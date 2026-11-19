ราชกิจฯ ประกาศถอนเครื่องราชฯ ทหารหญิง 10 ราย เหตุบกพร่องหน้าที่
ราชกิจจานุเบกษาประกาศถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์ของข้าราชการทหารหญิง 10 ราย เนื่องจากการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ มีผลย้อนหลัง 18 พ.ย. 2569
สำนักงาน ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การถอนคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนที่ 77 ข ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการตัดสินใจถอนคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญเกียรติยศจากข้าราชการ ทหารหญิง จำนวน 10 ราย เนื่องจากการกระทำที่ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง
รายละเอียดการตัดสินใจและการลงโทษ
การตัดสินใจในครั้งนี้มีผลย้อนหลังไปที่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่ระบุว่ามีการเริ่มบังคับใช้การถอนคืนสิทธิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหล่านี้ ประกาศฉบับนี้ไม่ได้ระบุเหตุผลเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลในเนื้อหาหลัก แต่ระบุถึงสาเหตุทั่วไปว่าเกิดจากการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งถือเป็นมาตรการทางวินัยขั้นสูงที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐในการรักษาเกียรติภูมิของสถาบันและข้าราชการAlso readEnergyLIB ส่งโซลาร์ 4 กลุ่มร่วมโครงการภาคประชาชน
การเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว ถือเป็นการแจ้งให้สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเป็นทางการว่า รายชื่อข้าราชการทหารหญิงทั้ง 10 รายได้สูญเสียสิทธิ์ในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญเกียรติยศดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตัดสินนี้ไม่สามารถอุทธรณ์หรือทบทวนได้ เนื่องจากเป็นพระบรมราชโองการที่สิ้นสุดแล้ว
รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบและเครื่องราชที่ถอนคืน
ในจำนวนผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 10 ราย รายชื่อที่มีตำแหน่งทางทหารสูงและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ได้แก่ พันโทหญิง คุณหญิงรัตติยา สิทธิสมบูรณ์ ซึ่งถูกถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจัตุตถจุลจอมเกล้า พร้อมทั้งเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 ซึ่งเป็นการสูญเสียเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูง
ในรายเดียวกันนี้ยังมี พันโทหญิง คุณหญิงเบญจรงค์ เทพนิมิตร ซึ่งถูกถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจัตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 เช่นเดียวกับ พันโทหญิง คุณหญิงพรรณราย ทองทิพย์ ที่ได้รับโทษถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจัตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 ด้วย
ส่วนในชั้นยศร้อยเอกหญิง คุณหญิงพรรณราย ทองทิพย์ ถูกถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจัตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 และร้อยโทหญิง คุณหญิงพรอนงค์ จันทนะนุย ถูกถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจัตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้ครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่และระดับกลาง
สำหรับข้าราชการทหารหญิงในระดับรองลงไปถึงชั้นประทวนและพลเรือนในสังกัดทหาร ได้แก่ ร้อยตรีหญิง อโณทัย จิตอารีย์ ที่ถูกถอนคืนเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 และร้อยตรีหญิง ขวัญฤดี พลน้อย ที่ถูกถอนคืนเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 เช่นกัน เพื่อแสดงถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎระเบียบ
รายสุดท้ายคือนางสาวนุชจรีย์ สมคำ ซึ่งแม้จะไม่มียศทหารแต่ถูกถอนคืนเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 และเหรียญราชรุจิทอง การที่บุคคลเหล่านี้รวมอยู่ในการลงโทษครั้งเดียวกัน ชี้ให้เห็นว่าปัญหาการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการเกิดขึ้นในหลายระดับของหน่วยงานทหารหญิง
ผลกระทบและทิศทางในอนาคต
การประกาศถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกียรติยศและสถานะทางสังคมของข้าราชการทหารหญิงทั้ง 10 ราย นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อเบี้ยหวัด เงินพิเศษ หรือสิทธิ์ทางราชการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับข้าราชการทุกคน
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและความจริงจังของกองทัพไทยในการรักษาจริยธรรมและความรับผิดชอบของข้าราชการ โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือตำแหน่งใด หากรายงานระบุว่ามีการกระทำที่บกพร่องต่อหน้าที่ราชการ ก็จะได้รับการลงโทษอย่างสมmensurable เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของสถาบันทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในสายตาของประชาชน
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