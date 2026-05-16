ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่公告 : ลดราคาบริการผู้โดยสารข้าอกลางแจวยังไม่ได้ใช้สำหรับไทย และซีเอ็นเอส

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาต ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ.2567 ในอัตราที่ไม่เกิน 730 บาทต่อผู้โดยสาร worden 1 คน อย่างเป็นทางการ โดยจะเรียกว่า “ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาต ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2569” ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ บทคairn ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือนก่อนเรียกเก็บค่าบริการ และคณะกรรมการการบินพลเรือนได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงาน การบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ปรับเพิ่ม ค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นครั้งละไม่เกิน 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.
ย. นี้โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/37 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.
ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 3 ธ. ค.2568 อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ก. พ.256
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด อัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก ปรับเพิ่ม การบินพลเรือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
