ราคาทองคำทะยานเหนือ 4,500 ดอลลาร์ จับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่าน

ราคาทองคำทะยานเหนือ 4,500 ดอลลาร์ จับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่าน
📆5/5/2026 5:02 PM
ราคาทองคำฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อเงินเฟ้อและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจับตาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด

ราคา ทองคำ ใน ตลาดฟิวเจอร์ส พุ่งทะยานขึ้นเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อย่างน่าจับตา ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค ตะวันออกกลาง นักลงทุนทั่วโลกต่างเฝ้าจับตาความคืบหน้าของข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของตลาดและความผันผวนของราคาสินทรัพย์ต่างๆ นอกจากนี้ ตลาด ทองคำ ยังได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง ต่ออัตรา เงินเฟ้อ ทั่วโลกและการคาดการณ์ทิศทาง อัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนจำนวนมาก ณ เวลา 23.07 น.

ตามเวลาประเทศไทย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิถุนายนมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง 46.60 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.03% ส่งผลให้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับ 4,579.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางการเมืองสูงขึ้น นักลงทุนมองว่าทองคำเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นและค่าเงิน รวมถึงเป็นแหล่งพักเงินที่ปลอดภัยในช่วงที่สถานการณ์โลกมีความตึงเครียด นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้ แม้ว่าอิหร่านจะมีการโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกิดขึ้นก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงดำเนินการปิดล้อมทางทะเลเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการขยายตัวของความขัดแย้ง พลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วม ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การโจมตีล่าสุดของอิหร่านยังอยู่ในระดับที่ไม่ถือเป็นการใช้ปฏิบัติการรบครั้งใหญ่ ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงมองว่าอิหร่านยังไม่ได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม พลเอกแดน เคน ยังได้เน้นย้ำว่า ตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิง อิหร่านได้ทำการยิงเรือพาณิชย์ถึง 9 ครั้ง ยึดเรือคอนเทนเนอร์ 2 ลำ และโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ มากกว่า 10 ครั้ง ซึ่งแม้ว่าการกระทำเหล่านี้จะยังไม่ถึงระดับที่จะนำไปสู่การเปิดฉากรบครั้งใหญ่ในขณะนี้ แต่ก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด นายจิม ไวคอฟฟ์ นักวิเคราะห์ตลาดจาก American Gold Exchange ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำว่า นักลงทุนกำลังกลับเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเทขายออกมา และการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนตลาดทองคำเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะมีการประกาศในวันศุกร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 73,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน หลังจากที่เพิ่มขึ้น 178,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม และคาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.3% ข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจะมีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในระยะต่อไ

ทองคำ ราคาทอง ตลาดฟิวเจอร์ส สหรัฐอเมริกา อิหร่าน ตะวันออกกลาง เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย COMEX เศรษฐกิจโลก

 

