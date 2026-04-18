ราคาน้ำมันดิบร่วงหนักกว่า 10% สัญญาณบวกจากช่องแคบฮอร์มุซและความหวังสันติภาพตะวันออกกลาง

ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญกว่า 10% หลังอิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเวลาที่อิสราเอลและเลบานอนประกาศหยุดยิง 10 วัน สัญญาณนี้สร้างความคาดหวังว่าอุปทานน้ำมันที่หยุดชะงักจะคลี่คลาย แม้ว่าการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านยังคงมีผลอยู่ แต่ความเคลื่อนไหวทางการทูตและการเจรจาเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลาง ทำให้ตลาดน้ำมันมีแนวโน้มผันผวนจากความกังวลด้านอุปทาน
ตลาดน้ำมันโลกเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรง ส่งผลให้ ราคาน้ำมัน ดิบร่วงลงเกือบ 12% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาน้ำมัน ดิบสหรัฐ (WTI) ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การร่วงลงอย่างหนักนี้มีปัจจัยหลักมาจากประกาศอย่างเป็นทางการของ อิหร่าน ที่ยืนยันว่า ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก จะ “เปิดอย่างสมบูรณ์” ตลอดช่วงเวลา 10 วันแห่งการ หยุดยิง ระหว่าง อิสราเอล และ เลบานอน สร้างความหวังอย่างมากในหมู่นักลงทุนว่าปัญหาการหยุดชะงักของ อุปทานน้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง
อาจจะเริ่มคลี่คลายลงในเร็ววัน คำกล่าวของนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ผ่านแพลตฟอร์ม X ได้รับการตอบรับอย่างทันท่วงทีจากตลาด หลังจากที่ก่อนหน้านั้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวเมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีว่า สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับพันธมิตรที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นั้น “น่าจะจบลงในไม่ช้า” การประกาศดังกล่าวส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐ (WTI) สำหรับส่งมอบเดือนพฤษภาคม ปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ด้วยราคา 83.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงเกือบ 12% ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานสากล สำหรับส่งมอบเดือนมิถุนายน ก็ปรับตัวลดลง 9% มาปิดที่ 90.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย รัฐมนตรีต่างประเทศอารักชี ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า เรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จะต้องปฏิบัติตาม “เส้นทางที่มีการประสานงาน” ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานเดินเรือของอิหร่าน เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ตอบสนองต่อข่าวนี้ผ่าน Truth Social โดยกล่าวขอบคุณอิหร่านที่ได้ดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในโพสต์ต่อมา เขาได้ย้ำอย่างชัดเจนว่า การปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ ต่อท่าเรือของอิหร่าน จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสหรัฐฯ จะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่อาจสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดในระยะยาว ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังที่อิสราเอลและเลบานอนได้บรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ การหยุดยิงครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจากที่อิสราเอลได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารอย่างหนักต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ในดินแดนเลบานอน ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบและขัดขวางความพยายามในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้กล่าวผ่าน Truth Social ว่า นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล และนายโจเซฟ อูน ประธานาธิบดีเลบานอน จะได้รับเชิญให้เดินทางไปยังทำเนียบขาว เพื่อเข้าร่วมการเจรจา ซึ่งเขากล่าวว่าเป็น “การพูดคุยเชิงสาระครั้งแรกระหว่างสองประเทศนับตั้งแต่ปี 1983” กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า เป้าหมายหลักของการเจรจาครั้งนี้คือการสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่สันติภาพระยะยาว รวมถึงการยอมรับอธิปไตยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณพรมแดน และย้ำถึงสิทธิของอิสราเอลในการป้องกันตนเอง หน่วยงานดังกล่าวยังได้แสดงความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งอาจมีบทบาทในการบ่อนทำลายอธิปไตยของเลบานอน ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้แสดงความคาดหวังว่า เลบานอนจะ “จัดการกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์” และพัฒนาการทางการทูตเหล่านี้ล้วนช่วยเพิ่มความหวังในการหาทางออกที่ครอบคลุมและยั่งยืนต่อความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง แม้ว่าจะมีสัญญาณบวกจากความคืบหน้าทางการทูตและทางการทหาร แต่ธนาคาร ING ได้ออกบทวิเคราะห์เตือนว่า แม้ราคาน้ำมันจะเริ่มอ่อนตัวลงจากความคาดหวังว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจขยายเวลาการหยุดยิงออกไปอีกสองสัปดาห์ และมีโอกาสกลับมาเจรจายุติความขัดแย้งได้ “อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันดิบจริงกำลังตึงตัวขึ้นทุกวันที่ผ่านไป โดยที่การไหลเวียนของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังไม่กลับมา” นักวิเคราะห์ของ ING ระบุในบทวิเคราะห์ของพวกเขา ธนาคาร ING ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะตลาดน้ำมัน โดยชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านท่อส่ง และการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันบางส่วนแล้วก็ตาม แต่ ING ยังคงประมาณการว่ามีอุปทานน้ำมันที่หยุดชะงักอยู่ราว 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้อีก หากการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มงวด การประเมินนี้บ่งชี้ว่า แม้จะมีข่าวดีจากช่องแคบฮอร์มุซและการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน แต่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันยังคงมีความตึงเครียดอยู่ และความไม่แน่นอนของอุปทานยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตา สัญญาณเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของตลาดน้ำมันโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายทางการทูต และสภาวะอุปทานและอุปสงค์ที่แท้จริง การประกาศของอิหร่านที่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อตลาดทันที แต่ผลกระทบระยะยาวจะขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการหยุดยิง สภาพทางการเมืองในภูมิภาค และความสามารถของทุกฝ่ายในการบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืน การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ยืนยันว่าการปิดล้อมทางเรือยังคงดำเนินต่อไป แสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่คลี่คลายอย่างสมบูรณ์ และอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของอุปทานน้ำมันในอนาคต การเจรจาที่กำลังจะมีขึ้น ณ ทำเนียบขาว ระหว่างผู้นำอิสราเอลและเลบานอนภายใต้การอำนวยความสะดวกของสหรัฐฯ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค และหากประสบความสำเร็จ ก็อาจส่งผลดีต่อตลาดน้ำมันในระยะยาวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก ING เน้นย้ำว่า ตลาดน้ำมันยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากการขาดแคลนอุปทานที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ยังคงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตและการส่งออกน้ำมันของอิหร่า
