ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนา 'อิมครานิบ 100' ยามะเร็งมุ่งเป้าตัวแรกของไทย

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทย มีผู้เสียชีวิตปีละ 80,000-90,000 คน และผู้ป่วยรายใหม่ 1.4 แสนรายต่อปี การรักษาแบบมุ่งเป้ามีประสิทธิภาพสูงแต่มีต้นทุนแพงและนำเข้าเป็นหลัก ล่าสุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการผลิตยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกของไทย 'อิมครานิบ 100' ผ่านการรับรองจาก อย. และบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมพระราชทานยา 690,000 เม็ดแก่ สปสช. ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
โรค มะเร็ง ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 80,000 - 90,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยปีละกว่า 80,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ขณะที่มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1.4 แสนรายต่อปี ซึ่งมากกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โรคหัวใจ และโรคสมองรวมกัน การรักษา มะเร็ง แบบดั้งเดิมด้วยเคมีบำบัดมักมีผลข้างเคียงสูง แต่ปัจจุบันการรักษาแบบมุ่งเป้าหรือ Targeted Therapy ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงและผลข้างเคียงต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มนี้มีต้นทุนสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้ผู้ป่วยไทยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงเล็งเห็นว่าความมั่นคงทางยาเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย พระองค์ทรงผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การจัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในปี 2563 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและการกระจายยาระดับสากล (PIC/S GMDP) และเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และผลิตยารักษาโรคมะเร็งระดับอุตสาหกรรม ผลจากการลงทุนด้านองค์ความรู้และการวิจัยที่ยาวนาน ทำให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการพัฒนา อิมครานิบ 100 (Imcranib 100) ยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.
) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และบรรจุเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการพึ่งพาตนเองด้านยา โดยเฉพาะยารักษาโรคมะเร็งที่มีราคาแพง นอกจากนี้ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม พ. ศ. 2569 ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยาอิมครานิบ 100 จำนวน 690,000 เม็ด แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยได้เข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณดังกล่าวว่าเป็นการสร้างความหวังและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อคนไทยอย่างยั่งยื
มะเร็ง ยามุ่งเป้า อิมครานิบ 100 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นวัตกรรมไทย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
การเติบโตของตลาดเปปไทด์เถื่อนบนบล็อกเชนแสดงการเติบโตของตลาดขายเปปไทด์เถื่อนบนบล็อกเชนที่พุ่งถึง 100 ล้านดอลลาร์ และตัวเลขการไหลเข้าของคริปโทในไตรมาสแรกปี 2026 รวมถึงการใช้คริปโทเป็นช่องทางหลักของการค้าตามตลาดมืด
Read more »
ปาม นันทวัฒน์ เปิดตัวซิงเกิล 'แม่เหอ' ลูกชายคนใต้หลังจากสร้างปรากฏการณ์จากผลงานเพลง Cover ที่มียอดรับชมรวมทะลุ 100 ล้านวิว ปาม นันทวัฒน์ พร้อมก้าวสู่เส้นทางศิลปินเต็มกับซิงเกิลเปิดตัว 'แม่เหอ' ภายใต้บ้าน GMM MUSIC สังกัด GRAMMY GOLD
Read more »
ไทย สมายล์ บัส ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก รณรงค์ขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า 100%บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) จับมือกรุงเทพมหานครและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดบูธในงาน Global Call for Climate Action ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด 100% และบัตร HOP CARD เพื่อลดมลพิษ ก๊าซเรือนกระจก และฝุ่น PM2.5 โดยการนำเสนอบริการรถเมล์และเรือพลังงานไฟฟ้าและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ Herzeg Singapore
Read more »
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศและรังสีคอสมิกห้วงลึกของไทยถูกส่งมอบให้กับประเทศจีนโครงการ CE-7 MATCH เป็นชิ้นแรกของไทยที่ออกแบบ พัฒนา และสร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทย 100% เพื่อตรวจวัดสภาพอวกาศและรังสีคอสมิกในบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์
Read more »
การตรวจสอบเครือข่ายการหลอกลวงออนไลน์ที่ใช้โครงสร้างตลาดทุนการตรวจสอบครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ที่ขยายผลจากคดีหลอกลวงข้าราชการเกษียณในจังหวัดปทุมธานี สูญเงินกว่า 1.4 ล้านบาท ก่อนพบเครือข่ายผู้เสียหายมากกว่า 30 รายผลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนที่ตรวจสอบเบื้องต้นได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน และอาจสร้างความเสียหายรวมสูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยกลุ่มผู้กระทำผิดได้พัฒนารูปแบบการฟอกเงินจากการใช้ "บัญชีม้า" แบบเดิม ไปสู่การใช้โครงสร้างของตลาดทุนเป็นพื้นที่พักเงินและเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย
Read more »
'ต่อศักดิ์’ ยืนยัน 100% ไม่เกี่ยวกับการทุจริตซื้อขายตำแหน่ง'ต่อศักดิ์’ ยืนยัน 100% ไม่เกี่ยวกับการทุจริตซื้อขายตำแหน่ง ลั่นไม่มีเซฟเฮ้าส์ ไม่กังวลหากเปิดหลักฐานใหม่
Read more »