ราชทัณฑ์ยืนยันทักษิณพ้นโทษสมบูรณ์หลังถอดกำไลEM

กรมราชทัณฑ์แถลงนายทักษิณ ชินวัตร พ้นโทษโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย หลังปล่อยตัวคุมประพฤติและถอดอุปกรณ์ EM ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2569
กรม ราชทัณฑ์ ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าได้ พ้นโทษ โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว หลังจากได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เรียบร้อย โดยเรือนจำกลางคลองเปรมได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญการปล่อยตัว (รท.25) หรือใบบริสุทธิ์ให้แก่นายทักษิณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่กรม ราชทัณฑ์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ให้พักการลงโทษกรณีปกติแก่นายทักษิณ และปล่อยตัวคุมประพฤติพร้อมติดตั้ง EM จากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 โดยมีกำหนดระยะเวลาคุมประพฤติรวม 4 เดือน 1 วัน และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างถูกต้องมาโดยตลอด ต่อมาได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน อภัยโทษ พ.
ศ.2569 มีผลใช้บังคับในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 นายทักษิณซึ่งมีสถานะเป็นผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ และมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขแห่งการพักการลงโทษแต่ประการใด จึงเป็นผู้อยู่ในข่ายให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปตามมาตรา 7 โดยมีลักษณะตามมาตรา 8 (2) (ฉ) คือ เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และโปร่งใสตามขั้นตอนทางกฎหมาย อาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.
ศ.2569 และคำสั่งกระทรวงยุติธรรม เรื่องแต่งตั้งกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ จึงมีมติให้นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามกฎหมาย และกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยเรือนจำได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญการปล่อยตัว (รท.25) หรือใบบริสุทธิ์ให้แก่นายทักษิณเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้น นายทักษิณ ชินวัตร จึงมีสถานะเป็นบุคคลพ้นโทษโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ และสิ้นสุดการอยู่ภายใต้การควบคุมตามโทษทางอาญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การประกาศครั้งนี้เป็นการยึดหลักความเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.
ศ.2569 ซึ่งคำนึงถึงอายุและระยะเวลาที่เหลือของโทษเป็นสำคัญ กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับขั้นตอนทางกฎหมายทุกประกา
ทักษิณ ชินวัตร พ้นโทษ อภัยโทษ ราชทัณฑ์ EM
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