูลค่าที่แท้จริง สำหรับผมคิดว่ามันเป็นเงินที่เยอะมาก แต่เขาเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์ และถ้าเขายังรักษามาตรฐานการเล่นในระดับสูงของตัวเองเอาไว้ได้ เขากิคู่ควรกับเงินจำนวนนั้นอย่างแน่นอน

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