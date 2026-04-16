ราชันชุดขาว สิ้นหวัง! เมื่อประวัติศาสตร์ซ้ำรอย มาดริด ส่อแววอำลาฤดูกาลแบบมือเปล่าอีกครั้ง

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของ เรอัล มาดริด ในฤดูกาลปัจจุบัน เผยถึงปัญหาที่สโมสรเผชิญ ทั้งฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอ ความผิดพลาดของผู้เล่น และความกดดันต่อกุนซือ ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการกลับมาสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลที่รวดเร็ว.
หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของศตวรรษนี้ สโมสร ฟุตบอล เรอัล มาดริด นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังที่มักจะปิดฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์รายการใหญ่อย่างน้อยหนึ่งรายการเสมอ มีเพียง 4 ครั้งเท่านั้นที่พวกเขาต้องจบฤดูกาลโดยไม่มีถ้วยรางวัลเมเจอร์ประดับสโมสร ได้แก่ฤดูกาล 2004-05, 2005-06, 2009-10 และล่าสุดคือ 2020-21
แต่ทว่าในฤดูกาลปัจจุบัน สถานการณ์กลับดูเลวร้ายกว่าที่เคยคาดคิด ด้วยการมีแต้มตามหลัง บาร์เซโลน่า จ่าฝูงแห่งศึกลา ลีกา อยู่ถึง 9 แต้ม ขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง 7 นัดเท่านั้น ความหวังในปาฏิหาริย์ที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใต้การคุมทีมของกุนซือระดับตำนานอย่าง ซีเนดีน ซีดาน หรือ คาร์โล อันเชล็อตติ ในอดีต ดูเหมือนจะหมดพลังและไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป
บรรยากาศที่สโมสร เรอัล มาดริด ในฤดูกาล 2025-26 ที่เริ่มต้นขึ้นด้วยความหวังอันเปี่ยมล้น ในการวางรากฐานทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งและมีระบบการเล่นที่แน่นอนภายใต้การนำของ ชาบี อลอนโซ่ อดีตยอดกองกลางของทีม กลับต้องเผชิญกับความเป็นจริงอันโหดร้ายของโลกฟุตบอลที่เบร์นาเบว ซึ่งหมุนเร็วราวกับพายุ อลอนโซ่ อยู่ในตำแหน่งกุนซือได้เพียง 7 เดือนเท่านั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกอย่างเป็นทางการ หลังจากพาทีมพ่ายแพ้ในศึก สแปนิช ซูเปอร์ คัพ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ทว่าเส้นทางสู่การเป็นกุนซือของเขากลับเต็มไปด้วยขวากหนามและอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้น แม้แต่การเริ่มต้นฤดูกาลที่ดูเหมือนจะมีความหวัง แต่กลับต้องพบกับความผิดหวัง ตั้งแต่การพ่ายแพ้ให้กับทีมระดับดิวิชั่นสองอย่าง อัลบาเซเต้ ในรายการ โกปา เดล เรย์ อันเป็นรายการที่แฟนบอลคาดหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้ ไปจนถึงความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่แสนเจ็บปวด ณ สนามอัลลิอันซ์ อารีน่า ในเมืองมิวนิค เมื่อ เอดูอาร์โด้ กามาวินก้า มิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีม ได้รับใบเหลืองที่สองจากการกระทำที่ไร้สมาธิ คือการถ่วงเวลาอันไม่จำเป็น จนทำให้ทีมเสียสมดุล และส่งผลให้โดนคู่ต่อสู้รัวประตูในช่วงท้ายเกม เป็นความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อรูปเกมและจิตใจของลูกทีมเป็นอย่างมาก
หลังจบเกมที่มิวนิค สภาพร่างกายและจิตใจของทีมย่ำแย่ลงไปอีก อาร์เบลัว ผู้ที่มารับหน้าที่เป็นกุนซือรักษาการ ปรากฏตัวในห้องแถลงข่าวหลังเกมด้วยสภาพที่ดูอ่อนล้าและเหนื่อยหน่าย แต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาคือความสง่างามและความเป็นลูกผู้ชายที่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสนามอย่างตรงไปตรงมา เขาได้กล่าวประโยคที่กลายเป็นที่จดจำของแฟนบอลหลายคน ซึ่งเป็นประโยคที่สะท้อนถึงตัวตนและทัศนคติอันดีงามของเขาได้เป็นอย่างดี
เขาพยายามอย่างยิ่งในการปรับปรุงขวัญและกำลังใจของนักเตะในห้องแต่งตัว จนได้รับคำชมจาก วินิซิอุส จูเนียร์ ปีกซูเปอร์สตาร์ของทีม ที่ยืนยันว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับ อาร์เบลัว อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าสำหรับประธานสโมสรผู้ทรงอิทธิพลอย่าง ฟลอเรนติโน่ เปเรซ แล้ว ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความผูกพันทางอารมณ์ มักจะถูกจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นอันดับรองจาก 'ถ้วยรางวัล' ความสำเร็จในสนามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถยืนยันคุณค่าของทุกคนในสโมสรได้
คำถามใหญ่ที่แฟนบอลทั่วทั้งโลกกำลังตั้งขึ้นในขณะนี้คือ อาร์เบลัว จะเป็นรายต่อไปที่จะต้องสังเวยความล้มเหลวของฤดูกาลนี้ และถูกปลดออกจากตำแหน่งตามรอยกุนซืออย่าง มานูเอล เปเยกรินี หรือ ซีเนดีน ซีดาน หรือไม่? เป็นคำถามที่เต็มไปด้วยความกังวลและความไม่แน่นอนสำหรับอนาคตของทีม
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ฟุตบอลบางส่วนได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า การปลด อาร์เบลัว ออกจากตำแหน่งในตอนนี้ อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด หรือไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดต่อสโมสรแล้ว เนื่องจากฤดูกาลนี้แทบจะถูกตัดสินผลลัพธ์ไปเกือบทั้งหมดแล้ว การเปลี่ยนแปลงกุนซือในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ อาจจะไม่สามารถพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้มากนัก และที่สำคัญ อาร์เบลัว เองก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดที่เขาเผชิญอยู่ ทั้งปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นคนสำคัญหลายคน ตลอดจนความไร้ความต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นของทีมตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองถึงภาพรวมและแนวโน้มในระยะยาว อาจถึงเวลาแล้วที่สโมสร เรอัล มาดริด จะต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังว่า การเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมบ่อยครั้งราวกับเปลี่ยนเสื้อผ้า คือคำตอบที่ยั่งยืนแท้จริงสำหรับการขับเคลื่อนสโมสรไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องหรือไม่? หรือว่าปัญหานั้นฝังรากลึกกว่านั้น และต้องการการแก้ไขที่ครอบคลุมและรอบด้านกว่าเพียงแค่การเปลี่ยนบุคคล?
วงการฟุตบอลที่หมุนเร็วและการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น ทำให้ทุกสโมสรต้องปรับตัว แต่สำหรับ เรอัล มาดริด การรักษามาตรฐานความยิ่งใหญ่และความเป็นแชมป์นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนให้สโมสรต้องมองหาแนวทางการบริหารจัดการทีมที่แข็งแกร่งและวางแผนระยะยาวอย่างมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้แน่ใจว่า 'ราชันชุดขาว' จะยังคงเป็นมหาอำนาจลูกหนังต่อไปในอนาคต และหลีกเลี่ยงไม่ให้ประวัติศาสตร์ของการจบฤดูกาลแบบไร้แชมป์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นเรื่องปกติ
