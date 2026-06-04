ราคาเหรียญ ADA ร่วง 8% ในรอบ 24 ชั่วโมง ลงมาซื้อขายที่ระดับ 0.1950 ดอลลาร์ ทุบสถิติต่ำสุดในรอบ 5 ปี และราคาร่วงแรงจาก ATH ในปี 2021 ถึง 93%
ราคาเหรียญ ADA ร่วง 8% ในรอบ 24 ชั่วโมง ลงมาซื้อขายที่ระดับ 0.1950 ดอลลาร์ ทุบสถิติต่ำสุดในรอบ 5 ปี และราคาร่วงแรงจาก ATH ในปี 2021 ถึง 93% Charles Hoskinson ผู้ก่อตั้ง เครือข่าย Cardano อัดคลิปเปิดใจผ่านยูทูบ ยอมรับระบบนิเวศกำลังเผชิญ วิกฤตรุนแรง พร้อมเตือนว่า จะมีบริษัทและแอปพลิเคชันไร้ศูนย์กลาง (dApps) ในเครือข่ายทยอยล้มละลายและปิดตัวลงอีกระลอกใหญ่ในปีนี้ Charles Hoskinson ผู้ก่อตั้ง เครือข่าย Cardano ออกมายอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์รุนแรงที่ระบบนิเวศของเครือข่ายกำลังเผชิญ ท่ามกลางภาวะตลาดขาลงที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่ TapTools แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลชื่อดังบนระบบ Cardano ได้ประกาศปิดตัวลง Hoskinson ก็ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนว่า จะมีบริษัทและแอปพลิเคชันอีกจำนวนมากในระบบนิเวศนี้ที่ต้องทยอยปิดตัวลงในปีนี้ เนื่องจากสภาวะตลาดที่บีบคั้น ทั้งตัวเหรียญ Cardano (ADA) และภาพรวมของอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ล่าสุดราคา ADA ปรับตัวลดลง 8% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยลงมาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.
1950 ดอลลาร์ ถือเป็นระดับราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี สำหรับหนึ่งในเหรียญที่เคยโดดเด่นที่สุดในวงการ Hoskinson อธิบายเพิ่มเติมว่า “เป็นเวลาหลายเดือน หรืออาจจะหลายปีด้วยซ้ำ ที่ผมได้วางโครงร่างสิ่งต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องทำ ในฐานะระบบนิเวศ เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้น” ปัจจุบัน Charles Hoskinson กำลังพิจารณา ”ทางเลือกสุดท้ายที่เด็ดขาดขั้นสุด“ ซึ่งก็คือการเผาทำลายเครือข่าย Cardano (ADA) ทิ้ง แล้วหันไปเปิดตัวบล็อกเชนใหม่อีกครั้ง โดยกลไกที่อาจถูกนำมาใช้ในกระบวนการนี้เรียกว่า ”Proof of Burn” Proof of Burn (PoB) คือกลไกฉันทามติ รูปแบบหนึ่งในระบบบล็อกเชน ที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมเครือข่ายต้องทำการ “เผา” หรือทำลายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีที่มีอยู่ทิ้งอย่างถาวร โดยการส่งเหรียญเหล่านั้นไปยังที่อยู่ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ เพื่อแลกกับสิทธิ์ในการขุดเหรียญใหม่ ขุดบล็อกถัดไป หรือรับสิทธิ์เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมบนเครือข่ายใหม่ เปรียบเสมือนการนำเหรียญเก่าไป ”เซ่นสังเวย” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นระยะยาว และสร้างมูลค่ารวมถึงความปลอดภัยใหแก่ระบบนิเวศใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในกรณีของ Cardano นั้น อาจหมายถึงการให้ผู้ถือเหรียญ ADA เดิมยอมทำลายเหรียญตัวเองเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เชนใหม่นั่นเอ
ราคาเหรียญ ADA Charles Hoskinson เครือข่าย Cardano Proof Of Burn วิกฤตรุนแรง
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