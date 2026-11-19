ราชกิจฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ถอดเครื่องราชฯ 10 ข้าราชการหญิงบกพร่องหน้าที่
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ให้ถอดคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ จากข้าราชการหญิง 10 ราย ที่บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่เอกสารสำคัญเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เกี่ยวกับการใช้พระราชอำนาจในการจัดการกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการที่กระทำผิดหน้าที่ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการถอดถอนรางวัลเกียรติยศจากข้าราชการหญิงจำนวน 10 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตรและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่ถูกมองว่ามีการละเลยต่อภาระหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง
รายละเอียดผู้ถูกถอดเครื่องราชฯ 10 ราย บกพร่องหน้าที่
การประกาศในครั้งนี้ระบุชัดเจนถึงชื่อและยศของบุคคลทั้ง 10 รายที่ถูกสั่งถอดคืนเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ โดยรายชื่อแรกคือ พันโทหญิง คุณหญิงรัตติยา สิทธิสมบูรณ์ ซึ่งเดิมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า รวมถึงเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และ ชั้นที่ 5Also readEnergyLIB ส่งโซลาร์ 4 กลุ่มร่วมโครงการภาคประชาชน
รายต่อไปคือ พันโทหญิง คุณหญิงเบญจรงค์ เทพนิมิตร ซึ่งมีฐานันดรศักดิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ จตุตถจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 เช่นกันกับการประกาศในครั้งก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการลงโทษต่อบุคคลระดับสูงในสังกัด
ลำดับถัดมาคือ ร้อยเอกหญิง คุณหญิงพรรณราย ทองทิพย์ และ ร้อยโทหญิง คุณหญิงพรอนงค์ จันทะนุย ซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 อยู่ในความรับผิดชอบให้ต้องส่งคืน เนื่องจากข้อหาบกพร่องต่อหน้าที่
สำหรับในกลุ่มนายร้อยตรีหญิง มีผู้ถูกถอดเครื่องราชฯ จำนวน 4 ราย ได้แก่ มลิสา วรกฏสูงเนิน อโณทัย จิตอารีย์ อรทัย กอดทอง และ ขวัญฤดี พลน้อย ซึ่งแต่ละคนถูกถอนเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 ทั้งหมด ถือเป็นการตัดสิทธิ์เกียรติยศที่เคยได้รับจากส่วนราชการอย่างสมบูรณ์
ท้ายสุดของรายการคือข้าราชการพลเรือนหรือระดับต่ำลงมาสองราย คือ นางสาวจิราภรณ์ วิชัยผิน และ นุชจรีย์ สมคำ ซึ่งเดิมได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 และเหรียญราชรุจิทอง ก่อนจะถูกสั่งให้ถอดคืนในครั้งนี้เนื่องจากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ขัดต่อระเบียบของทางราชการ
กลไกการลงโทษและการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้พระบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในการโปรดเกล้าฯ หรือทรงมีพระบรมราชโองการให้ถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกประเภท เมื่อทรงเห็นว่าเป็นการกระทำที่สมควร
เหตุผลหลักที่ถูกอ้างถึงในเอกสารคือ การ "บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ" ซึ่งเป็นเหตุผลทางวินัยและจรรยาบรรณขั้นร้ายแรงที่ทำให้ข้าราชการสูญเสียสิทธิ์ในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดอย่างจุลจอมเกล้า หรือเหรียญราชรุจิที่ประทานให้ในโอกาสพิเศษ
การประกาศผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่สมบูรณ์ที่สุด ทำให้การถอดคืนมีผลบังคับใช้ทันทีและเป็นสาธารณะสมบัติ ใครก็ตามที่ยังคงประดับหรืออ้างสิทธิ์ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหล่านี้ หลังจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
ผลกระทบต่อนักการเมืองและภาพลักษณ์ข้าราชการ
การลงโทษข้าราชการหญิงระดับสูงในครั้งนี้ สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่มีตำแหน่งใกล้ชิดหรืออยู่ในแวดวงการเมืองระดับสูง ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือและความจงรักภักดีต่อสถาบัน
การสูญเสียเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับ จตุตถจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และ 5 ไม่ได้หมายถึงเพียงการสูญเสียวัตถุ แต่หมายถึงการสูญเสียสถานะทางสังคมและเกียรติยศที่เคยสั่งสมมาตลอดระยะเวลารับราชการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือบทบาทรองรับในตำแหน่งต่างๆ ในอนาคต
กรณีนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเด็ดขาดของเบื้องบนในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการระดับสูง โดยไม่มีการยกเว้นแม้แต่ผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์หรือยศทหารสูง ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้ข้าราชการทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่และวินัยอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนต่อไปและบทสรุปของคดี
หลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 10 ราย ต้องดำเนินการส่งคืนเหรียญรางวัลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรักษาหรือทำลายตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ โดยห้ามมิให้บุคคลใดๆ นำกลับมาประดับหรือแสดงต่อสาธารณชน
การถอดถอนครั้งนี้ถือเป็นมาตรการทางวินัยขั้นสูงสุดที่ไม่ใช่การไล่ออกจากราชการ แต่เป็นการตัดสิทธิ์เกียรติยศ ซึ่งอาจมีผลสืบเนื่องต่อการพิจารณาโทษทางวินัยอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบียบราชการของแต่ละหน่วยงานที่ผู้กระทำความผิดสังกัดอยู่
ประเด็นนี้ยังกลายเป็นข่าวที่ถูกจับตามองในวงกว้าง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและตำแหน่งที่สูง ทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและกลไกการป้องกันไม่ให้เกิดการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการในลักษณะเดียวกันในอนาคต
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