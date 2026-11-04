ราชบุรี เอฟซี แพ้ วิสเซล โกเบ 2-3 เสียตำแหน่งจ่าฝูง เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก
ราชบุรี เอฟซี พ่าย วิสเซล โกเบ 2-3 ในเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2026/27 ทำให้สูญเสียตำแหน่งจ่าฝูง ขณะที่ญี่ปุ่นเก็บชัย 4 นัดติด
ราชบุรี เอฟซี สufferความพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดในการบุกไปเยือน วิสเซล โกเบ ทีมระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น ในศึกฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท ฤดูกาล 2026/27 รอบลีกเฟส นัดที่ 4 โดยผลจบที่ 2-3 ทำให้ทีมราชันมังกรเสียตำแหน่งผู้นำตารางและต้องกลับไปมีเพียง 1 คะแนน
ผลการแข่งขันและเหตุการณ์สำคัญในเกม
เกมดังกล่าวเริ่มต้นโดยเจ้าถิ่น วิสเซล โกเบ เป็นฝ่ายเปิดฉากทำประตูขึ้นนำก่อนในเวลา นาทีที่ 34 ผ่านการยิงของ เคนโตะ ฮามาซากิ และรักษาสกอร์นี้ไว้ได้นานจนจบครึ่งแรก เข้าสู่ครึ่งหลัง ราชบุรี เอฟซี เพิ่มความกดดันและตามตีเสมอเป็น 1-1 ในนาทีที่ 64 จากลูกยิงของ พงศกร สังขโสภา ก่อนจะมาถึงนาทีที่ 82 เมื่อ เอกนิษฐ ปัญญา ส่งบอลเข้าก้นตาข่ายช่วยให้ทีมพลิกแซงขึ้นนำ 2-1 สร้างความหวังในการคว้าคะแนนเยือนAlso read“วราวุธ” เร่งเคลียร์มลพิษปราจีนฯ จี้โรงงานชดใช้เต็มจำนวน รู้ผลสารปนเปื้อนใน 3 วัน
นาทีสุดท้ายชี้ชะตาชัยชนะของญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม โชคชะตาพลิกกลับในนาทีที่ 83 เมื่อ เอริค นักเตะเจ้าถิ่น ยิงตีเสมอเป็น 2-2 ได้ทันทีหลังจากที่ราชบุรี เอฟซี เลื่อนนำได้เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น และความหวังในการกลับมานำอีกครั้งของ ราชบุรี เอฟซี สลายลงในนาทีเดียวต่อมา เมื่อ เทตซึชิ ยามากาวะ กดประตูชัยให้ วิสเซล โกเบ พลิกกลับมาเอาชนะไปด้วยสกอร์ 3-2 อย่างหวุดหวิดและเจ็บปวด
ผล standings และสถิติชัยชนะต่อเนื่อง
ผลลัพธ์นี้ส่งผลให้ วิสเซล โกเบ ครองชัยชนะถึง 4 นัดรวดในรายการนี้ เพิ่มสะสมเป็น 12 คะแนนเต็มและยึดตำแหน่งจ่าฝูงตารางไปครองอย่างมั่นคง ส่วน ราชบุรี เอฟซี ยังคงรั้งตำแหน่งที่ 13 ของตารางด้วยคะแนนรวมเพียง 1 คะแนนเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของฟอร์มการเล่นและความเสถียรระหว่างสองทีมในทัวร์นาเมนต์นี้
บทวิเคราะห์การต่อสู้ของ ราชันมังกร
แม้ผลออกมาน่าเสียดาย แต่ประสิทธิภาพในการบุกของ ราชบุรี เอฟซี ในครึ่งหลังเป็นสิ่งที่จับตามอง โดยเฉพาะความสามารถในการพลิกสถานการณ์จากตำแหน่งตามหลังมาเป็นผู้ Leading ชั่วขณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามและเกมรุกที่อันตราย หากแต่เกมรับในจังหวะวิกฤตของช่วงท้ายเกมยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเพื่อการแข่งขันในระยะยาว
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