ราชทัณฑ์ยืนยันแยก 'บุ๋ม-ก๊อต' ออกจากคู่กรณี หลังเข้าขัง 5 วัน
กรมราชทัณฑ์ยืนยันขั้นตอนแรกรับ 'บุ๋ม ปนัดดา' และ 'ก๊อต อธิป' กักโรค 5 วัน อนุญาตพบทนายความ และแยกแดนไม่ให้อยู่ร่วมคดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
แหล่งข่าวภายใน กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการกับ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป สามีก่อนเข้าขัง ณ เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง โดยระบุชัดเจนว่าทั้งสองบุคคลจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการ "กักโรค" เป็นระยะเวลา 5 วันเต็มทันทีหลังจากที่ถูกควบคุมตัวและฝากขังเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงระยะเวลา 5 วันของการกักโรคนั้น ถือเป็นขั้นตอนมาตรฐานเพื่อตรวจสอบสุขภาพและประวัติทางการแพทย์ของนักโทษรายใหม่ ราชทัณฑ์ระบุว่าในห้วงเวลาดังกล่าว บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อสื่อสารกับนักโทษได้มีเพียง ทนายความประจำตัว ที่ผู้ต้องขังได้แต่งตั้งไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น โดยสามารถติดต่อผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้Also readเปิดเส้นเงิน 'มูลนิธิองค์กรทำดี' 3 บัญชีรับบริจาค 800 ล้าน สู่บัญชีส่วนตัว-ซื้อกระเป๋าหรู
สิทธิในการเข้าเยี่ยมและทนายความ
การจำกัดวงในการเข้าเยี่ยมช่วงแรกดังกล่าว ราชทัณฑ์ยืนยันว่าเพื่อปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย โดยหลังจากพ้นระยะเวลาการกักโรค 5 วันครบถ้วนแล้ว ครอบครัวหรือญาติที่มีความสำคัญตามรายชื่อ 10 คนแรก ที่ผู้ต้องขังได้ระบุและแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเยียนได้ตามปกติ
ก่อนจะเข้าสู่วาระการกักโรคหรือรับตัวเข้าใหม่นั้น เจ้าหน้าที่เรือนจำจะทำการสุ่มถามข้อมูลส่วนบุคคล สอบเลขคดีหมายศาล สอบถามเรื่องโรคประจำตัวและอาการเจ็บป่วย พร้อมตรวจสอบรายการยาที่จำเป็นต้องทาน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินสถานะสุขภาพเบื้องต้น
มาตรการแยกแดน เพื่อความปลอดภัย
ประเด็นสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจคือมาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างนักโทษ ราชทัณฑ์ย้ำชัดว่าหลังจากผ่านขั้นตอนการกักโรคครบ 5 วันแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการ "แยกแดน" อย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังทั้งสองรายไปอยู่ในเรือนเดียวกันหรือร่วมแดนกับ โจทก์ หรือ คู่กรณี ในคดีที่เกี่ยวข้อง
มาตรการแยกแดนนี้กระทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความความปลอดภัยของทุกฝ่าย และเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการดูแลผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและการจัดการความขัดแย้งภายในเรือนจำ
สรุปขั้นตอนและมาตรฐานสากล
ภาพรวมของกระบวนการนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจนของกรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกักโรค การตรวจสุขภาพ การจำกัดสิทธิ์การเยี่ยมในช่วงแรก ไปจนถึงมาตรการจัดแบ่งแยกโซนความมั่นคงเพื่อลดความเสี่ยง
ทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นล้วนอ้างอิงตามกฎระเบียบที่มีอยู่และไม่มีการแทรกแซงปัจจัยนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ความปลอดภัย จึงนับเป็นมาตรฐานเดียวกันกับนักโทษคดีอื่นๆ ที่เข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเวลานี้
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