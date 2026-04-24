ราชาเนื้อตุ๋น อุดมสุข 25: ตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 40 ปี รสชาติไม่เคยเปลี่ยน

ร้านราชาเนื้อตุ๋น อุดมสุข 25 ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดระดับตำนาน เปิดมานานกว่า 40 ปี ส่งต่อความอร่อยรุ่นสู่รุ่น เครื่องแน่นสะใจ ราคาเป็นมิตร คุ้มค่าเกินราคา
สำหรับผู้ที่หลงใหลในรสชาติเนื้อเป็นชีวิตจิตใจ ขอเชิญพบกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าจดจำ ณ ร้าน 'ราชาเนื้อตุ๋น อุดมสุข 25' ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ระดับตำนานที่ตั้งตระหง่านอยู่ในย่าน อุดมสุข แห่งนี้ ร้านอาหารแห่งนี้ได้มอบความอร่อยให้กับเหล่าคนรักเนื้อมานานกว่า 40 ปี และปัจจุบันได้ส่งต่อสูตรลับความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น โดยรุ่นที่ 2 ยังคงรักษาคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทำให้ร้านยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ราชาเนื้อตุ๋น อุดมสุข 25 โดดเด่นด้วย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ และ เกาเหลาเนื้อ ที่ปรุงด้วยความพิถีพิถัน โดยมีหม้อดินเป็นจุดเด่นที่บรรจุเครื่องแน่นสะใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเนื้อเป็นพิเศษ เมนูไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้เมื่อมาเยือนร้านนี้คือ เกาเหลาหม้อดิน ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อสด เนื้อเปื่อย ลูกชิ้น เอ็น ตัวเดียวอันเดียว ผ้าขี้ริ้ว ม้าม ขอบกระด้ง และไส้ที่ผ่านการตุ๋นมาอย่างนุ่มละมุนลิ้น น้ำซุปที่หอมกรุ่นกลมกล่อมเข้ากันได้อย่างลงตัวกับเนื้อและเครื่องต่างๆ ทำให้ทุกคำที่รับประทานเป็นสวรรค์สำหรับคนรักเนื้ออย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีชุดใหญ่หม้อไฟสำหรับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่ต้องการแบ่งปันความอร่อยกันอย่างเต็มที่ แต่ความพิเศษของราชาเนื้อตุ๋น อุดมสุข 25 ไม่ได้มีเพียงแค่เมนูเนื้อเท่านั้น ทางร้านยังมี ขาหมู สูตรโบราณที่ห้ามพลาดสำหรับผู้ที่ต้องการลิ้มลองรสชาติคลาสสิก ขาหมู ของที่นี่มีรสชาติพะโล้เข้มข้น กลมกล่อม เข้าเนื้ออย่างลงตัว และยังเสิร์ฟพร้อมกับ 'ถั่วต้ม' ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้านอีกด้วย สำหรับผู้ที่มากับเพื่อนที่ไม่ทานเนื้อ หรือต้องการเปลี่ยนรสชาติ ทางร้านยังมีเมนูข้าว ขาหมู และบะหมี่ ขาหมู สูตรโบราณให้เลือกอีกด้วย ที่สำคัญคือราคาอาหารของร้านเป็นมิตรกับกระเป๋าอย่างมาก โดย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เริ่มต้นที่ 60 บาท เกาเหลาเนื้อ เริ่มต้นที่ 70 บาท และข้าว ขาหมู เริ่มต้นที่ 50 บาทเท่านั้น ภารกิจ '100 บาทมีทอน' ของไทยรัฐออนไลน์ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถอิ่มอร่อยได้อย่างคุ้มค่าด้วยการสั่งเกาเหลาหม้อดิน 1 ชาม (80 บาท) และข้าวสวยร้อนๆ (10 บาท) รวมเป็นเงิน 90 บาท ได้รับเงินทอนกลับมาถึง 10 บาท การเดินทางมาร้านราชาเนื้อตุ๋น อุดมสุข 25 ก็สะดวกสบาย เพียงนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานี อุดมสุข แล้วต่อรถวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอย อุดมสุข 25 เพียงเล็กน้อยก็จะถึงร้าน ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.
ถึง 23.00 น. ทุกวัน ทำให้สามารถแวะมาลิ้มลองความอร่อยได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักเนื้อที่อาศัยอยู่ในย่านอุดมสุข หรือนักล่ารสชาติที่กำลังมองหาเกาเหลาเนื้อรสเด็ดน้ำซุปกลมกล่อม ร้านราชาเนื้อตุ๋น อุดมสุข 25 คือจุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด รับรองว่าคุณจะต้องติดใจในรสชาติและคุณภาพของอาหารที่นี่อย่างแน่นอ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เกาเหลาเนื้อ ขาหมู อุดมสุข ร้านอาหารแนะนำ
