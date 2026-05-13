ราชทัณฑ์ แจงอาการล่าสุดหมิงเฉิน ซันหนุ่มจีนซุกอาวุธ ยังใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์สันนิษฐาน กินยาประจำตัวเกินขนาด

5/13/2026 6:24 AM
Kom_chad_luek
ราชทัณฑ์แจงอาการล่าสุดของหมิงเฉิน ซัน ซึ่งเป็นหนุ่มจีนที่ซุกอาวุธ ภายในเรือนจำก่อนส่งดูแลโรงพยาบาลภายนอก ภายหลังเกิดอาการป่วยฉุกเฉิน และถูกส่งมาดูแลระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด แพทย์ได้ตั้งเฝ้าและรักษาอย่างใกล้ชิด พร้อมกับยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุดของการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราอย่างใกล้ชิด

ราชทัณฑ์ แจงอาการล่าสุด หมิงเฉิน ซัน หนุ่มจีน ซุกอาวุธ ยังใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์สันนิษฐาน กิน ยาประจำตัว เกินขนาด ก่อนส่งมาเรือนจำอายุ 31 ปี (สัญชาติจีน) ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ในความผิดเกี่ยวกับ อาวุธปืน และวัตถุระเบิด เกิด อาการป่วยฉุกเฉิน และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลภายนอก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา นั้นขอเรียนให้ทราบว่า แพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ชี้แจงลำดับเหตุการณ์ทางการแพทย์ เมื่อนาย หมิงเฉิน ซัน ถึงโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ (ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569) แพทย์ได้ทำการรักษาเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด และ ทำ CT ที่สมอง เพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นแพทย์ได้ทำการใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหาร โดยพบของเหลวสีฟ้า และได้ทำการฉีดยาต้านพิษ ส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้น อาการล่าสุดโดยรวม (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2569) ผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และยังไม่สามารถถอดออกได้ ส่วนการรับประทานอาหารยังคงต้องให้น้ำเหลวผ่านสายยางทางจมูก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ผลตรวจสารเสพติด ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดทุกประเภท ทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตรวจกลุ่มสาร alcohol _Benzodiazepine ,ยาฆ่าแมลง เป็นต้น คาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าทั้งนี้ กรณีแพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ผู้ต้องขังได้รับประทาน ยาประจำตัว เกินขนาด ระวังว่านาย หมิงเฉิน ซัน ได้รับประทาน ยาประจำตัว เกินขนาดมาก่อนที่จะถูกส่งตังตัวมาควบคุม ณ เรือนจำพิเศษพัทยา เนื่องจากขณะเกิดอาการอยู่ระหว่างกระบวนการรับตัวภายในเรือนจำเพียง 2 ชั่วโมง ก่อนส่งรักษา โรงพยาบาลภายนอก ประกอบกับเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้าสู่ภายในเรือนจำอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพประจำเรือนจำเท่านั้นกรม ราชทัณฑ์ ได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยเรือนจำพิเศษพัทยาได้ยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุด โดยจัดเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์ เฝ้าตรวจตราอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานขอกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.

บางละมุง และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ. ) กองบังคับการตำรวจภูรภาค 2 ร่วมปฏิบัติภารกิจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโม

