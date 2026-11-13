ราคาน้ำมันทรงตัวตลาดผสมผสาน วอลล์สตรีทปิดผันผวนจากความไม่แน่นอนของเอ็นvidia
ราคาน้ำมันดิบทรงตัวในตลาดโลก ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานจากแรงขายหุ้นเอ็นvidia และรายงานเงินเฟ้อ ที่ส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
ตลาดพลังงานและตลาดการเงินโลกปรับตัวในทิศทางที่ผสมผสานกันในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน โดย ราคาน้ำมันดิบ ทรงตัวหลังจากที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องกันสองสัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณเรื่องอุปทานที่ล้นตลาด ส่วน ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดแบบผสมผสานภายใต้อิทธิพลของแรงฉุดจากหุ้นเทคโนโลยีอย่าง เอ็นvidia ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวอื้อฉาว และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคา ทองคำ ยังคงทรงตัว
ทิศทางราคาน้ำมันและอุปทานโลก
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเทอร์มีเดียต หรือไลท์สวีตครูด สำหรับงวดส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับตัวลดลง 18 เซนต์ ปิดที่ระดับ 88.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน สำหรับงวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 2 เซนต์ ปิดที่ 95.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลที่ยังคงมีการปะทะกับอิหร่านAlso readครอบครัววอน รพ.แจงมาตรการความปลอดภัย หลังน้องต้นข้าวเสียชีวิต
รายงานจากหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ ไออีเอ ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ชี้ให้เห็นถึงปริมาณน้ำมันส่วนเกินทั่วโลกที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในขณะเดียวกัน สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ อีไอเอ ก็ได้เผยแพร่รายงานที่ระบุว่า คลังน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงสำรองของอเมริกาเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
สาเหตุหลักที่ทำให้สำรองน้ำมันของอเมริกาเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันที่อ่อนตัวลง ประกอบกับการนำเข้าน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น สิ่งนี้สร้างภาพรวมว่าอุปทานในตลาดโลกกำลังมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการในขณะนั้น
ผลกระทบจากข่าวอื้อฉาวต่อหุ้นเทคโนโลยี
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดแบบผสมผสานในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน โดยความกังวลเกี่ยวกับ เอ็นvidia เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เจนเซ่น หง ได้ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน หลังถูกเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ฉุนเฉียวกับนักธุรกิจหญิงรายหนึ่ง ซึ่งมีการสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวอาจเป็นสายลับของจีน
หุ้นของ เอ็นvidia ลดลง 2.2% และขยับลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่ัน ถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2012 ความผันผวนนี้ส่งผลให้ผู้ก่อตั้งและซีอีโอลาออก ซึ่งหนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานว่าบอร์ดบริหารของ เอ็นvidia ได้ทาบทาม เรเน ฮาส ซีอีโอของ อาร์ม โฮลดิ้งส์ ผู้ผลิตชิปจากสหราชอาณาจักร เพื่อตามหาผู้สืบทอดตำแหน่งของหง
แม้จะมีข่าวลบเรื่องผู้บริหาร แต่ผลประกอบการทางเทคโนโลยียังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด แต่ในสัปดาห์นี้แรงขายจากข่าวอื้อฉาวมีอิทธิพลมากกว่า ทำให้ดัชนีเทคโนโลยีอย่าง แนสแดค ลดลง 229.82 จุด หรือ 0.91% ปิดที่ 25,136.27 จุด ขณะที่ ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 30.73 จุด หรือ 0.40% ปิดที่ 7,561.67 จุด ส่วน ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 50.46 จุด หรือ 0.10% ปิดที่ 52,347.55 จุด
มุมมองอัตราเงินเฟ้อและนโยบายดอกเบี้ย
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมปรับตัวขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงพุ่งสูงขึ้นถึง 6.5% เมื่อเทียบกับรายปี ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นรายปีที่มากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2022
ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนี้ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟดในเดือนธันวาคม จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก 0.25% ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยคลายความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในทันทีหลังมีแรงขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน
ความเคลื่อนไหวของทองคำ
ราคาทองคำในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ปิดทรงตัว โดยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาช่วยคลายความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากแรงขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ที่เคยกดดันให้ราคาลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปี
ราคาทองคำ ยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส สำหรับงวดส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ ปิดที่ 3,886.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การเคลื่อนไหวของทองคำในวันนี้สะท้อนถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่คงที่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐและสถานการณ์น้ำมันโลก
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