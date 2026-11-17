ราชวงศ์อังกฤษต้อนรับโรเบิร์ต แพตทินสัน สู่บทบาท เจมส์ บอนด์
ราชวงศ์อังกฤษประกาศต้อนรับ โรเบิร์ต แพตทินสัน รับบท เจมส์ บอนด์ คนใหม่ โดยบัญชีทางการระบุว่าเป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์รัชกาลใหม่ หลังแดเนียล เครก ลาออกไปหลายปีแล้ว
ราชวงศ์อังกฤษ ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันที่ 16 พฤศจิกายน ว่า โรเบิร์ต แพตทินสัน ได้รับการคัดเลือกให้รับบท เจมส์ บอนด์ สายลับรหัส 007 คนใหม่แทนที่ แดเนียล เครก ที่หมดบทบาทไปตั้งแต่ปี 2021 โดยบัญชีโซเชียลมีเดียทางการ @RoyalFamily ได้โพสต์ข้อความต้อนรับพร้อมระบุว่าเขากลายเป็นผู้รับใช้ของหน่วยสืบราชการลับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิสเตอร์บอนด์
ราชวงศ์ประกาศยอมรับนักแสดงนำใหม่
โพสต์ดังกล่าวจากบัญชีทางการของราชวงศ์อังกฤษบนแพลตฟอร์ม X ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามทันทีหลังจากเผยแพร่ โดยมียอดรีโพสต์ประมาณ 2.1 หมื่นครั้ง และมีผู้เข้าชมเนื้อหาจำนวน 4.7 ล้านครั้งภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจอย่างสูงของสาธารณชนต่อการเปลี่ยนแปลงนักแสดงในบทบาท Iconic นี้Also read'วัชรินทร์' ลั่น 'ไม่หวั่นการเมือง' รับสำนวน 'เว็บพนัน Shuffle' ขีดเส้น 7 วัน ชง อสส. ชี้ขาด 'คดีนอกราชอาณาจักร'
สัญลักษณ์วัฒนธรรมอังกฤษและสถิติสำรวจ
ความสนใจอย่างกว้างขวางต่อข่าวการเปลี่ยนตัวนักแสดงดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสถานะของ เจมส์ บอนด์ ในฐานะสัญลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมอังกฤษที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ผลการสำรวจของ British Council ในปี 2024 ที่สอบถามประชาชนจำนวน 2,500 คนทั่วสหราชอาณาจักร พบว่า 42% เลือกให้ เจมส์ บอนด์ เป็นตัวละครสมมติที่เป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษมากที่สุดในรอบ 90 ปี
ยุคสมัยใหม่และความสัมพันธ์กับกษัตริย์
การรับบทนี้ของ แพตทินสัน ถือว่าเป็นความพิเศษทางประวัติศาสตร์ เพราะเขาจะเป็น เจมส์ บอนด์ คนแรกที่จะปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์ในรัชสมัยของ คิงชาร์ลส์ที่ 3 โดยภาพยนตร์ทั้ง 25 ภาคก่อนหน้าได้ฉายออกอากาศทั้งหมดในรัชสมัยของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 เท่านั้น
ประวัติการมีส่วนร่วมของราชวงศ์กับภาพยนตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์อังกฤษกับแฟรนไชส์ เจมส์ บอนด์ มีมานานหลายทศวรรษ โดย ควีนเอลิซาเบธที่ 2 เคยเสด็จฯ ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ You Only Live Twice ในปี 1967 ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างพระราชินีกับ ฌอง คอนเนอรี นักแสดงผู้รับบท บอนด์ ในสมัยนั้น ก่อนจะเสด็จฯ ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ตามมาในโอกาสต่างๆ
ฉากจำลองโอลิมปิกและบทพูดกษัตริย์
หนึ่งในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ได้รับการจดจำมากที่สุดคือพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ 2012 ณ กรุงลอนดอน ซึ่ง ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นกับ แดเนียล เครก โดยทรงจำลองการเสด็จฯ จากพระราชวังบักกิงแฮม ก่อนจะปรากฏตัวจริงและตรัสประโยคสำคัญว่า สวัสดีตอนเย็น มิสเตอร์บอนด์ ตามคำแนะนำของ แองเจลา เคลลี ผู้ดูแลเครื่องแต่งกาย
การพบกันของกษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน
ในขณะที่ คิงชาร์ลส์ที่ 3 นั้น เคยเสด็จฯ เยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ No Time to Die ในปี 2019 ในพระอิสริยยศเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ โดยได้พบกับ แดเนียล เครก และทอดพระเนตรรถยนต์ Aston Martin ที่ใช้ในภาพยนตร์ ก่อนจะเสด็จฯ ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวในปี 2021 พร้อมด้วย ควีนคามิลลา เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าหญิงแคทเธอรีน
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