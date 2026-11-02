ราชวิทยาลัยฯ พัฒนาโครงร่างพยาธิวิทยาดิจิทัลดัน Precision Oncology ไทย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดตั้งโครงร่างพื้นฐานพยาธิวิทยาดิจิทัลแห่งชาติ ร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคม เพื่อผลักดันให้ตรวจ Biomarker เป็นสิทธิผู้ป่วยมะเร็งด้วยมาตรฐาน AI และ Precision Oncology
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศเดินหน้าจัดทำโครงร่างพื้นฐาน พยาธิวิทยาดิจิทัล แห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำ หรือที่เรียกว่า Precision Oncology ให้ออกสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
วิสัยทัศน์การตรวจ Biomarker เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ระบุชัดเจนว่าความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ไม่ได้มุ่งหวังเพียงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่กำลังดำเนินการวางแผนจัดตั้งโครงร่างพื้นฐานพยาธิวิทยาดิจิทัลแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญต่างๆAlso readดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้นำที่ยกระดับบำรุงราษฎร์สู่ “โรงพยาบาลนวัตกรรม”
หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนคือการทำแนวทางปฏิบัติการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาหลักสูตรพยาธิแพทย์ยุคดิจิทัล ตลอดจนการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนให้ การตรวจ Biomarker เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึง Precision Oncology ได้อย่างเท่าเทียม
กลไกการรักษามะเร็งแบบแม่นยำด้วยข้อมูลโมเลกุล
Precision Oncology หรือการรักษามะเร็งแบบแม่นยำ เป็นแนวทางนำข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยและลักษณะของโรคมาประกอบการตัดสินใจรักษาอย่างรอบด้าน ทั้งชนิดและระยะของมะเร็ง ผลตรวจทางพยาธิวิทยา Biomarker ข้อมูลระดับโมเลกุล และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดภายใต้หลักฐานทางการแพทย์และข้อบ่งใช้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของ Precision Oncology จึงไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีหรือยารุ่นใหม่กับผู้ป่วยทุกราย แต่เป็นการเลือกตรวจและการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากที่สุดเท่าที่หลักฐานรองรับ รศ.พญ.จารุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลตรวจที่มีคุณภาพจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อพิจารณา ร่วมกันกับข้อมูลทางคลินิกและความเชี่ยวชาญของทีมรักษา
การทำงานร่วมกันระหว่างพยาธิแพทย์และแพทย์มะเร็งวิทยาจึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผลตรวจไปสู่การตัดสินใจรักษา ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Care) และสนับสนุนให้การรักษาสอดคล้องกับลักษณะโรคและสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละราย
บทบาทสำคัญของการตรวจ IHC และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ Precision Oncology คือการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) การตรวจอิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry: IHC) และการตรวจระดับโมเลกุล ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรตีนหรือความผิดปกติทางชีววิทยาบางประเภทของเซลล์มะเร็ง ข้อมูลเหล่านี้มีบทบาทในการจำแนกโรค ประเมินพยากรณ์โรค และพิจารณาการรักษาบางประเภท โดยเฉพาะการรักษาแบบมุ่งเป้าและการรักษาที่ต้องอาศัยตัวบ่งชี้เฉพาะ
ทั้งนี้ การเลือกตรวจและแปลผลต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้และมาตรฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยระดับโมเลกุลและอิมมูโนฮิสโตเคมีแม่นยำ ภายใต้วราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า คุณภาพและความแม่นยำของผลตรวจทางพยาธิวิทยา ทั้งการตรวจ IHC และการตรวจระดับโมเลกุล เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
เนื่องจากแพทย์ผู้รักษาต้องนำผลตรวจไปประกอบการเลือกแนวทางรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ปัจจุบันตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนา ยารักษามะเร็งชนิดใหม่ ขณะเดียวกัน เทคนิคการตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลตรวจมีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้น
ศักยภาพและข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ในพยาธิวิทยา
ศ.นพ.ชนพ กล่าวว่า AI มีศักยภาพสูงในการช่วยวิเคราะห์ภาพดิจิทัลของชิ้นเนื้อมะเร็ง โดยเฉพาะการแปลผลเชิงปริมาณ เช่น การนับจำนวนหรือประเมินสัดส่วนเซลล์มะเร็งที่ให้ผลบวกจากการย้อม IHC นอกจากนี้ Biomarker ชนิดใหม่บางตัวจำเป็นต้องใช้ AI วิเคราะห์เพื่อช่วยทำนายการตอบสนองต่อยารักษามะเร็ง
การนำ AI มาใช้งานงานพยาธิวิทยาจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สิ่งที่ทุกคนคาดหวังคือการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ เพื่อนำไปสู่การรักษาที่แม่นยำ ในราคาที่ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญคือการนำ AI มาใช้อาจเพิ่มต้นทุน โดยเฉพาะเมื่อพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
การพัฒนา AI ภายในประเทศให้นำมาใช้กับงานพยาธิวิทยาได้จริงจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ไม่ใช่เฉพาะแพทย์เท่านั้น กรรมการแพทยสภา กล่าวว่าการนำ AI มาใช้ในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความปลอดภัย และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
มาตรฐานความปลอดภัยและการควบคุมระบบ AI
ระบบ AI จำเป็นต้องได้รับการประเมินและติดตามผลเมื่อใช้งานจริง ขณะที่สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องเข้าใจทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของเทคโนโลยี มีแนวทางตรวจสอบผลลัพธ์ และสามารถจัดการเมื่อพบความคลาดเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การสร้างความเชื่อมั่นต่อ AI การทางการแพทย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
แต่ยังรวมถึงการกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลละเอียดอ่อน โดยต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ กำหนดสิทธิ์เข้าถึง และใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อน AI Pathology และ Precision Oncology ในประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงร่างพื้นฐานดิจิทัล คุณภาพข้อมูลและตัวอย่าง การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานการตรวจและรายงานผล ตลอดจนการพิจารณาความคุ้มค่าและความแตกต่างด้านทรัพยากรระหว่างสถานพยาบาล
ความร่วมมือครั้งแรกระหว่างราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญสองสาขา เพื่อยกระดับคุณภาพการวินิจฉัย การแปลผลตรวจ และการนำข้อมูลไปประกอบการรักษา ตลอดจนต่อยอดสู่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในระยะยาว
เป้าหมายสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์และเทคโนโลยี AI ไม่ใช่เพียงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่คือการทำ ให้ผลตรวจที่มีคุณภาพนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจรักษาได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับลักษณะโรคและสถานการณ์ของตนเอง โดยมีคุณภาพ ความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญ
Get an alert when there is news on HealthFollow Health